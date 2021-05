Acumula Samuel García más denuncias electorales

Morena denunció a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, ante la autoridad electoral para que se incluya en sus gastos de campaña la participación de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

A través de un video en Instagram, Rodríguez Cantú indicó que este partido presentó la denuncia como parte de las estrategias de lo que ella llamó "la vieja política" para "robarse la elección" y criticó que intenten ponerle un precio a ella por apoyar a su marido.

"Esto que está haciendo Morena es lo más humillante que me han hecho, pueden creer lo bajo que pueden caer con tal de robarse una elección que claramente ya perdieron. Chavacanos, yo les digo, yo no soy ninguna cosa y a mí no me van a poner ningún precio", declaró la influencer, quien se autodenomina "la chavacana mayor" en redes sociales.

Esta es la cuarta denuncia en contra del candidato que se asocia a la participación de su esposa, las primeras tres fueron presentadas los días 12, 13 y 20 de abril para que se cargue a sus gastos los videos denominados "unboxing" que ella realizaba.

Sin embargo, el principal proceso en contra del candidato de Movimiento Ciudadano es el de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Este proceso ante la Fiscalía porque presuntamente García Sepúlveda recibió recursos de origen ilícito y los usó de manera ilegal para fines electorales. Por esta denuncia también se indaga al padre del candidato, Samuel Orlando García Mascorro, su esposa y su suegro, Jorge Rodríguez.

La Silla Rota adelantó el pasado 9 de abril que la UIF investigaba al padre del candidato por un presunto "esquema de defraudación y evasión fiscal" a través de su despacho y que también tenía en la a otros de sus familiares.

La Fiscalía indicó que todo esto se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda.

MJP