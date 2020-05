"A toda la población, informamos que está prohibido viajar a Oaxaca"

En Villa Talea de Castro, uno de los 324 llamados municipios de la esperanza, los viajes a la capital de Oaxaca quedan prohibidos. El fin es evitar que llegue el primer contagio de covid a dicha demarcación, ubicada en la sierra oxaqueña.

"Se informa a la población en general que debido a la situación crítica por la que está atravesando Oaxaca ya no se darán permisos para viajar a esta ciudad hasta nuevo aviso. Por su comprensión ¡Gracias! Atentamente H. Cabildo municipal", dice el mensaje escrito con marcador azul, de letras ordenadas y puestas sobre una cartulina rosa.

La medida se tomó por parte del cabildo luego de darse a conocer que la Central de Abastos de la capital oaxaqueña es un lugar de alto riesgo por el número de contagios, y que, en Ixtlán de Juárez, en la sierra, el 23 de mayo pasado se reportó el primer contagio, explicó a La Silla Rota el tesorero municipal de Villa Talea de Castro, Edén Martínez Santibáñez.

"Se decidió suspender los permisos a los comerciantes que viajan a la Central de Abastos porque fue determinada de alto contagio. Ahí los casos la mayoría fueron ubicados de la central de entonces para evitar contagios se suspendieron los permisos para viajar a Oaxaca y de ir a comunidades entre Talea e Ixtlán. Los comerciantes luego iban por pan, carbón, entonces ya no se dan estos permisos", dijo Martínez a La Silla Rota.

La decisión se tomó el sábado 23 de mayo en la noche y por aparato de sonido se avisó a la población.

Otra decisión tomada en el mismo municipio, pero por parte de la comunidad de Otatitlán es que se cerraban los accesos de dicha agencia municipal perteneciente a Talea de Castro.

"Ellos determinaron cerrar sus accesos y tienen retenes, vino el agente con sus regidores a avisarnos, la medida resultó luego de una asamblea", aseguró.

La decisión se dio luego de registrarse el primer caso de una primera persona contagiada en Ixtlán de Juárez –del cual informó La Silla Rota- por lo que comerciantes de Otatitlán ya no acudieron a la plaza en la cabecera municipal.

"Es tomar las precauciones porque allá no hay clínica de salud, ahí es casa de salud, tienen lo básico para un síntoma de calentura, diarrea, un botiquín. Cuando presentan un caso y necesitan un traslado acuden al centro de salud aquí para que se les apoye con la ambulancia con la que cuenta la cabecera municipal y llevarlo a donde la doctora determine, ya se al hospital regional de Ixtlán o al Aurelio Valdivieso, en Oaxaca. Habrán valorado que no tienen material para una respuesta oportuna", agregó

Al tratarse de una comunidad, por sus usos y costumbres, el cabildo no tiene injerencia en sus decisiones, como Otatitlán no las tiene en las decisiones de la cabecera municipal

"Ahí es autodeterminación, como cabecera municipal no tenemos injerencia en sus decisiones como ellos no tienen en nuestras asambleas", concluyó

El 17 de mayo el gobierno federal dio a conocer los municipios de la esperanza, donde no había casos de contagio, entre los cuales estaba Villa Talea de Castro, en Oaxaca. Ahora, para mantener la esperanza de que no lleguen los temidos contagios, es que tomaron la decisión de reforzar medidas para impedir que entren personas que no son de ahí.

(María José Pardo)