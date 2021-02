Achatar la curva del desempleo, otro pendiente: experta laboral

El desempleo se ha propagado a tal velocidad a causa de la pandemia por el coronavirus, que urge achatar su curva tanto como la del covid, consideró la investigadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza e integrante del Observatorio de Trabajo Digno, María Ayala.

“Cada tres meses actualizamos las cifras de desempleo y vimos una curva ascendente en el desempleo, pero con los datos que presentó la Secretaría del Trabajo nos muestra que del 13 de marzo al 10 de abril se perdieron casi 350 mil empleos registrados ante el IMSS, de tal manera que cada día se perdieron más de 14 mil 500 trabajos formales y eso sin contar a los que trabajan por su cuenta y tienen crisis severas”, explicó Ayala.

Recordó que en el más reciente informe del Observatorio incluyó datos de que la gente que trabaja por cuenta propia alcanza la cifra de 32 millones, pero lo hace en condiciones de precariedad, ya que tienen un ingreso o salario inferior a dos canastas básicas.

“No pueden con lo más básico mantenerse a sí mismos y a alguien más. Es una línea muy mínima porque la canasta básica incluye productos básicos y pensar que una persona trabajadora solo mantiene a otra más es iluso, porque sabemos que hay personas de las que dependen dos o tres más, no solo menores incluidos, sino adultos mayores”, agregó la experta, en el marco del Día del Trabajo.

Creemos que la crisis viene fuerte, que se vino a dar en condiciones de un mercado laboral que tiene problemas estructurales de hace mucho tiempo y que en el fondo ha sido el lema que hemos tenido, que ya antes de la contingencia la gente podía trabajar y seguir siendo pobres aunque trabajaran jornadas completas

Recordó que antes de la contingencia la tasa de desempleo alcanzaba ya a 7.7 millones de personas, entre 3 y 4 por ciento, pero si se le agregan los que están disponibles para trabajar o necesitan empleos, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entonces la cifra podría alcanzar el 13 por ciento.

Cuestionada sobre las medidas puestas en marcha por el gobierno federal para evitar el desempleo, consideró que han sido desenfocadas, ya que el sector que más ha padecido por la covid es el del turismo, pero no ha sido el que ha recibido mayor atención.

“Las medidas que se han anunciado desde el gobierno federal no atienden a quienes tienen mayor crisis, no todos los sectores económicos están afectados iguales. No está afectando igual al turismo que es donde estamos viendo que está creciendo el desempleo muchísimo, que al farmacéutico, que estamos viendo claramente no le pega una crisis fuerte, entonces medidas como condonar el pago de la luz, al IMSS no dan tiros certeros, son escopetazos que solo llevan a que algunos sectores tengan apoyos que no necesitan y a otros que sí, los tengan de manera insuficiente”, agregó.

Por otro lado está muy bien tener medidas de política social, apoyos directos que no frenen programas como Jóvenes construyendo el futuro, pero es poner curitas a una herida mucho más grande y se necesita de medidas precisas usando los datos que ya se tienen. Con los datos del Sistema de Administración Tributaria se sabe cuáles empresas tienen más pérdidas y con eso se puede empezar a promover apoyos a empresas grandes en crisis, siempre condicionado a que no se despida a ninguna persona trabajadora e incluso que tengan planes a mediano y a largo plazo y a mejorar sus condiciones y a que una vez que termine la contingencia podamos tener un mejor mercado laboral más justo, con mejores salarios, seguridad social y contratos estables

- ¿Qué tanto pegará la pandemia al desempleo? ¿Es la responsable del desempleo o desde antes no se estaba atendiendo el tema?

-El desempleo es un problema estructural en nuestro país. El mercado laboral si lo comparamos con otros países de América Latina, tenemos uno de los más precarios, pese a tener una de las economías más grandes y dinámicas, es decir acá está el problema de la desigualdad y la desigualdad laboral.

Las políticas del desempleo en México no atienden igual a todo mundo. Las mujeres tenemos más del doble de desempleo que los hombres, las personas jóvenes tienen más del doble de desempleo que las personas no jóvenes, entonces creemos que sí es un fenómeno que viene de hace mucho más las cifras que van en lo que va de la pandemia y si no aplanamos esa curva, las cosas pueden ponerse complicadas

“Se perdieron muchos puestos de trabajo y lo vemos incluso por estados. Los más afectados son la ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit y Guerrero, claramente se ve un componente de turismo, que es uno de los ejes en México más afectados y si no se toman medidas para cada sector y para cada lugar va a ser complicado que no se pierdan los puestos de trabajo. No se ha atendido de manera específica y creemos ahí se deben ir canalizando apoyos, medidas generales no van a ser suficientes. Dejar de pagar la luz para un hotel no le significa demasiado rescate”, concluyó.

(María José Pardo)