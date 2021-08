Accidentes en helicóptero que han sufrido políticos mexicanos

Este miércoles 25 de agosto ante el accidente que sufrieron Erick Cisneros Burgos, secretario de gobierno de Veracruz y elementos de la Secretaría de Marina, al registrarse la caída de un en helicóptero en la huasteca baja de la entidad, recordamos otros percances en los que se han visto inmiscuidos políticos mexicanos.

Tras el accidente de este día, Cisneros Burgos se reporta como estable y no hay pérdidas humanas de acuerdo con lo informado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

RAMÓN MARTÍN HUERTA

El 21 de septiembre de 2005, un helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox, cobró la vida del titular de esa dependencia, Ramón Martín Huerta.

El percance en el que perdieron la vida en el entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta, y ocho servidores públicos más el 21 de septiembre, al estrellarse el helicóptero Bell 412 en el que viajaban, se debió a un error humano y a las condiciones climatológicas, aseguró el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.

Ramón Martín Huerta se dirigía a un evento en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez o La Palma, en el estado de México.

Según los peritajes la causa del siniestro fue que el piloto maniobró por un banco de niebla que le obligó a bajar su "techo de navegación" y desviarse, en esta maniobra perdió el contacto visual con el terreno y se impactó contra un cerro boscoso.

JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se estrelló el 11 de noviembre de 2011 en Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco, estado de México. Entre los pasajeros iba el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.

El origen del viaje fue el Campo Marte y su destino era el Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros de Morelos.

CÉSAR DUARTE Y LOLITA AYALA

El 14 de agosto del 2015 la comunicadora Lolita Ayala sufrió un accidente, cuando en el helicóptero en el que viajaba con el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte y su esposa Bertha Gómez, se desplomó. "Me explotó una vértebra, la caída empezó a los 40 metros de altura, empezó a dar vueltas el helicóptero, yo gracias a Dios me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente, yo no tuve miedo, o tuve susto, no vi nada", aseguró Ayala a Grupo Imagen algunos días después del incidente.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA

Al menos tres personas murieron el 17 de febrero de 2018 al caer a tierra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba al entonces secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes resultaron ilesos.

El accidente ocurrió cuando faltaban unos 30 o 40 metros para que el aparato aterrizaje en Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, donde se registró el epicentro del potente terremoto que sacudió este viernes al país, pero se descontroló y se precipitó a tierra para volcar después, declaró Navarrete a la cadena Televisa.

El helicóptero se dirigía a la zona de Oaxaca más afectada por el seísmo de magnitud 7.2 que esta tarde estremeció el centro y el sur de México.

LOS MORENO VALLE

El 24 de diciembre de 2018 se desplomó el helicóptero en el que viajaban la entones gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el exgobernador de la entidad y posterior senador panista por su estado, Rafael Moreno Valle.

Tras la muerte de Alonso, se determinó que se volvieran a llevar a cabo los comicios por la gubernatura de la entidad, mediante los cuales resultó electo Miguel Barbosa, candidato de Morena al que la esposa de Moreno Valle había derrotado en las boletas.

De acuerdo con un video presentado por la Fiscalía General de la República, el helicóptero despegó desde una residencia del empresario José Antonio Chedraui Budib, ubicada en la lateral de bulevar Hermanos Serdán, en la colonia Villa Posada.

El pasado mes de junio, la Dirección General de Aeronáutica Civil, al investigar el siniestro afirmó que no se registró daño alguno a la aeronave marca Augusta A109S antes del impacto.

