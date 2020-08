Acusan sobornos en pleito por presidir Cámara de Diputados

En tres semanas el Partido del Trabajo espera haber consolidado y logrado su reconocimiento como tercera fuerza política para recibir la presidencia en la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados durante el último año de la 64 legislatura, un año clave frente a las elecciones del 2021. Y solo podría conseguirlo si rebasa numéricamente al PRI pues mientras el PT cuenta con 43 diputados, el Revolucionario Institucional tiene 46; así que necesitaría acrecentar su bancada en un lapso de 20 días ¿Podrá?

Sabido es que dentro de la bancada petista, uno de los legisladores más interesados en aspirar a presidir este órgano es Gerardo Fernández Noroña; fiel miembro y defensor de la 4T, conocido -entre otras muchas cosas- por las fotografías que compartió en redes sociales hace unos meses, en sitios donde se filmó la película del "Guasón".

Para quien no lo recuerde, es el mismo personaje que hace 20 años solía realizar protestas sociales en la entrada del gobierno capitalino, cuando el presidente López Obrador era el Jefe de Gobierno capitalino. Lo mismo convocaba a la prensa para encadenarse en uno de los muros del edificio principal; que para anunciar la quema con gasolina de un automóvil Volkswagen, sin precisar que en realidad se refería a un automóvil de juguete.

Presidir la Mesa Directiva de la cámara baja, no es solo un asunto de institucionalidad sino también de ego y poder político. Implica convertirse en el presidente del Congreso en San Lázaro, moderar las sesiones parlamentarias, sonar una campana al inicio y final, así como determinar el ingreso o no de la policía al recinto (en caso necesario), entre otros. Pero es también es un asunto de finanzas pues la normatividad administrativa de este órgano legislativo permite que quien presida la Mesa (así como sus vicepresidentes) reciban una partida extraordinaria para contratar asesores por honorarios, gastos de imagen e impresión de libros, entre otros.

Hasta hace unos años, el monto de esta partida era de medio millón de pesos mensuales; y aunque estos números se manejan como un presupuesto reservado, no necesariamente son públicos. Además de esto, el legislador recibe sus ingresos normales como sueldo (también llamado dieta), apoyos para su casa de atención ciudadana, vales de gasolina, comida, compensaciones y viajes, de ser necesario.

¿Me prestas un diputado?

Las "Juanitas" fue un caso sonado hace varias legislaturas pues los partidos postulaban candidatas mujeres que, tras ser electas, cedían su espacio a un suplente masculino; el impulso a la legislación de género terminó con esta maña político-electoral. Hoy la medida mutó y ahora los partidos recurren a la práctica de prestar y ceder diputados entre una bancada y otra, previa negociación, disfrazado legalmente de "renuncia" por así convenir a sus intereses. Fue así como Morena logró presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pues llegó al Congreso con 247 diputados y le faltaban cuatro para lograr la mayoría (250 legisladores más uno), mismos que el PT le "prestó"

Este partido llegó a San Lázaro con 29 diputados, menos cuatro que cedió a Morena quedó en 26 ¿Cómo explicar ahora los 43 que tiene? Pues por el mismo método; y dos de estas últimas "adquisiciones" son las legisladoras Elba Lorena Torres y María Rosete (la ex líder de ambulantes) del partido Encuentro Social.

¿Esto tiene contenta a la bancada? No. Y el propio Noroña lo explicó así el 30 de julio en un video que difundió en su canal de Youtube donde planteó que la única manera de agrandar su bancada para rebasar al PRI y alcanzar la Mesa Directiva, era con el PES. Aunque el video dura una hora, Noroña dedica 40 minutos a plantear escenarios y justificar por qué PES debería cederle legisladores siendo un partido en el limbo, sin registro y en trámite de lograr uno nuevo como "Encuentro Solidario". Incluso, insinúa que la cesión de diputados no sea de unos cuantos, sino del total de la bancada.

"A Encuentro Social le convendría un acuerdo con nosotros para que sus diputados que quieran reelegirse pudieran hacerlo y transitar al PT para contundentemente (tiene 25 diputados) lograr ser la tercera fuerza, además de una serie de acuerdos adicionales. Ellos no quieren porque es cierto que desde el PT se les ha venido desgranando, se les ha ido bajando diputados... Eso es cierto, no se habló con ellos, no se pactó... Como cuando alguien te baja la novia o novio... ¡Claro que te enchilas! ¡Claro que te agravias! ¡Claro qué estás molesto!"

Corrientes, vulgares y sobornadores

En entrevista con La Silla Rota, Jorge Arguelles así calificó a la bancada petista y ex aliada política.

"Nosotros nunca le hemos dado ningún diputado al PT, ellos han venido de manera corrupta a sobornar, comprarlos y engañarlos con falsas promesas de candidaturas, posiciones a futuro que definitivamente no van a poder cumplir. No estamos de acuerdo con las acciones del PT para tomar la Mesa Directiva porque no tienen derecho a ella... Decir que es una medida a favor del movimiento (dice en referencia a la 4T y el Proyecto Alternativo de Nación) es una mentira".

"Las acciones del PT están dañando a la coalición; hacen lo mismo que los neoliberales: interpretar la ley a su conveniencia. Desvirtúan el trabajo del presidente... Actúan ilegal y moralmente de manera temeraria, lo están haciendo de manera corriente y vulgar".

-¿Si el PT intenta negociar con ustedes para que les cedan diputados y así alcanzar la Mesa Directiva, ustedes estarían abiertos?, le pregunto.

-No. Definitivamente no, nuestras diferencias son irreconciliables. No vamos a acceder ni al diálogo siquiera; en algún momento estábamos dispuestos a hacerlo. Y si ellos se manera corrupta vuelven a sobornar y llevarse a un diputado de Encuentro Social, me veré en la necesidad de entregarle al PRI y transferirle 15 diputados para que su meta sea más lejana y le cueste más trabajo hacerle este fraude a México.

-¿Negociaría con el PRI entonces?

-No. No voy a negociar nada con el PRI. Simplemente no voy a permitir que estos falten a la ley porque están engañando a México. En temas de corrupción vulgares y corrientes, no vamos a participar ¡Ni siquiera de lejitos! Y si ellos logran consumar la Mesa Directiva ¡Que se queden con su cámara de Diputados! A ver qué legitimidad tienen.

Cinco millones de pesos por diputado

Es el precio que, informaron a Arguelles, ofrece el PT a los diputados de otras bancadas para que se sumen a su grupo parlamentario.

"Algunos legisladores me han contado qué les están prometiendo cosas y que ahorita andan con el cuento de la reelección"; y relata la anécdota de un legislador (cuyo nombre reservó) interesado a cambiar de bancada al PES. "Hablemos primero con tu coordinador", sugirió Arguelles en respeto a las formas políticas. Después, inexplicablemente, el legislador en cuestión anunció su adhesión a la bancada petista. "Cuando lo volví a ver le pregunté qué había pasado; me dijo la verdad es que yo tengo mucha necesidad y acá me ofrecieron cinco millones de pesos. La última diputada que renunció al grupo del PES, María Rosete, por ahí me enteré que le ofrecieron ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc en el 2021 ¡Híjole! La están engañando ¡La engañaron como una niña! Porque el PT no tiene la capacidad de ofrecer eso", precisó.

"¡Pues qué pinche mayoría somos si no podemos hacer valerla!"

Así lo afirmó Noroña en su video de Youtube, donde el legislador pidió a sus seguidores apoyar con la difusión en redes, respecto a su propuesta para rebasar al PRI en San Lázaro. "Ayúdenos, así como les agradezco mucho que hayan estado haciendo propaganda hacia mi persona, ayúdenos planteándole a Morena, al PT y Encuentro social que vayamos unidos". E incluso explica que la elección de la Mesa Directiva en el pleno, requiere de las dos terceras partes de los votos.

"Si vamos unidos en la presidencia de la Cámara, con un compañero que apoye al presidente y defienda las posiciones del gobierno, pues eso nos ayuda. Pero si está ahí alguien con la intención de obstaculizar, que dé dificultades al compañero presidente, y nosotros somos mayoría... ¡Pues qué pinche mayoría somos si no podemos hacer valerla! ¡Es un error!"

"El PES ha sido muy leal, la verdad", reconoce, "la tercera fuerza hasta esta hora es el PRI... Estamos a tres diputados de alcanzar al PRI, los tenemos, a cuatro de rebasarlo. Los tenemos. No se ha formalizado esa decisión porque el PRI no es manco y también va a hacer sus propios movimientos y es muy hábil, saben corromper. Quién puede ayudarnos a lograr tranquilamente esa fuerza mayoritaria es el PES. A ellos les convendría porque además, sus diputados no pueden reelegirse más que vía del PT o Morena con quienes hizo alianza", sugiere.

También asegura que al inicio de esta legislatura el PT era la tercera fuerza política en el Congreso, pero que perdió esa posición al "prestar" diputados a Morena. Sin embargo, ese dato no es correcto pues el día que se instaló la legislatura el Diario de los Debates asentó que "la bancada de Morena para la LXIV Legislatura quedó integrada por 247 diputados, seguida por PAN con 80, PRI con 47, PES con 31, PT con 29, MC con 28, PRD con 20, PVEM con 16 y dos sin partido". ES decir, que el PT era la quinta fuerza política.

"Si no lo resolvemos", advierte Noroña, "viene el PRI y se va a quedar con la Mesa Directiva, porque Morena pareciera que no le importa si logramos más diputados para lograr la tercera fuerza... Me parece que es un error, porque no es un tema de si al movimiento realmente le conviene que el PRI encabece la Mesa Directiva en pleno año electoral, cuando se va a discutir un presupuesto un presupuesto importante como el 2021, con todas las emergencias que han surgido, con la pandemia, con la firmeza que se requiere... ¿Se lo vas a dar al PRI?", cuestiona para luego rematar, "No, bueno".

"Me parece que el acuerdo con PES es importantísimo, no atropellarlo, ni el agandalle... La oposición sí se está articulando, está unida y caminando en torno a sus intereses e intenciones y nosotros metiéndonos el pie entre nosotros mismos... No debemos actuar con arrogancia, prepotencia y menos con compañeros, compañeras, la unidad es muy importante... No es una ambición personal lo que me mueve, cumpliré la responsabilidad que me toque, incluido irme a la banca... No es un asunto de egos o de ambición personal... Soy un político y tengo legítimas ambiciones"

"En la medida en la que el PES dice no acepto un acuerdo, fortalece que le sigan bajando diputados... Y si ellos están agraviados porque sienten que les hemos bajado a los diputados, pues no van acompañarnos y entonces estaría muy jodido que parezca que por una ambición de encabezar la Mesa Directiva el PT, se rompiera la coalición, eso no debe suceder"

Y narra una anécdota. "Recuerdo cuando llegue el primero de septiembre a la instalación de la Cámara y veo ahí una vicepresidencia para el PRI y una para el PAN. Yo no daba crédito... Y nosotros que éramos la fuerza mayoritaria, sólo la presidencia y una vicepresidencia. Y ellos, dos. Dije ¿Cómo pasó eso? Entre la inexperiencia, el manejo, la importancia de tener la Junta de Coordinación Política... No puede ser que después nos reclame el compañero presidente ´Oigan, en la cámara son mayoría y no parecen mayoría´... ¿Cómo un partido con 46 diputados, que en las urnas fue prácticamente desaparecido encabezará el último año de la Mesa Directiva? (dice en referencia al PRI). "A mí me parece un error grave"

"Que no le jueguen al ensarapado"

Jorge Arguelles, más allá del malestar político, sabe dónde está parado y así lo expresa. Por eso deja entrever que sus declaraciones no son sólo a título personal como coordinador parlamentario, sino la postura de un partido que en este momento se encuentra en pausa política.

-¿Han hablado de esto con el presidente o gente cercana a él, para que medie la situación y ponga límite?, le pregunto.

-Siempre consultó con quién debo consultar. Y te puedo garantizar que en la dirigencia del PT y todos estos que dicen ´hay que ayudar al compañero presidente´, no tiene comunicación con él. Te lo puedo asegurar y soy responsable totalmente de las palabras que pronuncio en este momento. Entonces, que no quieran asustarnos, que no le jueguen al ensarapado. Nosotros somos aliados del presidente de la República porque es también un presidente emanado de Encuentro Social y lo vamos a respaldar.

Sería una barbaridad que estos forajidos llegarán a la Mesa Directiva porque el presidente estaría expuesto seguramente a extorsiones de ellos y no podemos permitir que eso suceda. También estoy cuidando al presidente de la República.

-Y si el presidente les pide que le cedan diputados al PT ¿Lo harían?

-El presidente no va a pedir eso. Estoy seguro de eso cien por ciento.