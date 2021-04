Actividades de Mindaris con PDVSA no se llevaron a cabo: senador

La transacción millonaria entre la consultora Mindaris y Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), en la que estuvo implicado el hoy senador del PRI Heriberto Manuel Galindo, nunca se concretó, pues no se llevó a cabo ningún contrato de trabajo entre ambas, según aseguró el legislador a La Silla Rota.

Este miércoles, el diario El País publicó una investigación en la que asegura que tanto Galindo como su socio en Mindaris, Daniel Sánchez Scott –hoy fallecido–, planearon cobrar 127 millones por un estudio de energías limpias con PDVSA.



Ese dinero, según lo asegura la investigación periodística, pretendieron ingresarlo en La Banca Privada d´Andorra (BPA), país blindado por el secreto bancario en 2011, pero la operación nunca se concretó, pasada la primera mitad de ese año.

El senador priista no ocupaba, entonces, ningún cargo público. Galindo aseguró a La Silla Rota que "no se llevó a cabo ningún trabajo", por lo que no hay nada irregular en el hecho de haber intentado bancarizar en Andorra ese dinero.

"En el 2011, cuando yo no era funcionario participé en la creación de una empresa que realizaría estudios y proyectos para la generación de energías limpias. El socio mayoritario era mi amigo Daniel Sánchez Scott, ya fallecido.

"La empresa no logró firmar contrato alguno, ni elaboró proyecto alguno; y, consecuentemente, no realizó cobro alguno, ni hizo depósito en ningún banco. Luego entonces, no existe situación irregular en este caso", detalló.

El legislador, que hoy ocupa un escaño en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión como suplente del senador Mario Zamora –candidato del PRI al gobierno de Sinaloa–, aseguró a este medio que ocupó acciones en Mindaris de forma minoritaria.

"Cualquier persona tiene derecho a participar en empresas y, en este caso, mi participación era minoritaria y no se llegó a realizar actividad alguna para la elaboración de proyectos de energías limpias, y tampoco se recibió remuneración", recalcó.

Como lo dijo en su declaración a El País, Galindo reiteró que no tenía conocimiento de una posible colaboración entre Mindaris y PDVSA, a finales del mandato del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Añadió que no indagó sobre el tema.

