Acelera gobierno vacunación previo a consulta; igual a días antes de elecciones

La vacunación contra covid se aceleró casi al doble, con un promedio diario de 903 mil 233 dosis aplicadas, a sólo unos días de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, un fenómeno similar al que se observó previo a las elecciones del pasado 6 de junio.

Especialistas en el manejo epidemiológico vieron con sospecha el nuevo ritmo de vacunación y opinaron que es un buen momento para hacerse propaganda, aunque también alertaron que puede deberse, además de la cercanía con la consulta, a que se generó mucha presión en la opinión pública por la diferencia entre dosis recibidas y aplicadas, que estaba cerca de los 20 millones de vacunas

La Silla Rota revisó la información que proporciona la Secretaría de Salud sobre la vacuna.ción contra el virus Sars-CoV2 y encontró que en la semana del 19 al 25 de julio se aplicaron 6 millones 322 mil 635 vacunas.

Esa cifra es casi el doble de las que se administraron en la semana anterior, es decir, del 12 al 18, que fue de 3 millones 635 mil 779, y superior también a los 3 millones 426 mil 366 vacunas que llegaron al brazo de algún mexicano en la semana del 5 al 11 de julio.

El promedio de dosis diarias aplicadas durante la semana del 19 al 25 de julio fue de 903 mil 233, casi el doble de las que se administraron en la semana anterior, que fue de 519 mil 397 dosis, y que en la semana del 5 al 11, que fue de 489 mil 480, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

Asimismo, en la semana del 19 al 25 de julio se rebasaron los récords previos de aplicación, pues el 22 de julio se administraron un millón 376 mil 213 vacunas, la mayor cifra desde el 24 de diciembre, cuando comenzó el proceso.

Asimismo, el 23 de julio se rebasó el umbral de un millón de dosis, con un millón 316 mil 253 personas vacunadas ese día. En la misma semana se vacunó a más de 900 mil personas durante dos días.

La aceleración en el proceso de vacunación comenzó dos semanas antes de la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de julio, un ejercicio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el Instituto Nacional Electoral.

En esta consulta se preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes por las decisiones que tomaron durante su mandato.

La pregunta explícita que se hará a la ciudadanía es: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

AUMENTO EN LA VACUNACIÓN, ENTRE CONSULTA Y DOSIS REZAGADAS

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, indicó que es difícil poder especular al respecto, pero que es una buena oportunidad del gobierno para hacerse propaganda.

"Yo pienso que sí, el fenómeno de que de repente quedaban muchas vacunas guardadas se puede ver como la estrategia de tener vacunas para usarlas en este momento y así tratar de vender la idea de que están esforzándose mucho, para que vean que la 4T es maravillosa, pero demostrar eso está bien difícil y obviamente lo van a negar", indicó el especialista.

Sin embargo, destacó que cualquier avance que se haga en el número de personas vacunadas beneficia en el combate a la pandemia, aunque señaló que es una trampa que se cuenta como vacunados a los que solamente tienen una dosis.

Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, dijo que "puede uno sospechar, por supuesto, lo malo es que no hay forma de comprobarlo, lo más que puede uno decir es qué casualidad".

Aunque atribuyó más la aceleración de la vacunación a que la semana pasada se generó mucha presión en la opinión pública por la diferencia entre dosis recibidas y aplicadas, que estaba cerca de los 20 millones de vacunas.

"El uso electoral que pudiera tener la vacuna era entendible, para efectos de esta consulta yo no le vería tanto sentido que fuera por eso, porque aun cuando le metas lo de la vacuna, esa consulta no va a levantar en participación, se va a quedar lejos de ese 40% que ellos buscan", indicó.

Asimismo, Erdely recordó que al gobierno le conviene que se acelere la vacunación porque de esto depende que se puedan aumentar las actividades económicas en el país.

"Motivaciones no les faltan, quizás hasta les sirven para las dos, para motivar a la gente a participar, porque es como el gobierno te está dando más vacunas, es como yo te doy, tú me das, sí puede ser en parte eso, pero hay que entender que también hay una motivación del gobierno de que, si ya pagó, ya se están distribuyendo las vacunas, por qué no se están distribuyendo a más velocidad", dijo.

PREVIO A LAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO TAMBIÉN SE ACELERÓ LA VACUNACIÓN

Llama la atención que se comenzó a vacunar a más mexicanos diariamente dos semanas antes de que se lleve a cabo esta consulta, pues un escenario similar se registró antes de los comicios del pasado 6 de junio.

La Silla Rota publicó el 14 de junio que, en la semana del 30 de mayo al 5 de junio, en la víspera de las elecciones, se aplicaron 4 millones 140 mil 329 vacunas contra covid-19.

En esa semana se registró también el que hasta entonces era el día más alto de vacunación, el 2 de junio, cuando se administraron un millón 064 mil 215 dosis. Mientras que el promedio diario de vacunación fue de 591 mil 475.

Sin embargo, la vacunación cayó y en la semana del 7 al 12 de junio se aplicaron 2 millones 829 mil 498 dosis, un millón 310 mil 831 vacunas menos, a pesar de que durante mayo la tendencia se había mantenido al alza.

