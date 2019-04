A quien falle, AMLO le va a pedir su renuncia: Monreal

ROBERTO ROCK Y JORGE RAMOS 28/04/2019 08:15 p.m.

El senador Ricardo Monreal anticipa que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tolera ni la corrupción ni la incompetencia, por ello a quien incurra en ello los va a renunciar de su gabinete.

"Conozco (a López Obrador) desde hace 21 años y sé que no va a admitir ni actos de corrupción ni tampoco de incapacidad en el ejercicio de la función pública. No se va a detener, el que esté fallando va a pedirle su renuncia", alerta.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena afirma que el gobierno de López Obrador debería mejorar su relación con los medios de comunicación, empresarios y organizaciones sociales, para evitar la confrontación.

Dice que su principal preocupación es empujar las propuestas del gobierno lopezobradorista, pero aclara que su respaldo es racional y razonable.

Ante los embates de Alejandro Rojas Diaz Durán en contra de la dirigencia de Morena, Monreal se desmarca y afirma que no respalda esa actitud de quién es su suplente como senador.





¿Cuál es la agenda inmediata para el Senado?

En este momento estamos por concluir el periodo de sesiones, que es el último de abril, y tenemos muchos pendientes: reforma laboral, educativa, nombrar a 17 embajadores, consulta popular, revocación de mandato, fuero... es decir, tenemos un cúmulo de reformas pero que requiere mayoría calificada y es complicado construir.

La reforma laboral tiene un cruce con el TMEC, qué oyen desde Estados Unidos incluso...

Es un tema central porque deviene de un compromiso internacional con la firma de TMEC. Cuando los Ejecutivos de Estados Unidos, Canadá y México firman en noviembre el TMEC hay un capitulado de derechos laborales que obliga al Congreso mexicano a aprobarlo y en este momento las presiones, tiene que decirse con toda claridad, de todo mundo son impresionantes, incluyendo un sector de demócratas que está intentando reabrir el TMEC en temas que no nos conviene y que creemos que México tiene una posición de mayor vanguardia frente a otros países, pero, reabrir la negociación pudiéramos tener desventajas. Por eso queremos aprobar la reforma laboral, que, además, es una reforma importante. Aparte de la libertad sindical, que es la que más se ha cacareado, tiene cosas importantes. Son nuevas instituciones y es la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo en ciertos rubros y es benéfica.

Ha habido intervención de sindicatos diciendo ´cuidado, nos vayamos a meter en una convulsión´...

Sí. Los sindicatos en su mayoría han apoyado, el sector económico también. Sin embargo, en el sector económico hay una parte, un grupo importante que dice "tengan cuidado no se puede conceder más allá de lo que las condiciones del país ameritan". Sin embargo, sí va más allá, sí es una reforma de gran calado, importante.

El tema del outsorcing y el que las empresas deban enfrentarse a uno o 10 sindicatitos...

También, es de las preocupaciones y propuestas que han planteado de modificar. Hemos dicho que por la complejidad de la reforma laboral en la materia internacional y la existencia del TMEC tenemos que ser congruentes y que estamos en la disposición de que una vez que sea aprobada la reforma laboral entrar a la revisión y análisis de estos temas: outsorcing, sindicatos, cuotas, toda esa parte que quedaría en proceso de aprobación.

Cuál es tu caracterización del país...

Creo que hay un ánimo de esperanza, las expectativas que Morena y el Presidente como principal abanderado y candidato en ese momento generó, son muy altas y, sin embargo, siento que la población está a la espera del cumplimiento de las mismas. No lanzo las campanas al vuelo porque es un momento difícil, la forma en que recibió el país el Presidente de la República no es fácil, convulsionado, la violencia, inseguridad, y convulsionado en cuanto a deuda externa, convulsionado desde el punto de vista de intereses que no terminan por aceptar la derrota y que no terminan por aceptar la posibilidad de un nuevo régimen. Todos estos factores son los que hacen no fácil la transición. Y diría que como recomendación normal: mejorar la relación entre medios de comunicación como esquema de gobierno, mejorar la relación con asociaciones religiosas. Mejorar la relación con el capital y grupos económicos importantes y con grupos sociales y ONG que se sienten, a veces, lastimados por el discurso...

¿Ves poco aceitadas esas relaciones?

Siento que esas cuatro, que además me parece natural, que durante tres elecciones federales o en 12 años se han mantenido alejados del movimiento del Presidente de la República y que ahora apenas están intentando construir juntos mecanismos de entendimiento para el país, pero todavía no están afinados.

Pero sobre el gabinete, el partido, ¿ves que está bien aceitada la propia maquinaria del gobierno?

La curva del aprendizaje siempre es complicada, máxime en una transición. Cuando transitas en una alternancia política es fácil y de gobierno a gobierno del mismo signo político es mucho más fácil, no tiene ningún problema, simplemente sustitución de cuadros menores pero las direcciones nacionales y el gabinete es prácticamente el mismo, con la misma posibilidad de plan de gobierno. Aquí no, aquí fue un estrujamiento complicado. Es un proceso de fondo y la forma en que ganó la elección presidencial el presidente López Obrador hace más complicado porque más del 50% votó por él y entonces los grupos, sectores, fuerzas o poderes fácticos, pues están a la espera de un realineamiento y a la espera de una búsqueda de encuentro, no de un desencuentro permanente que a nadie nos conviene. Y eso lo saben todos, medios de comunicación, asociaciones religiosas, grupos civiles, ONG, inclusive grupos económicos, empresarios, que están en la disyuntiva de qué hacer o en la observación de cómo camina el gobierno para poder invertir, seguir generando fuentes de trabajo o generar condiciones de una mayor capacidad económica.

Y Morena, ¿cuál es la valoración, se te ubica como uno de los críticos, tú respaldas los señalamientos de Alejandro Rojas Díaz Durán sobre lo que ha dicho de Morena?

No, no lo respaldo. Hace unos dos meses decidió no opinar del partido, lo voy a hacer, pero siento que Morena está como en el Gabinete en una curva de aprendizaje demasiado dinámica, con una velocidad impresionante, de haber sido un partido político de reciente creación de hace cinco o seis años, que era una fuerza marginal dentro de siete o nueve, el de menor capacidad y representación popular, se convirtió en el más alto nivel de participación política y ese nivel de liderazgos nacionales, de cuadros, nos va a llevar tiempo aprender a ser gobierno, de dejar a u lado las prácticas facciosas o partidistas que lastimaron a la vieja izquierda, de intentar construir un argumento que legitime acciones de gobierno por el bien de la población.

Pero parece que se están pasmando tanto gobierno como partido, se ven pasmados...

Sí porque la velocidad con la que va el presidente es distinta a la velocidad a la que van el Gabinete y el partido. El presidente va a velocidad de crucero, pero el Gabinete está en la ruta del aprendizaje, porque son gabinetes que acaban de integrarse, o sea, de la gente que viene con el presidente de la república debe ser un grupo ocho o 10, si acaso, Julio Scherer, Jesús Ramírez, Alfonso Romo, de algunos subsecretarios, pero la mayoría del Gabinete esta es su primera experiencia teniéndolo como jefe del gabinete, como el jefe del gobierno y eso para embonar tarda porque no le conocen su capacidad y su movilización y están aprendiendo sobre la marcha.

Pero vemos algunos secretarios incapaces de responder ante la necesidad...

Yo creo que el presidente va a revisar su gabinete en el primer semestre y no se va a detener, el que esté fallando va a pedirle su renuncia. Eso lo conozco, lo conozco hace 21 años y sé que no va a admitir ni actos de corrupción ni tampoco de incapacidad en el ejercicio de la función pública.

¿No te quedó un sabor amargo con el asunto de la CRE?

No, yo entiendo, no es fácil, es decisión del Ejecutivo, pero la responsabilidad recae en el Ejecutivo. Sí es un mecanismo de control del Legislativo importante. Vi los CV y el que quedó fuera tenía muy bueno, pero tuvo un error político al insultar a los legisladores.

Parte de la amargura fue la fricción enojosa...

Sí hubo enojo y faltó tacto. No había sentido de salir con que los senadores son unos burros... una legisladora usó orejas de burro, pero es distinto porque si vienes a la casa del senado en busca de apoyo, para qué te confrontas con ellos. Técnicamente era quizá el más preparado pero eso le pesó.

Esta convulsión que ves en el gobierno tiene su parte en el Congreso...

No es el mismo Congreso, he intentado sacar todo por unanimidad. Antes lo común era usar mi mayoría y no me importa. Es decir, nosotros con aliados tenemos mayoría y podríamos sacar con dificultad, polarización, y todas las normas las trato de sacar por unanimidad o por mayoría sin mayor sobresalto que la discusión que en cualquier Congreso se da, pero no con toma de tribuna o salidas intempestivas o insultos entre senadores. La austeridad te obliga a ser más cuidadoso, y no queremos que si nosotros fuimos pisoteados como oposición no queremos hacer lo mismo. No queremos excluir, marginar, éramos una oposición marginal.

¿Cómo te llevas con Yeidckol?

Bien, todo bien...

¿Qué le contestarías a quien piensa que estás trabajando para ser el próximo presidente de la república?

Que es muy temprano, que faltan muchos años y que no hay que adelantar tiempos. Estoy muy tranquilo, este es la tercera ocasión que soy senador, y la primera que estoy como presidente de la Junta de Coordinación Política. En este momento lo que más me preocupa y me interesa es respaldar las acciones que nos llevaron a ganar en las urnas y que son una serie de planteamientos con un cambio de régimen profundo. Aunque tenemos autonomía, cuido mucho la autonomía del Poder Legislativo, tengo mucha comunicación con el Ejecutivo federal en un auténtico afán de colaboración de poderes, no me genera ningún problema aceptar que condujo un movimiento sin precedente y que sigue siendo el articulador de políticas públicas que debemos apoyar razonablemente y racionalmente. Eso no debe preocupar a nadie y siempre cuidaré la autonomía del Legislativo.

Pero no eres consentido del Presidente...

No, no, nada de eso.

