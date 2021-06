Acoso sexual, estados financieros... hackers de Lotería Nacional liberan datos

Ante la falta de respuesta por parte de la Lotería Nacional, los ciberdelincuentes que secuestraron información confidencial de la empresa estatal, liberó datos como contratos, estados financieros y pruebas de acoso sexual.

En total, el grupo Avaddon liberó 3 gigabytes de información de Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional, informó Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión.

El pasado 28 de mayo, el grupo de hackers aseguró que tenía en su posesión documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, ourcing, y otros datos entre el 2009 y 2021.

Avaddon dio a la Lotería Nacional un plazo original de 240 horas para pagar un rescate cuyo monto no se ha especificado y ante la liberación de los datos, se ha dado un nuevo deadline de 192 horas para no liberar más información, pero la Lotería Nacional no se ha pronunciado al respecto.



El ataque es el denominado ransomware donde los delincuentes cibernéticos secuestran equipos y sistemas informáticos a cambio de que se pague un rescate, sin embargo, de acuerdo con expertos, no se debe realizar el pago pues este no garantiza que se recupere la información.

(djh)