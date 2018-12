Acusan a Denise Dresser de descalificar a analista

En las últimas horas la analista Denise Dresser se ha vuelto Trending Topic en redes sociales, luego de que se le acusara de descalificar a un colega en medio de un debate.

Los hechos ocurrieron en el programa "Es La Hora de Opinar", conducido por Leo Zuckerman, donde Dresser debatió con el analista Gibrán Ramírez.

En el programa televisado en Foro TV se abordó la polémica que los tres poderes de la unión han protagonizado en el tema de la Ley de Remuneraciones, la cual dicta que ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

Sin embargo, el debate destacó en redes sociales por las supuestas descalificaciones que Dresser realizó contra Ramírez.

En el programa, desde que inició, Denise llamo a Gibrán "vocero de la Cuarta Transformación".

Además, anuló los comentarios del también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su edad prematura.

"Yo he estado ahí, te aseguro que tú no", "¿Cuántos años tenías?" y "Ponte a estudiar historia", son algunos de los comentarios que los internautas reclamaron a Dresser.

Denise Dresser recurrió a la descalificación personal contra Gibrán Ramírez y durante el mismo programa le dijo: - "El vocero de la 4T" - "Yo he estado ahí, te aseguro que tú no" - "¿Cuántos años tenías?" - "Ponte a estudiar historia" pic.twitter.com/KeeN9dWmav

Al respecto, Denise Dresser aseguró que no descalificó a Gibrán, sino que cuestiono su ignorancia sobre la historia.

Aclaración: He sido maestra universitaria durante 27 años, durante los cuales miles de jóvenes me han enseñado más de lo que yo sé. No descalifico a nadie por su edad. Sí cuestiono a quienes optan por desconocer/ignorar la historia de su país por conveniencia política. ???????