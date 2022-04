Adán Augusto y otros exfuncionarios que usaron aeronaves para asuntos personales

Desde familiares de exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un excoordinador de senadores del PRI y hasta una Miss Universo han utilizado aeronaves de gobierno para trasladarse a sus destinos para diversión y promoción de actos afines al trabajo de mandatarios en turno.

El más reciente ocurrió este fin de semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el presidente nacional de Morena, fueron fotografiados abordando una aeronave del gobierno mexicano que se dirigió de la Ciudad de México a Torreón, en Coahuila y luego a Hermosillo, Sonora.

Ah, por cierto, fuera mascaras.



Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro.



El General, el Srio de Gobernación, el líder partidario.



La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, en muy preocupante. pic.twitter.com/2ukl9e3IrL — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) April 3, 2022

Posteriormente se difundió un video en el que los tres se encontraban reunidos en un mitin realizando promoción de la revocación de mandato, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que el decreto en materia electoral para permitir difusión a funcionarios, no aplica a procesos electorales en curso.

"Saludo al comandante Rodríguez Bucio y le agradezco por la labor tan extraordinaria por la labor tan extraordinaria que hace todos los días en todos los rincones del país", dijo Delgado.

Mientras tanto "Jaime CCS" en Twitter, quien se define a sí mismo como piloto y analista de costos aeronáuticos, señaló que el avión utilizado fue de la Guardia Nacional, específicamente el modelo XC-PFM que en total voló durante 4:48 horas, por un total de 500 mil 920 pesos.

De acuerdo a los tiempos de vuelo del avión de @GN_MEXICO_, (G-350, mat. XC-PFM) tuvo un recorrido de 4.8 hrs (4:48 hrs.).



El costo por hora de este avión es de $5,218 dlls.



Un total de $25,046 dlls por 20 pesos no da $500,920 pesos.



Así gastan el dinero de los impuestos. pic.twitter.com/yVRJVmfXvF — JaimeCCS 908 días LOPEZ SE LARGA (@JaimeCCS) April 3, 2022

Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador negó que se haya utilizado una aeronave de la Guardia Nacional para actos personales o partidistas y pidió que se investigara el hecho.

Asimismo, Adán Augusto evadió los cuestionamientos de la prensa y negó que haya cometido actos de promoción de la revocación de mandato.

"No yo no hago ninguna campaña. No he visto los videos que circulan, por lo tanto no puedo opinar sobre algo que no he visto", dijo.

ELVIA MARTÍ, "LA INFLUENCER"

El segundo caso con mayor difusión en redes sociales fue el de Elvia Martí una influencer y esposa de Iván Tornell Castillo, coordinador de traslados en el plan de refuerzo de la vacunación contra covid-19 en Chiapas.

La mujer se grabó en un recorrido en helicóptero sobrevolando el Cañón del Sumidero, pero se trataba de un helicóptero oficial de protección civil que fue prestado al estado de Chiapas para el traslado de las vacunas contra la covid.

#Chiapas || Viralizan video de influencer Elvia Martí, paseando en helicóptero al parecer de @pcivilchiapas. "Y claro! Tonta seria si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos", posteó en su Instagram, donde tiene 42.8 mil seguidores. pic.twitter.com/hrkFHt3ZvR — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) September 27, 2021

Sin embargo, Martí lo utilizó con fines recreativos y escribió la frase "Y claro, tonta sería si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos".

Por su parte, el IMSS se deslindó de lo ocurrido y solicitó al director, Zoé Robledo iniciar una investigación correspondiente puesto que la unidad se utilizó en su momento para llegar con las dosis de vacunas a comunidades de difícil acceso o alejadas.

UN "AVENTÓN" PARA JUGAR GOLF

Emilio Gamboa, el excoordinador del PRI en el Senado utilizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse a un campo de golf. Las imágenes fueron difundidas por el diario Reforma, en donde se aprecia que la matrícula correspondiente a la aeronave es XC-LNR.

Al respecto, Gamboa justificó su uso diciendo que tenía una reunión con el expresidente, Enrique Peña Nieto y por ello el uso de un vehículo oficial.

Emilio Gamboa empleó ayer helicóptero de Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de personal con equipo para jugar golf https://t.co/fWeZiwuXZm pic.twitter.com/1f6tQC5MeT — REFORMA (@Reforma) October 16, 2017

LAS VACACIONES A ESTADOS UNIDOS

David Korenfeld, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el sexenio de Peña Nieto, usó un helicóptero del gobierno para ser trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para poder abordar su avión rumbo a Estados Unidos, donde tomaría unas vacaciones.

Y fue un vecino de Korenfeld quien fotografió los hechos y les dio difusión, por lo que después de la discusión presentó su renuncia a la Conagua, en 2015.

XIMENA NAVARRETE, MISS UNIVERSO

Después de haber ganado Miss Universo en 2010, la tapatía Ximena Navarrete se convirtió en la embajadora del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, por lo que el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle utilizó un helicóptero de Servicios de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para trasladar a Navarrete de Guadalajara a Puebla y acompañarlo en el acto de conmemoración.

Con la embajadora de los festejos del #5demayo en Puebla, Ximena Navarrete! pic.twitter.com/HpsHENm1 — Maximo Romero (@romeromaximo) March 6, 2012

Con información de Expansión