"Abrazos, no balazos" no significa que estemos de brazos cruzados: titular de SSPC

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en su comparecencia ante el Senado reafirmó el buen funcionamiento de la Guardia Nacional en el proceso de construcción de paz en el país y advirtió: "la estrategia de 'abrazos, no balazos' no significa que estemos de brazos cruzados".

"Quienes me conocen, saben que no politizo la administración, nuestro objetivo debe ser lograr un México seguro, un México en paz. México lleva varias administraciones buscando disminuir la administración del país, la única diferencia es que en este gobierno vamos también por las causas que la originan. No venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz", afirmó Rosa Icela Rodríguez ante senadores.

"A tres años del inicio de esta administración, podemos afirmar que el gobierno de México avanza en la construcción de la paz", afirmó la funcionaria durante su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del III Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria, además, reivindica el buen funcionamiento de la Guardia Nacional en el proceso de construcción de paz.

"Crear la GN ha sido un gran acierto del gobierno de México y del senado. Es una fuerza de paz que nos ayuda a garantizar el orden público, a brindar asistencia a la población en situaciones de emergencia y desastres naturales, a defender los bienes y recursos de la nación", dijo.

Con la cooperación entre la Secretaría y la Unidad de Inteligencia Financiera, se han desarticulado bandas delictivas y se han congelado 41 mil cuentas vinculadas a operaciones ilícitas que representan 14 mil millones de pesos con golpes al crimen organizado y de cuello blanco, afirmó Rodríguez.

"No encontrarán en la titular ni en los directivos vínculos o acuerdos con grupos criminales. No tenemos compromisos obscuros o por debajo de la mesa": Rosa Icela Rodríguez.

RECONOCE ALZA EN FEMINICIDIOS

En la comparecencia, la secretaria de Seguridad afirmó que hubo un 11.9 % más de feminicidios.

"Estoy comprometida con la atención a la violencia contra las mujeres y de manera prioritaria, de la violencia feminicida. Seguiremos judicializando y colaborando para que aumente el número de carpetas de investigación de este delito, no toleraremos que los crímenes que afectan en mayor medida a las mujeres, niños y niñas, queden en la impunidad", indicó.

En el proceso de construcción de la paz, la Guardia Nacional ha apoyado y a dos años de su creación se ha ganado el respeto de la población: el 74 % de la ciudadanía considera positivo su desempeño y 76.8 % confía en sus elementos según encuesta del INEGI; junto con la Marina y la Sedena son las instituciones que mayor confianza generan entre la ciudadanía, afirma Rosa Icela Rodríguez en su comparecencia ante el Senado de la República.

CRÍTICAS A SU COMPARECENCIA

El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, criticó el discurso de Rodríguez y le cuestionó:

"¿De qué país habla? ¿A qué país se refiere? ¿Qué país es aquel donde pueden llegar con total impunidad a lugares públicos a perpetrar auténticas matanzas?".

"Millones de mexicanos creíamos que esa frase comprendía un objetivo: lograr un país con más fraternidad y menos balaceras pero esa expresión 'Abrazos, no balazos', es de hecho la comprobación del compromiso de la 4T con el crimen organizado", cuestionó por su parte Lily Téllez.

"Bien lo señalan periodistas mexicanos: estamos frente a una desactivación del crimen organización y la Guardia Nacional es el grupo de edecanes más caro que ha tenido este país", criticó la senadora.

Posteriormente, Téllez le intentó regalar a Rosa Icela Rodríguez el libro "El Padrino" de Mario Puzo.

"Le voy a entregar un libro que trata entre de la relación entre el poder político y el crimen organizado. También se lo haré llegar a ustedes, senadores. Tengan para que se entretegan", dice Téllez.

"Me voy a salir un poco del guion que traía preparado: Me parece un despropósito venir a gritarle a las Fuerzas Armadas", responde la senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES a Lily Téllez, al tiempo que recibe aplausos de los senadores de la mayoría.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

Senadores y senadoras de oposición, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD y del PRI, cuestionaron que los problemas de seguridad continúan a lo largo y ancho del país.

La legisladora Lily Téllez incluso cuestionó que según videos que se han difundido, los miembros de la Guardia Nacional no combaten al crimen organizado sino que incluso saludan a los delincuentes y siguen de frente.

Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, cuestionó que el estado al que representa, Zacatecas, vive una crisis de seguridad que ha complicado la vida de los habitantes.

"Zacatecas es una tragedia que duele profundamente. Zacatecas ha sido violada por el crimen organizado, Zacatecas perdió la paz, Zacatecas es un infierno. En lo inmediato y ante el desplazamiento interno forzado, ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional?", cuestionó Bañuelos.

Ante los cuestionamientos de los y las senadoras de las distintas bancadas, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que a pesar de no estar de acuerdo, su vocación es de diálogo.

"Nos llevan a tomar el pulso de los temas que más inquietan a la diversidad", afirmó Rodríguez y recalcó que es positivo escuchar las críticas y cuestionamientos de los y las legisladoras.

En respuesta al cuestionamiento del senador Miguel Ángel Mancera sobre el costo que implica la Guardia Nacional, la secretaria afirmó que cuenta con un despliegue operativo que cubre todo el país a través de las 32 coordinaciones estatales garantizando la operación inmediata del organismo.

"No implica costos adicionales para las entidades federativas pues todas las operaciones que realiza, ya están contenidas en el presupuesto de la GN. Agregar que el costo de cada uno de los cuarteles de la Guardia Nacional, está entre 25 y 30 millones dependiendo de la zona construida", explicó la secretaria.

También afirmó que la meta de la Secretaría es que para 2024 esté garantizada la consolidación de la Guardia Nacional para lo cual se sigue garantizando el presupuesto designado al organismo.

La secretaria afirmó que durante las reuniones diarias que se realizan para discutir los temas de seguridad nacional y seguridad pública, se tocan los puntos de asistencia, análisis del comportamiento delictivo y el trabajo de los organismos de seguridad y llamó a que los gobernadores participen en las reuniones conjuntas para garantizar el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

En relación con la violencia que vive el estado de Zacatecas, la secretaria afirmó que se debe a las luchas entre el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación y que la violencia está dirigida a quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Rodríguez afirmó que para la seguridad del estado se han destinado 3 mil 245 elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, además se han enviado en promedio 400 elementos en el periodo de mayo a septiembre de 2021.

"Del número de homicidios sucedidos contra candidatos y candidatas, el 75 % fue resuelto en su mayoría por las fiscalías estatales, con el apoyo, de la propia Secretaría. Todavía quedan algunos sin castigo", afirmó Rosa Icela Rodríguez en relación con la violencia política que se vivió en las elecciones de 2021.

Además, afirmó que desde 2020 se llevó a cabo una campaña que tenía como objetivo acompañar a los estados y municipios para que el 100 % de los organismos policiales contaran con la certificación total.

El 1 de julio de 2021, la comisión permanente de certificación y acreditación en su 5a sección extraordinaria aprobó una prórroga para que todos los niveles de las policías cumplan con el 100 % de la certificación; la Guardia Nacional tendrá hasta el 31 de mayo de 2024 para concluir la certificación de todos los elementos.

"Aspiramos a una sociedad más fraterna donde no haya estas disputas criminales y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad y como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y les quiero decir: "Abrazos, no balazos", no significa que estemos cruzados de brazos", afirmó la secretaria durante su segunda intervención en su comparecencia.

También reivindicó que gracias a las reuniones diarias que se realizan diariamente se han logrado ordenar y cumplimentar cientos de órdenes de aprehensión al crimen organizado; entre los 15 casos mencionados se encuentra Melquíades Díaz Mesa, vinculado al CNJG, Marco Antonio Banda Rascón jefe de sicarios del Cártel de Juárez, Luis Cárdenas Palomino, colaborador de Genaro García Luna, acusado de tortura, Fredy Calles Romero, jefe de plaza del Cártel de Juárez, vinculado con los crímenes cometidos contra la familia LeBarón.

Finalmente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que los grupos de delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico vieron la luz durante los gobiernos anteriores y, ante los cuestionamientos de la oposición, negó que el actual gobierno tenga tenga acuerdos con ellos.

