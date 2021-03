Acude Nieto a San Lázaro por caso Cabeza de Vaca

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acudió a la reunión con diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso quienes le solicitaron informar sobre la investigación del caso del gobernador tamaulipeco, Francisco Cabeza de Vaca. Pero el titular del órgano autónomo de la Secretaría de Hacienda, no les informó nada pues de haberlo hecho, hubiera sido una violación al debido proceso.

Técnicamente, a eso acudió el titular de la UIF. Lo que se anunció sería una reunión abierta terminó por convertirse en una reunión privada. Nieto explicó a Óscar Yáñez, diputado petista quien preside esta comisión, que la secrecía de la investigación no permitía aportarles ninguna información específica del caso. Y sin hacer ninguna declaración a la prensa, se retiró de la Cámara de Diputados.

La gaceta parlamentaria publicó hoy que el único punto a tratar en dicha reunión será la información de la Fiscalía General de la República y la UIF "sobre las investigaciones que derivaron en la solicitud de juicio de procedencia del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Y se precisó que la reunión estaría abierta a "preguntas y comentarios" de los legisladores.

La solicitud de desafuero contra el gobernador tamaulipeco llegó al Congreso hace 2 semanas; de manera oficial él fue notificado el lunes pasado. Hoy vence el plazo de 7 días naturales para que el mandatario panista responda por escrito a la acusación en su contra.

En respuesta Cabeza de Vaca afirmó ser víctima de una "embestida política" desde Palacio Nacional, consecuencia de "no querer someterse" a los mandatos del presidente López Obrador. Y ha señalado que el haber denunciado un documento apócrifo de la Comisión Federal de Electricidad relacionado con los apagones de diciembre 2020, ha sido otra razón para atacarlo política y mediáticamente.

LA JUSTIFICACIÓN DE MIER

El coordinador de los legisladores de Morena (y presidente de la Junta de Coordinación Política) Ignacio Mier tuvo que responder las preguntas de los reporteros pues fue él quien informó a través de un tuit (la semana pasada) que convocaría a Nieto a una reunión para conocer mayor información de este expediente.

"Ellos consideraron que no se puede romper con el sigilo de la investigación, que al ser parte actora en este proceso no es oportuno manifestar ninguna declaración que sea pública, que pueda poner en riesgo el debido proceso o que violente alguno de los derechos de esta persona que está presuntamente señalada", explicó.

A pregunta expresa, dijo que no se trató de "forzar" el hacer pública información del expediente. "No, porque había un interés nacional. Se ha hablado mucho incluso de que hay una persecución política y nada como transparentar. Es mejor hacerlo público y manifestarlo abiertamente, que se despeje cualquier duda que pudiera haber como una persecución política o linchamiento en contra de esta persona", dijo.

Finalmente subrayó que será la Sección Instructora "quién determine el momento procesal en que se pueda hacer pública esta información, respetando siempre el debido proceso".

NO ES LA PRIMERA VEZ

Desde que se hizo público este caso, Morena ha tratado por diferentes medios buscar la manera de hacer público este expediente.

Primero fue el presidente López Obrador, cuando en conferencia mañanera solicitó que la Sección Instructora hiciera público el expediente que entregó la Fiscalía General de la República para justificar la petición de desafuero contra el mandatario panista por los delitos "probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada".

La Silla Rota documentó que la petición del titular del Ejecutivo no sería posible pues de haberlo hecho, se habría llevado a cabo una violación al debido proceso.

POLÉMICA POR SPOTS CONTRA GOBERNADOR

Mario Delgado, dirigente de Morena, sacó un spot donde criticó al gobernador García Cabeza de Vaca. "Es el quinto gobernador del PRIAN en Tamaulipas vinculado a la delincuencia organizada. Se alían porque se aferran al poder, se tapan sus corruptelas y negocios. Este 2021 la transformación va a descabezar a la corrupción", afirmó en Twitter.

Advirtió que el actual gobernador fue acusado por robo de armas en Texas, donde estuvo preso y evidencias de que hizo negocios multimillonarios y acusaciones de la DEA de ligas con el crimen organizado.

En otro spot, Morena habla García Cabeza de Vaca acusa persecución política. En voz en off se le responde "no, Francisco, no es persecución política, es justicia... las instituciones del estado no te quieren someter, ellas trabajan para proteger; no se trata de castigar a la oposición, se trata de castigar a quien haya cometido un delito".

En respuesta, Javier Lozano calificó de "infame" el video de Mario Delgado contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al decir que miente y que no tiene pruebas para afirmar que está en redes de delincuencia organizada o que la DEA respalda acusaciones, lo que sí enemos

"Tenemos elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado me pediste el contacto del entonces amigo gobernador porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes en búsqueda de la dirigencia nacional del partido; temías que se te armara un desmadre y pediste apoyo al gobernador para que toda la situación política en la entidad transcurriera en calma y en orden. Así fue y lo reconociste al amigo, hoy le das la espalda".

Advirtió que no se olvida que Delgado fue responsable del desastre de la Línea 12 de la Línea del Metro y que forma parte de una red de abuso sexual y pornografía infantil y que además respalda al impresentable Félix Salgado Macedonio.

El gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, envió este martes a la Sección Instructora su respuesta por escrito ante la denuncia que presentó la FGR en su contra para solicitar que sea llevado a un juicio de desafuero, tras acusarlo de "probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada".

No obstante, el mandatario panista ha declarado en diversas entrevistas ser víctima de una "embestida" dese Palacio Nacional en su contra por no someterse al Poder Ejecutivo y tener en contra haber hecho público un documento apócrifo de CFE relacionado con los apagones de diciembre 2020.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, confirmó a La Silla Rota haber recibido ya la respuesta por escrito del gobernador panista. "Nos envió ya un texto, ahora la Sección Instructora se reunirá en los próximos días para abrir el período de pruebas cuya duración es de 30 días".

Colaboradores cercanos al gobernador panista también confirmaron a este portal que dicha respuesta fue enviada ayer a este órgano jurídico.

