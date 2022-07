¿A qué va AMLO a Washington con Biden?

La cumbre de los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, que se celebrará el martes 12 de julio en la Casa Blanca, tendrá tres temas principales: migración, inflación y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

En conferencias mañaneras, López Obrador detalló su agenda ahora que visite a Biden en la Unión Americana, tras el desaire que le propinó en la pasada Cumbre de las Américas, a la que faltó porque no se invitaron a mandatario de naciones como Nicaragua, Cuba y Venezuela.

En la mañanera de este lunes, López Obrador dio a conocer que su gira por Estados Unidos arrancará hoy mismo y que partirá hace el norte alrededor de las 10 de la mañana.

LA NEUTRALIDAD DE MÉXICO ANTE INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

El presidente López Obrador reafirmará su "neutralidad" sobre la invasión de Rusia a Ucrania en el encuentro que tendrá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, el próximo martes en la Casa Blanca.

"La postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica, porque las guerras solo producen sufrimiento", expresó.

El mandatario reiteró que debe "apegarse" a "la política exterior que está establecida en la Constitución", que contempla el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

"Desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad", sostuvo.

Desde que estalló la invasión de Rusia a Ucrania, López Obrador ha manifestado su "neutralidad" y ha rechazado sanciones contra Moscú, lo que ha despertado críticas de senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos.

Pero el líder mexicano, que sí ha condenado la invasión, negó ahora que haya recibido presiones de la Casa Blanca.

"El Gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía, me consta, jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania", manifestó.

López Obrador también negó que su viaje a Washington afecte las relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Y reiteró que la guerra "fue un error" de las "cúpulas" políticas internacionales que no supieron negociar la paz, por lo que México promueve el cese al fuego y la paz.

CRISIS MIGRATORIA

López Obrador pedirá una política migratoria "atrevida" en la próxima reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para regular el flujo migratorio entre México y Estados Unidos.

"Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos ni se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente", comentó el mandatario mexicano.

Lopez Obrador declaró que parte del plan conjunto que presentará a Biden el próximo 12 de julio incluye la negociación de visas de trabajo para migrantes que atraviesan el país de sur a norte para cruzar a Estados Unidos.

Señaló que está dispuesto a que su propuesta pueda discutirse y aprobarse en el Congreso estadounidense y recalcó que la visa que pedirá al gobierno de Estados Unidos no solo será para campesinos u obreros, sino también para profesionales.

"¿Cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces mi planteamiento es vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo", enfatizó.

Cuestionado sobre el obstruccionismo en el Capitolio, López Obrador indicó que el mandatario estadounidense tiene que "enfrentar" al Congreso para aprobar la reforma migratoria que regularice a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, de los que casi la mitad son mexicanos.

En ese sentido, dijo que es necesario transformar la política pública en cuestiones migratorias, ya que de lo contrario "va a continuar la decadencia".

López Obrador destacó que su propuesta ayudará a fortalecer la unidad e integración de ambos países, siempre guardando la soberanía que, dijo, "no significa sometimiento respecto a nuestra independencia".

El gobierno de México también elevó sus críticas a la política migratoria estadounidense tras la muerte de 26 mexicanos por viajar hacinados en un tráiler que transportaba migrantes y que fue localizado en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

PLAN CONJUNTO CONTRA LA INFLACIÓN

López Obrador ya tiene lista su propuesta de plan para combatir la inflación, las drogas y los migrantes entre Estados Unidos y México, adelantó este martes Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, a una semana del viaje del mandatario a Washington.

La semana pasada, Velasco afirmó ante los periodistas que López Obrador hará una presentación a su homólogo Joe Biden el próximo 12 de julio, donde lo principal será cómo mantener la estabilidad de los precios y atraer inversiones, en medio de las presiones inflacionarias en ambos países.

"Lo que se está buscando es tener algunas medidas entre los dos gobiernos que permitan ayudar a la estabilidad de precios y, por supuesto, que sigan llegando inversiones a México", explicó el funcionario mexicano.

También señaló que es fundamental instalar más cadenas de suministro en el país para contrarrestar las alteraciones en las cadenas de valor por la pandemia, en 2020, y ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia.

En concreto, subrayó que será importante estrechar lazos en más partes de las cadenas de suministro en la región de Norteamérica.

El presidente mexicano ha afirmado en reiteradas ocasiones que propondrá al presidente Biden un plan "conjunto" para combatir la inflación en ambos países, aunque no ha dado detalles al respecto.

El funcionario de la cancillería mexicana enfatizó que el tema económico ocupará "un papel central en la conversación (...) por la situación que hay a nivel global de alza de precios por distintas causas".

A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que es necesario crear marcos duraderos para resolver las inquietudes de Washington en temas como la energía y el medioambiente, la migración y la seguridad.

"Sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa porque si no se ponen en la mesa no se pueden resolver. Pero, no nos podemos perder del camino, el camino es que se tienen que resolver problemas por eso son servidores del pueblo los dos presidentes (Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden)", expresó el diplomático estadounidense en un evento virtual organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Con información de EFE

(Luis Ramos)