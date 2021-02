A un año para jubilarse, la obligan a firmar renuncia en la SSPC

Evangelina se presentó en su lugar de trabajo a las ocho de la mañana del martes 14 de julio, luego de tener apenas tres semanas de no acudir en las instalaciones por ser parte de un grupo de población vulnerable en la epidemia de covid-19.

Tras seis horas de espera, pues la citaron con urgencia una noche antes, le informaron que debía firmar su baja como trabajadora del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La mujer de 52 años, quien prefirió proteger su nombre por el pleito laboral que enfrenta, relató a La Silla Rota que el argumento para darla de baja fue, supuestamente, no haber acreditado un examen de confianza en la institución.

“Nos atendieron hasta las dos de la tarde y nos dijeron que debíamos firmar nuestra baja con el argumento de que no habíamos pasado un examen de confianza, pero nosotros no estamos obligados a presentarlos, somos personal administrativo de base”, dijo.

Evangelina, quien tiene diabetes, asegura que, desde el inicio de la epidemia en México, no dejó de ir a trabajar hasta la primera semana de junio, pese a que en marzo avisó a sus superiores que formaba parte de un grupo vulnerable.









Lo mismo sucedió con algunos de sus compañeros: los citaron en el transcurso del martes para que firmaran sus bajas, pero al menos 30 de ellos decidieron no hacerlo y se coordinaron para realizar un mitin que tuvo lugar este jueves, en Circuito Interior.

Para que liberaran la vialidad, personal de la Secretaría de Gobernación les ofreció una cita con autoridades el próximo miércoles, donde esperan resolver su situación, pues muchos de ellos, como Evangelina, estaban a pocos meses de jubilarse.

“Yo no respondí el teléfono en todo el día, pero en la noche recibí una llamada del departamento de asuntos legales. Una persona me aclaró que yo no debí estar convocada a la firma de la baja por tener base laboral y me reprochó mi participación en el mitin.

“Yo le dije: ‘usted me está diciendo eso ahorita, pero a mí me citaron y me pidieron firmar una baja’. Incluso se habla de un listado de 162 personas para la terminación del contrato laboral, así que, si no era yo, de todas formas están corriendo gente”, declaró.

Evangelina aseguró que, desde el año pasado, a finales, se estaba despidiendo a personal de base y de confianza sin los derechos laborales que establece la ley, bajo el amparo de que en su servicio de carrera no aparecería la calificación del examen de confianza.

“El presidente firmó un decreto en abril, donde dice muy claro que no se va a despedir a nadie y sin embargo están haciendo firmar bajas. Yo me pregunto, ¿de qué sirve ese decreto, si no se está respetando?”, agrega.

Evangelina asegura que si el miércoles, en la Secretaría de Gobernación, no les resuelven su situación laboral, ella y sus compañeros planean bloquear en Paseo de la Reforma.

“Y aunque a los trabajadores de base nos resuelvan en los próximos días, vamos a estar apoyando a los compañeros, porque dijeron que no iba haber despidos y eso no se está cumpliendo”.

La Silla Rota ha documentado, desde el año pasado, los despidos de la administración pública federal bajo programas de renuncia voluntaria, como el publicado recientemente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.