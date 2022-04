Accidente vial roba atención a consulta de revocación en Santa María la Ribera

Pasadas las 11:00 horas, alrededor de 100 personas acudieron a una casilla instalada sobre el Eje 1 Norte, en la colonia Santa María la Ribera.

Los funcionarios relataron que colocaron las urnas unos minutos antes de las 08:00, como estaba estipulado, y apenas, cerca del mediodía, notaron mayor afluencia de ciudadanos.

Sin embargo, había más gente curiosa observando un accidente automovilístico en la esquina, que votando.

(Foto: Mariluz Roldán)

La urna no se quedaba sola, pero tampoco había fila; así como llegaban las personas les pedían su credencial, revisaban que estuvieran en la lista nominal y podían pasar a decidir entre revocarle el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador o darle un voto de confianza para que termine su gobierno.

Gloria López llegó a la casilla acompañada por su pequeño hijo, para inculcarle que debe participar en los procesos democráticos.

"Fuera de lo que muchos piensen, que es un gasto o algo así, creo que también es importante que sepa la gente si estamos de acuerdo o no, porque también tenemos derecho a exigirle al Presidente que esté en el momento si está haciendo bien las cosas o no", indicó la joven.

Sin embargo, añadió que le preocupa un poco el resultado que habrá este domingo en las urnas, porque quizá la gente cambió de opinión respecto al Jefe del Ejecutivo.

"A nadie se le tiene contento ahorita, a veces, aunque hagas lo mejor posible, creo que algunos sí he visto que cambiaron de opinión, (en comparación) a hace cuatro años; entonces, sí me preocupa un poquito, pero pues un país no se puede cambiar ni en seis años", destacó.

Carlos Gallegos, quien también asistió a esa urna, dijo: "En realidad no me preocupa, en el sentido de que yo creo que la mayoría de las personas estamos a favor de este tipo de iniciativas y a favor del gobierno en curso, el cual es mi caso, y espero mucha participación".

Declaró que le habría gustado que hubiera más difusión sobre el proceso para que más gente pudiera ejercer su derecho y señaló que le gustaría que este ejercicio también se haga en los siguientes sexenios.

María Eugenia pensó que habría más gente en la casilla, pero recordó que el proceso se realizó en plena Semana Santa. "Lo que sucede es que es Domingo de Ramos, entonces ahorita mucha gente anda en la iglesia, al rato yo creo vienen para acá", señaló.

ET