Adelanta AMLO que Slim se retirará de la vida empresarial

REDACCIÓN 26/03/2019 07:55 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el empresario mexicano, Carlos Slim, le compartió su intención de retirarse de los negocios durante este sexenio ayudando al crecimiento económico y el bienestar de México.

Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", indicó.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que ha tenido reuniones con Slim Helú para trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y de inversionistas nacionales, y destacó que hay confianza de otros empresarios nacionales y extranjeros, que perciben que hay condiciones para invertir.

Contamos con esa voluntad del ingeniero Carlos Slim, de ayudar en lo económico y de ayudar en lo social. Y creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ser la nota principal, por el comportamiento de muchos empresarios", confió el mandatario federal.

Asimismo comentó que "celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social".

LEA TAMBIEN Denle tiempo a AMLO, solo lleva 100 días: Slim Slim reconoció avances en materia de austeridad y combate a la corrupción en los primero 100 días de gobierno de López Obrador

LEA TAMBIEN Carlos Slim aseguró que es posible crecer al 4%, como aseguró AMLO Exhorta a empresarios a invertir en México; asimismo, elogió la política anticorrupción

lrc