¿A quién amenazó Carlos Miguel Aysa? El priísta que votará por la reforma eléctrica

Luego de que Alejandro Moreno, presidente del PRI, y diputados del mismo partido llamaran "traidor" a Carlos Miguel Aysa Damas por anticipar su voto a favor de la reforma eléctrica, éste responde y amenaza con consecuencias.

Aunque el día de ayer, el también diputado del PRI cerró su cuenta de Twitter, el día de hoy la abrió de nueva cuenta para publicar "he sido tolerante hasta el límite".

"He sido tolerante hasta el límite, pero el hecho que el corrupto y delincuente presidente del PRI, el innombrable de @alitomorenoc me llame Judas o traidor a la patria no quedará sin consecuencias por cualquier medio, él será primero de muchos", escribió en su tuit.

— Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

DIPUTADO DEL PRI VOTARÁ A FAVOR DE REFORMA ELÉCTRICA; ES TRAIDOR: LÍDER DEL PRI

A pesar de que su dirigente pidió votar en contra, el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, adelantó que votará en favor de la reforma eléctrica el próximo domingo.



"Porque me debo al pueblo, más que a caprichos o intereses de una persona o grupo, y después de leer que fueron incluidos en el Dictamen de la Reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI... he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México", puntualizó a través de un comunicado, por lo que fue calificado de "traidor" por parte de sus compañeros de bancada.

Aysa Damas sostuvo que su sufragio a favor lo hace convencido que no se puede estar en contra del desarrollo de México, "ni de la voluntad de millones de mexicanos".

"Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México. En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia", apuntó.

Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros de bancada a hacer lo mismo.

"Estimados compañeras y compañeros diputados federales, el PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México, que está agraviado por malos dirigentes, quienes abusaron de la fe y de la confianza de nuestros militantes. Los invito a reflexionar su voto, actuar por convicción, congruencia y responsabilidad por el bien de México", concluyó.

Cabe destacar que, el diputado del PRI es hijo del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa , a quien el gobierno federal le ofreció ser embajador de México en República Dominicana. Ayer las comisiones del Senado iban a ratificar a Miguel Aysa como embajador, pero se canceló.

En un documento, se informó que la reunión será aplazada hasta nuevo aviso.

Ayer las comisiones del @senadomexicano iban a ratificar a Miguel Aysa como embajador, pero se canceló.



Hoy su hijo, diputado pluri del @PRI_Nacional anunció que cambia su voto y respaldará la reforma eléctrica del gobierno federal.



— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 13, 2022

"TRAIDOR AL PRI"

Al respecto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno , señaló al diputado como "traidor al PRI".

"La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México", acusó en su cuenta de Twitter.

La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México.



— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 13, 2022

En su cuenta de Twitter, la secretaria de Comunicación del PRI, Paloma Sánchez, aseguró que: "Se agarraron al más pendejo". También lo acusó de traición, al igual que su padre.





Carlos Miguel Aysa Damas eres

— Paloma Sánchez (@palomaSnchez) April 13, 2022

Mientras que, el coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ignacio Mier dijo: "Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #ReformaEléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende".

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 13, 2022

A esto le anteceden las peticiones del presidente hacia la oposición de rebelarse ante sus partidos. "No sean traidores a la patria", señaló en su conferencia de prensa matutina.

"Estoy confiado en que van a votar libremente y se van a rebelar, llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. Que se rbelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista".

¿QUÉ LE PASARÁ A LOS INTEGRANTES DEL PRI QUE VOTEN A FAVOR DE LA REFORMA?

La diputada del PRI, Cynthia López dijo en entrevista con W Radio que la orden del partido es que todos los priistas voten en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

TAMBIÉN LEE: DIPUTADOS GUARDAN COBIJAS, LAS SACAN EL SÁBADO

"Vamos en contra de la reforma eléctrica. A lo que tope", advirtió.

Sin embargo, quien no siga la orden será expulsado del partido, ya que así lo marcan los estatutos del partido.

PRI REFRENDAN VOTO EN CONTRA REFORMA ELÉCTRICA

Al participar en el Twitter Space ¡Traición por una embajada¡ los diputados del PRI manifestaron que el sentido del voto de su bancada no ha cambiado y será patriota, en contra de la reforma eléctrica el próximo domingo. Advirtieron que la traición del legislador Miguel Aysa tendrá consecuencias por desacatar la decisión del Consejo Político Nacional (CPN).

La diputada Sofia Carvajal Isunza aseguró que los 70 legisladores que conforman la bancada del tricolor solo tienen el compromiso por México y van a votar en contra de esta reforma.

Sobre el anuncio del legislador Carlos Miguel Aysa, dijo que era predecible por ser una persona muy inmadura.

La legisladora Laura Haro dijo que mantienen claro su objetivo de votar unidos contra Morena.

Precisó que el CPN del partido tricolor mandató votar en contra de esta iniciativa y por eso, está claro que quien viole esta decisión corre el riesgo de ser expulsado, como el caso de Miguel Aysa.

"Es un traidor que el pueblo campechano y de México no lo van a recordar porque estará en el fondo de la memoria de nuestro país", agregó.

Por su parte, el diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor se caerá su carrera política, "aquí ya no tiene cabida una persona que traicione de esa manera cuando, se supone, vamos juntos", subrayó.













