Acusan infiltrados de la GAM en toma de la México-Pachuca

Tras el señalamiento de Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, en el sentido de que hubo "infiltrados" en el bloqueo de casi 20 horas de la autopista México-Pachuca, el lunes pasado, ahora el diputado federal morenista, Emilio Manzanilla Téllez, vinculó a los provocadores con el grupo político del perredista Víctor Hugo Lobo, de la alcaldía de Gustavo A. Madero.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a reportes detallados de la Secretaría de Gobierno del gobierno del Estado de México, en donde se señala la presencia de Manzanilla Téllez desde los primeros momentos del incidente, alrededor de las 22 horas del domingo, tras la irrupción de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) en busca de presuntos asaltantes de una gasolinería.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Manzanilla declaró que los supuestos "infiltrados" no eran pobladores de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, donde la Policía capitalina irrumpió y cometió abusos contra pobladores porque ha argumentado que buscaba a unos ladrones.

"Había infiltrados. Yo creo que quisieron aprovechar este conflicto (políticamente) pero fue gente de la Gustavo A. Madero, ya viene de unos años por el problema del News Divine y el grupo de los lobos (en referencia al perredista Víctor Hugo Lobo, actual diputado del Congreso de la Ciudad de México). Yo siento que ahí les estaban moviendo para que la pista no se liberara... Ellos (los agresores) no venían conmigo, yo no tengo grupos de jóvenes en San Juanico. No vi que estuvieran borrachos pero en la noche ya no te das cuenta, yo estuve pacificando. Yo acudí porque es mi distrito y no puedo dejar a la gente sola", afirmó el diputado en entrevista.

En informes del Gobierno mexiquense se establece que Manzanilla y otro diputado morenista, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño supuestamente acompañaron a los "infiltrados" que causaron desmanes y bloqueos, los cuales estaban alcoholizados.

"En videos que se publicaron en redes se puede observar un uso excesivo de la fuerza pública y abusos policiales (de la SSP-CDMX), ante estos acontecimientos, un grupo de 200 personas, en su mayoría jóvenes bajo el influjo del alcohol, se trasladaron a la intersección de la autopista México Pachuca y la Ecatepec Naucalpan, acompañados por Emilio Manzanilla Téllez, diputado federal por el Distrito 16 y Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado local por el Distrito 17, ambos de MORENA", se lee en un reporte de autoridades mexiquenses.

Con base en el documento citado, los inconformes exigían que las autoridades de CDMX respondieran por los actos de abuso cometidos por elementos de la SSP-CDMX y ante la falta de respuesta agredieron a la Policía Municipal y tomaron la autopista desde las 00:10 horas del lunes hasta las 8:15.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez afirmó que él no llevó al grupo de individuos que cometieron el disturbio, sino que acudió porque estaba cerca y San Juanico es parte de su Distrito.

"El día domingo yo recibo una llamada del presidente del Comité de ejidatarios de San Juan Ixhuatepec, pidiéndome apoyo para que hiciera presencia en el lugar por gente herida, yo estaba cerca y me doy cuenta de que había gente corriendo y descalabrada, me impresioné y lo que hice fue pedir apoyo de Seguridad Pública pero nunca contestaron.

"Luego me acerco a la autopista y ya estaba bloqueada con mucha gente, yo me integro pero estuve hablando con la gente que bloqueaba para que no agredieran a terceros", insistió el morenista, quien dijo tener testigos que corroboran sus dichos.

El legislador federal dijo que alrededor de las 14 horas del lunes, los pobladores estaban dispuestos a liberar la autopista, pero ese grupo de jóvenes cuya identidad desconocen, se opuso. Por ello la carretera quedó abierta hasta cumplirse casi 20 horas de bloqueo y ante la presencia de la Policía Federal, encabezada por Manelich Castilla.

"Nosotros a las dos de la tarde fuimos a liberar la pista, con el sacerdote y con mucha gente de la colonia, (pero) ya había infiltrados y esos jóvenes dijeron: ´nosotros no nos quitamos´. Les dijimos ´oigan pero ya arreglamos´. Pero no eran jóvenes de la colonia y dijeron ´nosotros ya no nos quitamos´. Y esa fue su postura, un no rotundo y aunque el sacerdote insistía en que ya (abrieran la autopista)", relató el diputado Manzanilla.

Agregó que "mucha gente decía que la gente infiltrada era de la Gustavo A. Madero, ajenas a San Juanico, incluso se vio a algunos que estaban armados". Según el legislador, esas mismas personas fueron quienes saquearon una tienda Aurrerá.

El martes 12, Manelich Castilla dijo a LA SILLA ROTA que la afirmación de que hubo "infiltrados" fue con base en dichos de los pobladores. Agregó que quienes estaban en la mesa de diálogo desconocieron a los rijosos que estaban bloqueando.

A partir de ello las autoridades de los distintos órdenes de gobierno están documentando con imágenes y video a los "rijosos" o "infiltrados" para integrar la carpeta de Investigación. Ahí se definirá la identidad de cada uno de los "infiltrados", pero eso llevará varios días, explicó Castilla.

Mientras tanto, en la Fiscalía del Estado de México se integran 51 carpetas de investigación por los hechos, al tiempo que Manzanilla Téllez podría ser citado a declarar.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) abrió una queja por los abusos policiales cometidos contra los habitantes de San Juanico.

En la SSP capitalina adelantaron que en los próximos días se dará a conocer el resultado de sus investigaciones internas, luego de tomar declaración a cerca de 90 policías.

Fuentes de la corporación argumentaron que irrumpieron en San Juanico porque perseguían a varios sospechosos que habían asaltado a empleados de una gasolinera en la Colonia CTM El Risco, Alcaldía de Gustavo A. Madero.

El único detenido por esta situación fue liberado el jueves, debido a que un juez de control determinó que no se podía acreditar la flagrancia.

Se buscó la posición de Víctor Hugo Lobo, pero no se obtuvo respuesta.

