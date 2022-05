"A veces despierto temblando": así se vivió la dictadura en Guatemala

"La verdad no sabía de Guatemala casi nada y me sorprendió conocer esta dictadura, de las más sangrientas. En América Latina sí representa el mayor genocidio, no hay ninguno que haya sido igual de grande y que en tan poco tiempo hubo tantas pérdidas humanas. En año y medio murieron 100 mil personas. Aunque si pensamos en todo el conflicto en Guatemala desde los 60 hasta los 80, fueron 200 mil personas en total".