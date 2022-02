Acometida de Guillermo del Toro: va por cuatro Oscar, entre ellos Mejor película

El director mexicano Guillermo del Toro recibió cuatro nominaciones al Premio Oscar por su película "El Callejón de las Almas perdidas".





La película "Nightmare Alley" de Del Toro obtuvo las siguientes nominaciones a los Premios Oscar 2022:





1.- Diseño de vestuario.

2.- Cinematografía.

3.- Diseño de producción.

4.- Mejor película

La cinta "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood.

LAS NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR

Jane Campion ("The Power of the Dog"),Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Kenneth Branagh ("Belfast"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") y Steven Spielberg ("West Side Story") son los cineastas nominados a mejor dirección en la 94 edición de los Óscar, que se entregarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

"Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" y "West Side Story" serán las candidatas al Óscar a mejor película.

La española Penélope Cruz consiguió este martes la nominación al Óscar a la mejor actriz protagonista por su trabajo en "Madres Paralelas", que competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Krsoten Stewart y Nicole Kidman.

El español Javier Bardem ("Being the Ricardos"), entre los nominados al Óscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Will Smith ("King Richard") y Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").





(Luis Ramos)