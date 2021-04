Acusa AMLO a Aureoles de amenazar a diputada por caso García Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que una diputada federal, de quien no reveló su identidad, pidió protección al gobierno federal protección tras acusar al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de haberla amenazado por el caso García Cabeza de Vaca.

La diputado señaló que Aureoles le pidió votar contra el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y en caso de no hacerlo "se atuviera a las consecuencias", describió el presidente.

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que no tenía el nombre a la mano de esta diputada que forma parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que revisa el caso del gobernador de Tamaulipas.

"Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente, también no exageremos, por el gobernador de Michoacán", contó López Obrador.

"Una legisladora que está en la comisión en donde se está juzgando al gobernador de Tamaulipas, y le llamó, según la versión de esta legisladora, le habló el gobernador para decirle que votara en contra o que votara a favor de Cabeza de Vaca, que si no que se atuviera las consecuencias. Entonces pidió protección la legisladora", dijo.

"¿Y quién es la legisladora?", le preguntaron en la mañanera.

"No me acuerdo, es que yo no entro al detalle, nada más es el informe y cada quien se hace cargo", respondió.

AVANZA EL CASO GARCÍA CABEZA DE VACA EN SAN LÁZARO

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló el dictamen por el que se le retira el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en medio de acusaciones de la oposición por considerar el asunto como "una persecución política".

Cerca de las 22 horas de este miércoles, la Sección Instructora, encabezada por el diputado morenista Pablo Gómez, avaló, con tres votos en favor y uno en contra, de la diputada del PRI Claudia Pastor, el dictamen que pasará al pleno de San Lázaro este viernes, cuando se declare en Jurado de Procedencia.

"No podemos tratar diferentes los asuntos. No podemos pensar que los que son contra opositores, llevan prisa y obscuridad. Pero, si son funcionarios del partido Morena con acusaciones graves contra infantes, entonces sean tratados con calma y pasos de tortuga", declaró la legisladora priista.

En la sesión del viernes, según aseguraron fuentes legislativas a La Silla Rota, podrán participar la Fiscalía General de la República (FGR), el gobernador García Cabeza de Vaca y su defensa, el abogado Alonso Aguilar Zinser.

(Luis Ramos)