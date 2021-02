Acusa Javier Duarte a Yunes y a Osorio Chong de persecución

BOCA DEL RÍO, Veracruz (La Silla Rota)I.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa aseguró que su detención y proceso es parte de una confabulación entre el exmandatario, Miguel Ángel Yunes Linares y el exsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong.

Puedes leer: Familia de Javier Duarte busca recuperar bienes decomisados

Entrevistado en vivo en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, el exgobernador, desde el Reclusorio Norte, dijo que cuando le dictaron sentencia tuvo que admitirla porque tenía una pistola en la cabeza, a manera de metáfora, por parte de la Procuraduría General de la República Mexicana.

En sus declaraciones vía telefónica afirmó que admite el juicio abreviado porque las autoridades lo tenían bajo amenaza que, de no hacerlo, le achacarían más señalamientos como delincuencia organizada y una campaña mediática para dejarlo en la cárcel de por vida.

"Ya venía una persecución política muy fuerte, muy organizada. Una trama muy estructurada, por parte del gobierno federal, encabezada esta estrategia por el anterior Secretario de Gobernación, coludido con el gobernador electo. Si, Miguel Ángel Osorio Chong que es íntimo amigo de Yunes Linares".

Duarte de Ochoa negó recibir ayuda de la PGR, al contrario, dijo que muchas de las pruebas que válida esa institución son declaraciones de personas que no conocía y que sólo cruzó palabra con ellas cuando los encontró en prisión, como el caso de Javier Nava, alias ''El Contador''.

Vaticinó que puede salir en unos meses porque no hay una cuenta, video, documento o audio que lo inculpe, solo los señalamientos de gente que anda libre al convertirse en testigos protegidos tras acusarlo.

"Yo, por haber sido gobernador del estado, atractivo para los fines políticos que se buscaban, pues hoy, es que estoy aquí adentro", dijo.

Por otro lado, fue cuestionado sobre el supuesto financiamiento que otorgó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según Yunes Linares, aunque lo negó, admitió que envió una carta de respaldo al actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

"Yo no tuve nada que ver, imagínate si tuviera la oportunidad de hacer, lo que dicen que hice, de entrada no estuviera donde estoy, de entrada. Es una locura de este cuate (Yunes)".

Y agregó: "Yo no conozco a Andrés Manuel López Obrador, jamás he cruzado palabra con él, no he, nunca, tenido comunicación con él. Tampoco conozco a Cuitláhuac García, al gobernador, nunca lo conocí, jamás tuve comunicación, ni palabra con él. Ni por teléfono, ni por correo, ni en persona".

Sin embargo, dijo que respeta mucho al gobernador Cuitláhuac García, tanto que como líder de los veracruzanos le escribió una carta para hacer patente su reconocimiento.

"Que le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, por Veracruz y por todos los veracruzanos. Sin embargo, te puedo decir que yo no lo conozco. No conozco al gobernador".