Acusan despedidos de Notimex terrorismo laboral y bajas liquidaciones

De los más de 100 trabajadores que han sido despedidos durante la actual gestión de Sanjuana Martínez al frente de Notimex, 78 eran sindicalizados y de estos una gran parte son mujeres, afirmó Ana Luisa Rueda, vocera del movimiento de extrabajadores de la agencia periodística del Estado mexicano.

Entrevistada por La Silla Rota, afirmó que durante el despido de ella misma y compañeros suyos, padecieron terrorismo laboral, y que además la directora Editorial, Rosario Manzano le dijo a Rueda que el argumento para despedirla, era por ser sindicalizada. En su caso, cuando acudió a la dirección jurídica para su despido, un policía la vigilaba. "El director de adquisiciones me espera junto a un policía, le pregunto al policía si viene por mí y el policía dice que le ordenaron que fuera por mí, pregunto quién y señala al funcionario, y además de ser señalado me graba de frente. Qué miedo. Eso es una violación a los derechos humanos", dijo.

La ex trabajadora añadió que las liquidaciones que les ofrecen son por debajo de lo que la ley establece, y que para entregarles el Fondo de ahorro, los condicionan a que firmen un finiquito, que equivale a que renunciaron y no a que fueron despedidos

Cuestionada sobre el líder del sindicato, Conrado García, acusado por la directora de actos de corrupción y darse la gran vida con dinero de la agencia, Rueda se deslindó y dijo que ella no tiene ninguna injerencia y que es otro asunto.

VIGILANCIA HASTA EN EL BAÑO

-¿En qué consiste lo que llama terrorismo laboral?

-Es porque en las prácticas llevadas a cabo por la administración de la directora, uno no puede pararse libremente al baño, los trabajadores son fotografiados, seguidos incluso para ver a qué piso van. No pueden ir a platicar con otros, eso lo hace a uno acreedor a un acta administrativa. No tienen derecho a vacaciones, desde hace mes y medio se suspendieron, cuando por ley deberían ser, pero no las están aprobando. Hay una circular donde se avisa a todos los trabajadores que están suspendidas y que tendrán que calendarizarlas ellos pero no lo han hecho. Terrorismo laboral porque aparte de que nos quitan el sustento injustificadamente, nos sacan con un policía. Hay casos donde el policía está esperando al trabajador afuera de la oficina de administración.

-¿Al ser despedido, cómo son las liquidaciones?

-Hubo un desmentido por parte de la directora publicado en la página de Notimex que menciona que las liquidaciones son en apego a la ley. No está ocurriendo eso. Los trabajadores firman su aviso de que están de acuerdo, son citados en la dirección jurídica, donde les hacen un ejercicio de lo que les dicen les corresponde. El trabajador hace las cuentas y lo que ofrecen es un 30, 40 o 50 por ciento, todo por debajo de lo que por ley corresponde. Aunado a ello están condicionando la entrega del fondo de ahorro a que firmes un convenio de liquidación, no de finiquito. Tengo pruebas, un audio donde el jurídico me dice que primero debo firmar un convenio de finiquito como si hubiera renunciado.

-¿Cómo les dicen que son despedidos?

-Mi despido fue el 12 de junio, una circunstancia que dicen y que está fuera de la ley. Me ausenté dos días por el deceso de un familiar muy cercano y avisé a mis jefes inmediatos. Mi coordinador supo, mis jefes tuvieron conocimiento, me dijeron que no había inconveniente y mi despido se dio por esto, además de que me lo dijo textualmente mi directora editorial que mi gran problema era que soy sindicalizada. Ese era mi gran error, que no había reversa, que así fuera con el mismísimo Andrés Manuel López Obrador la decisión estaba tomada.

-La directora ha dicho que encontró irregularidades del líder del sindicato de Notimex, Conrado García, ¿ve persecución contra los sindicalizados?

-El caso de lo que mencionas del anterior líder deberían apartarlo de esto, ahí no tenemos ninguna injerencia, tendría que arreglarlo directamente Sanjuana con Conrado García. Estamos peleando por la causa justa, que es el respeto a nuestros derechos humanos y laborales, no el atropellamiento de ellos. Ese tema no es asunto de nosotros, lo que nos tiene aquí es el despido injustificado y violación de nuestros derechos laborales.

La vocera explicó que a otros trabajadores les dicen que el argumento para despedirlos es cumplir el memorándum del 3 de mayo, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es por la medida de austeridad y en apego a ello nos están despidiendo. Sin embargo cuando te remiten a ese memorándum hay un párrafo específico que dice que los trabajadores de base y sindicalizados no serán despedidos, lo cual hace incongruente el despido injustificado".

Consultada sobre cuál es su pliego petitorio, respondió que es ser reinstalados, ya que hay más de 100 familias afectadas por la medida.

"Confiamos en la palabra de López Obrador (de que si hay fallas en los despidos habrá sanciones), él pidió pruebas, se las tenemos, se las mostramos al vocero presidencial Jesús Ramírez, tiene cada una de las pruebas de lo que estamos viviendo y siguen viviendo los trabajadores", afirmó.

Sobre si la directora ha tenido algún acercamiento con los despedidos, contestó que no.

"Acercamiento nunca ha habido, ni disposición por parte de ella al diálogo y hasta ahora sigue sin hacer siquiera un acercamiento propio de una directora de agencia de noticias del Estado", agregó quien fuera editora en mesa de la sección nacional, y con carrera concluida, remató.

La Silla Rota buscó a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, para conocer su postura al respecto. Le llamó a su oficina y a su celular, pero no obtuvo respuesta.









MJP