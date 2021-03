Acudirá Cabeza de Vaca a firma de pacto electoral con AMLO

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudirá a Palacio Nacional a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con otros gobernadores para firmar un acuerdo de no intervención en el proceso electoral, informó Ciro Gómez Leyva en Imagen TV.

El pasado 15 de marzo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que, ante las calumnias, dejaría de defender las causas de Tamaulipas y recalcó que jamás claudicará ante la adversidad, ni bajará la guardia ante los ataques. https://lasillarota.com/estados/no-bajare-la-guardia-ante-ataques-garcia-cabeza-de-vaca/496441

En la entrega de su quinto informe de gobierno, sostuvo que quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error, pues Tamaulipas no se quedará callado ni tampoco bajará la cabeza ante otro gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer su voluntad en esta tierra.

En su mensaje a los ciudadanos reiteró que su administración respeta la legitimidad del gobierno federal como, confía, se respete la del gobierno estatal. Y externó su disposición al diálogo y al debate de las ideas, al tiempo de reiterar su orgullo por ser parte de la gran nación de todos.

Pero jamás deberá confundirse lo anterior con sumisión y, mucho menos, con renunciar a la confianza que me dieron las y los ciudadanos de Tamaulipas, para representarlos y defender sus legítimos intereses

El viernes pasado, después de la audiencia de la primera diligencia para analizar su desafuero, en un video que compartió el PAN nacional, el gobernador reclamó que la exposición de Santiago Nieto se basó solo en cuestionamientos a la compra de un departamento, que sí declaró en su patrimonio.

El gobernador de Tamaulipas se le acusa del desvío total de 6 millones 511 mil pesos, dato aportado por la propia defensa.

"El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado, aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención", dijo García Cabeza de Vaca.

Y es que Nieto reiteró, una y otra vez, que no tenía pruebas, que la UIF no era ministerio público ni fiscal. "No conozco la carpeta porque no se nos reconoció el carácter de ofendido", aclaró.

El ministerio público federal argumentó reiteradamente que las preguntas de la defensa no tenían sustento; y ésta justificó que sólo eran preguntas y lamentó que éstas fueran malinterpretadas "desde diversas perspectivas", pues consideró que las respuestas que no tuvo eran datos relevantes.

