Aclara Herrera "confusión" de AMLO con acuerdo BID-CMN

Respecto al acuerdo anunciado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (a través de BID Invest) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunciado el pasado 26 de abril y avalado por la Hacienda y Crédito Público, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, aseguró que se trata de una línea de crédito aprobada dos años atrás y que actualmente se encuentra en su segunda fase, por lo que la molestia manifiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador -quien asegura que no se opone al préstamo crediticio siempre y cuando no signifique deuda para el país- se trató de "una confusión.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En entrevista para el diario español El País, el funcionario federal, al ser cuestionado sobre si respaldó el acuerdo BID-CMN sin comunicarle al presidente, dijo: "Ni siquiera es necesario (notificar al jefe del Ejecutivo). Es una línea de crédito aprobada hace dos años, esta es la segunda fase. Yo creo que ha sido una confusión. Ante este tipo de organismos internacionales tenemos un doble rol, somos los gobernadores los accionistas, pero ante los programas, somos destinatarios. Estos organismos, hace décadas, se dieron cuenta de que en países en desarrollo los mercados no necesariamente estaban funcionando de forma óptima y tenía que haber un mecanismo que prestara directamente al sector privado, que es el BID Invest".

Recordar que durante la conferencia matutina de este lunes 27, AMLO precisó que para que el crédito del BID proceda es necesario el aval de la dependencia a cargo de Arturo Herrera, y "ese aval no podemos otorgarlo, porque no podemos endeudar el país, queremos rescatar primero a los más necesitados".

Al preguntársele si se sentía desautorizado por las declaraciones del presidente, Herrera contesta al diario de España que no, y de hecho hace algunos días sostuvieron una reunión en la que abordaron las posibles fuentes de financiación al sector privado. "Se habló de estos mecanismos y no tuvo ninguna objeción. Al contrario, nos dijo que lo facilitáramos en la medida de lo posible".

Sin embargo, precisa López Obrador no sabía que dicho crédito era uno de los muchos que se tienen. "Tenemos esos, tenemos otros con el Banco Mundial, tenemos con la CAF (banco de desarrollo), la semana pasada colocamos 6 mil millones de dólares a través de tres emisiones. A menos que haya algo muy especial, como la operación que hicimos en septiembre de Pemex, alguna cosa así, en realidad ni siquiera lo molestamos (a AMLO) con eso".

Ayer platiqué con @elpais_america sobre el contexto económico y el plan de reactivación que estamos implementando @GobiernoMX y @Hacienda_Mexico ante la crisis derivada por el #Covid19.https://t.co/p1O8kQYemp — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) April 28, 2020

ENFRENTAMIENTO AMLO-IP

En cuanto a la serie de declaraciones entre la iniciativa privada -que desde el anuncio del plan de reactivación económica para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus argumenta que debe haber apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas- y AMLO -quien sostiene que su gobierno no volteará hacia "rescates" propios del sistema neoliberal-; Herrera asegura que uno de los roles que Hacienda tiene es el de servir como puentes entre todos los actores de la economía nacional.

"Yo debo hablar con los liderazgos de la patronal todas las semanas, varias veces. Y con los del sector financiero, que además nosotros regulamos, varias veces a la semana. Ahora, hay temas que son de estilo, porque si bien si airean de manera muy abierta las diferencias entre la cúpula empresarial con el presidente, lo cierto es que hace 10 días debió haber tenido seis o siete reuniones con ellos", expone.

ESTÍMULO FISCAL

Por otra parte, Herrera señala que México no cuenta con los márgenes de maniobra para implementar un programa estímulo fiscal "del calado de los que se hicieron en España, Canadá, Alemania o Estados Unidos", y pone de relieve que en estas últimas dos naciones las tasas de interés interbancarias negativas, mientras en el país el Banco de México recientemente la ha fijado en 6%, "24 veces más alta que la de ellos", precisa.

"Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que podemos hacer con los recursos presupuestarios y esa es la razón por la que barremos los recursos de los fideicomisos, estamos buscando en cada espacio que tenemos", declara el funcionario.

En cuanto a la razón de que el gobierno federal no adopte medidas de gasto contracíclicas como en el resto de los países, Herrara considera que México "está usando un lenguaje distinto pero no hay otra forma de decir lo mismo con respecto a un programa de 25 mil millones de pesos de créditos para el sector informal, otros 25 mil mdp de créditos para el sector formal y otros 50 mil millones para la rehabilitación de 50 ciudades. El timing no tiene otra razón de ser si no es con un plan de estímulo fiscal".

En este sentido, detalla que los apoyos federales a través de programas sociales representan entre un 1.5 y 2% del PIB, "que para un país como México es altísimo", acota. "Nosotros solo recaudamos el 13% del PIB y el resto de los ingresos eran petroleros, y cuando digo eran, es porque los pecios están en otras. Una de las lecciones más importantes del 2009 tiene que ver con que lo más importante no es el tamaño del estímulo, sino la capacidad de desplegarlo muy rápidamente y esa es la apuesta en la que estamos trabajando".

LOS DOS MILLONES DE EMPLEOS

En cuanto a la creación de dos millones de empleos, compromiso que adquirió López Obrador al anunciar medidas para hacer frente a la pandemia, el secretario de Hacienda aclara que se tienen tres vertientes para lograrlo.

"Una, los que tienen que ver con los créditos, específicamente, que son créditos para empresas que hoy dejaron de funcionar o están atoradas. Hay unas más que vienen, sobre todo de los proyectos de infraestructura, en particular los que son absolutamente nuevos, son los que tienen que ver con la Sedatu, en donde se van a invertir 50 mil millones de pesos en los proyectos de las 50 ciudades. Y los otros tienen que ver con la aceleración de proyectos de infraestructura que ya estaban planeados".

Aunque afirmó que se trata de empleos como los define la Organización Internacional del Trabajo, con todas las garantías sociales y por encima del salario mínimo, dijo que estos pueden ser eventuales.

"Todos los empleos que se crean en el sector construcción por definición son eventuales. Cuando termina esa obra, termina la relación contractual.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Asimismo, precisó que en todo el mundo la economía va a la baja ante el paso del coronavirus, "pero en una gran mayoría de países están esperando un rebote en forma de V, lo cual dice que la economía se va a recuperar". Sin embargo, aclaró que "la apertura del país va a tener que ser gradual".

Por lo que, en referencia al plan federal que estima comenzar con la reactivación de la economía para el 17 de mayo en las zonas del país menos afectadas y a partir del 1 de junio en las principales metrópolis, aseguró que el planteamiento de Hacienda se apega al modelo epidemiológico de la Secretaría de Salud.

"O sea, yo para saber cuál va a ser el impacto en la economía tengo que tener a priori una idea de cuánto tiempo va a estar cerrada la economía y eso lo determina el modelo epidemiológico no lo determinamos nosotros. Hoy ese modelo epidemiológico dice que se puede empezar a abrir parte del país el 17 de mayo y el resto, las tres zonas metropolitanas más relevantes. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey más tres focos que hubo por el contacto con la economía de Estados Unidos, uno en Tijuana, uno en Cancún y la zona metropolitana de Puebla son las que estarían abriendo el 1 de junio".

No obstante, dijo que ello depende de cómo se comporte la pandemia conforme a las predicciones de la Ssa. "Que lo ha estado prediciendo bien, hasta hoy", dijo.

A ello, agregó que la economía mexicana tiene una alta correlación y un nivel de complementariedad con la de Estados Unidos "y la pandemia no dio en los mismos tiempos".

"Al haber dado antes en Estados Unidos, se presupone que se abrirá antes. Vamos a tener que encontrar algún mecanismo para que las empresas que están del lado mexicano, que están conectadas a la cadena de valor de Estados Unidos, puedan incorporarse antes", expone Herrera.









(diego joaquín)