Ackerman debió excusarse de Talavera Flores: PAN

John Ackerman, integrante del Comité Técnico Electoral (CTE) que elaboró las cuatro quintetas para elegir los próximos cuatro consejeros electorales “debió excusarse de una de las candidatas”, afirmó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. “Si hubiese sido congruente se hubiese excusado de conocer, de la defensa privada y pública, que hizo de una de las personas que al final provocó su enojo y se retiró”.

La semana pasada La Silla Rota dio a conocer la historia de Diana Talavera Flores, aspirante a consejero electoral y colaboradora de Netzaí Sandoval (hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval) en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Su expediente, el número 297, fue revisado y defendido dentro del CTE por su cuñado, el académico John Ackerman, quien negó conocerla.

Romero Hicks recordó que uno de los siete miembros del comité (Ackerman), desde el principio fue cuestionado, refiriéndose a los legisladores que cuestionaron el ingreso del académico al CTE, durante la toma de protesta del CTE.

“En el caso de la terna de mujeres, ocho de las diez propuestas fueron por consenso. Y en el caso de los hombres, nueve de los diez. En democracia se establecen reglas, siempre esta uno dispuesto a dialogar”.

La Silla Rota informó anoche que la Jucopo solicitó al órgano jurídico de la Cámara de Diputados, un análisis para para evaluar o no, la validez de las cuatro quintetas en el contexto de los cuestionamientos del Partido del Trabajo; y los 63 firmantes de la carta que pidió al morenista y presidente de la Junta, Mario Delgado, revocar éstas.

Romero Hicks señaló que “fue porque el Partido del Trabajo esta pidiendo que se regresen las cuatro quintetas, esgrimiendo un argumento que nosotros no compartimos pues afirma que el CTE no realizó correctamente su tarea. Y por respeto al proceso, si un partido o legislador tiene algo que decir, se debe hacer el examen correspondiente. No va a proceder porque la constitución es clara, la Jucopo no tiene atribuciones para devolver las quintetas”.

Mientras tanto, en la Gaceta Parlamentaria fue publicado ya el citatorio para que los diputados federales acudan mañana al mediodía al período extraordinario en que se votarán las cuatro quintetas para elegir a los cuatro aspirantes al Instituto Nacional Electoral.

“Se cita a las diputadas y los diputados federales a la sesión de apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro… El sistema electrónico para el registro de asistencia estará abierto a partir de las 7:00 horas”, informó.

Sesión extraordinaria en pie

Por su parte la legisladora panista por Veracruz, Mariana Dunyaska, señaló que “el artículo 41 de la Constitución es muy claro, una vez que el Comité Técnico Evaluador elige a las quintetas de aspirantes, la JUCOPO no puede rechazarla, y ahora está en manos del pleno la elección de los consejeros, confiamos en que lograremos la votación requerida, pero en caso de no concretarse una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos, la Suprema Corte sería quien decidiría y no un sector radical de legisladores .”

“Un ala radical de la 4T que quería (o quiere) torcer la ley para capturar al Instituto Nacional Electoral poniendo a cercanos al Gobierno, como es el caso de Diana Talavera, amiga de Irma Eréndira Sandoval y que cuyo rechazo generó un berrinche John Ackerman, esposo de Sandoval, quien también ejerce como Secretaria de la Función Pública. Un claro conflicto de interés y arrebato autoritario que fue parado por los miembros del Comité Técnico”.