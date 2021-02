Acción Nacional renueva sus estatutos con rumbo al 2021

“No permitiremos que los ex priistas, ahora morenistas, regresen a México al peor autoritarismo, que acaben con la democracia y los equilibrios de poderes. No nos cansaremos de luchar, no vamos a ceder ante los atropellos y los abusos de poder. No vamos a dejar que en México se instaure el clientelismo y populismo autoritario, porque precisamente para impedirlo estaremos los panistas”, destacó.