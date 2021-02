A SHCP le queda claro que, por instrucción de AMLO, “en Salud no hay ningún recorte”: Sánchez

La Comisión Nacional de los Institutos Nacionales de Salud y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda llegaron ayer a un acuerdo sobre el presupuesto, afirmó Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quien destacó que a Hacienda ya le quedó claro que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Salud no hay ningún recorte.

Se preveía que esta mañana la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro Sánchez, compareciera ante la Comisión de Salud en San Lázaro para tratar el tema de los 2 mil 400 millones de pesos que habían sido congelados a los Institutos Nacionales de Salud, hecho que ponía en riesgo su operación.

TE PUEDE INTERESAR: Neurología, a punto del colapso

El viernes pasado, directores de institutos indicaron que fueron descongelados los recursos. Hecho que fue confirmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien afirmó que no hubo “ni recorte, ni congelación ni mucho menos acciones en contra, directamente lo digo. Pero claramente, y eso se lo pueden ya preguntar a las instancias administrativas de cada uno de estos institutos, esto ya está arreglado”.

En entrevista con La Silla Rota, la diputada Sánchez Galván explicó que la reunión se canceló porque la tarde del lunes tuvieron un encuentro en la Secretaría de Hacienda y alcanzaron un acuerdo sobre los recursos, los cuales confirmó que fueron liberados. Por lo que hoy la Oficialía Mayor se comprometió a revisar los detalles.

“Ahí ya se pusieron de acuerdo el doctor (Alejandro) Mohar, que es el comisionado de los Institutos, y las personas de la Oficialía Mayor. Quedaron en que hoy iban a trabajar todo el día, ya en lo particular, para ver a detalle, con lupa, todas las claves y los números y entonces por eso no podía venir la oficial Mayor, porque iba a estar revisando”, detalló.

LSR TE RECOMIENDA: El gobierno enfermo de AMLO

La presidenta de la Comisión de Salud destacó que el proceso relacionado con el presupuesto asignado a los Institutos de Salud va bien, luego de que la semana pasada los directores manifestaran su preocupación porque sin los recursos que les había congelado Hacienda no podrían seguir operando.

Sánchez Galván enfatizó: “A mí me quedó claro que por instrucción del Presidente de la República se le instruye a la Secretaría de Hacienda que para salud no hay ningún recorte y no hay ninguna reserva del recurso que se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entonces yo creo que ya quedó claro para la gente que trabaja ahí en Hacienda”.

Destacó que hubo buena disposición de la Oficialía Mayor para escuchar a todos y negociar, a pesar de que ellos ven en la situación desde el enfoque de los números y los demás desde la medicina.

La diputada dijo que espera poder tener una reunión con la oficial Mayor en un futuro próximo para revisar juntas los recursos asignados al Sector Salud, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, para poder encontrar soluciones a los problemas que la ha reportado la población.

djh