AMLO reconoce alza en feminicidios y homicidios dolosos

El presidente López Obrador López Obrador reconoció pendientes del gobierno federal que encabeza "aunque fue un problema heredado de administraciones anteriores". Y enlistó que los únicos que no han logrado reducir son el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente.

En su segundo informe de gobierno el presidente López Obrador afirmó que ya están sentadas las bases de la 4T. "No todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso, estamos conscientes que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una democracia" afirmó. Pero al mismo tiempo subrayó "la mayoría de los mexicanos respaldan nuestro gobierno, en la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos".

En un discurso de 42 minutos en el Palacio Nacional, el presidente se refirió a los últimos ocho meses de la emergencia sanitaria. "Por desgracia esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100 mil personas a quienes recordaremos con afecto y cariño, nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias con sus familiares y amigos", dijo. Reiteró que su gobierno recibió un sistema de salud en ruinas y destacó que se terminó de construir 130 hospitales. "Reconvertimos 971 para atender pacientes Covid... Se contrató 71 mil trabajadores de la salud... Hemos procurado que ningún enfermo le falta atención médica y hospitalaria y hemos salvado miles de vidas", dijo. También agradeció el apoyo del sector privado por su apoyo para atender enfermos.

"Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios", señaló y reiteró -como en la mayor parte de sus conferencias- que los efectos económicos fueron compensados por sus programas sociales. Destacó que de 1.1 millones empleos formales en perdidos, ya se recuperó la mitad y confío en que en marzo todos hayan sido recuperados. En términos económicos destacó que el peso se mantiene firme "porque no se ha depreciado".

LA SEGURIDAD

AMLO dijo que los delitos de fuero federal que sí disminuyeron son robo a casa habitación, a transeúnte, transporte público colectivo e individual, robo de vehículo, a negocios y secuestro.

"En mi gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie y aunque falta mucho por pacificar el país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia de los delitos que se cometían", dijo. Precisó que en su gobierno el índice de letalidad es de 124 fallecidos menos "la proporción de muertos es menor al de heridos y detenidos... Nos mueve una convicción de justicia, no de exterminio".

Afirmó que la Guardia Nacional ha sido de gran apoyo, calificó la corporación de "profesional y disciplinada" con 98 mil elementos distribuidos en el país y adelantó que el próximo año los 85 cuarteles que están en construcción quedarán concluidos para sumarse a los 87 que ya lo están.

A soldados y marinos les reconoció el "respaldo incondicional... nos han apoyado en labores de seguridad pública porque ahora lo permite la constitución". Y subrayó que en este momento, este sector realiza también otro tipo de actividades. "En nuestro gobierno los institutos armados están entregados, además, a la ejecución de obras en beneficio de nuestro pueblo: dragan ríos, limpian playas, construyen canales, aeropuertos, sucursales del banco del Bienestar, administran puertos, vigilan aduanas y cultivan en viveros... Es una etapa nueva en su servicio a México". Los presentes aplaudieron.

LA CORRUPCIÓN

El mandatario refirió que como consecuencia del combate a la corrupción y la austeridad su gobierno ahorró en dos años un billón 300 mil mdp en el rubro de compras y contratos; y agregó que la cancelación de fideicomisos y fondos sumaron recursos económicos, aunque no precisó la cifra exacta.

"Hemos aumentado las becas de posgrado e investigadores para llegar a 123 mil y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar especialidad en el país o extranjero", dijo.

Aseguró que dependencias como Conagua, Capufe, Instituto Nacional de Migración, Aduanas, las Administraciones Portuarias Integrales y el SAT "se están limpiando en términos de corrupción".

Adelantó que el próximo año la zona sur seguirá el ejemplo de la zona norte en cuanto a la reducción de impuestos y aumento al salario mínimo. "Chetumal volverá a ser zona franca", anunció. "En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la refinería Dos Bocas y modernización de seis refinerías existentes", agregó.

Se refirió a la cancelación de la "mal llamada" reforma educativa y reconoció que "no hemos tenido ningún conflicto con el magisterio nacional... Se ha basificado a 300,000 trabajadores de la educación".

Señaló que los cien compromisos presentados en el Zócalo sólo le faltan 3 por cumplir, y que se encuentran en proceso: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas; y conocer la verdad del caso Ayotzinapa. "En eso estamos", resumió. Recordó que su gobierno asumió la responsabilidad de casos ocurridos en otros sexenios como la guardería ABC y Pasta de Conchos.

Concluyó su mensaje con una frase "gracias a todos por su confianza, amor con amor se paga, no les he fallado y no les fallaré".

MINUTO A MINUTO

"Hoy cuando cumplimos dos años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en el objetivo de cambiar a México"

Desde antes de asumir la presidencia se trazó un plan de desarrollo que tomó en cuenta la diversidad natural, social y cultural del país.

Llegamos a la conclusión que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia

hacer realidad la transformación dependía de enfrentar la corrupción y contraponerle la virtud de la honestidad

"Desde que tomé posesión del cargo se empezó a llevarse a cabo una política diferente". Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia.

Corrupción, robo de hidrocarburos y fraude electoral se convirtieron en delitos graves, se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se eliminó el fuero al presidente, se aprobó el procedimiento de revocación de mandato

De inmediato empezamos a poner en marcha una política de austeridad republicana. "Hemos ahorrado en dos años 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.

Se redujo al mínimo el huachicol y la defraudación fiscal

"La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo"

Con la fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, se han cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y financiar programas sociales que se han elevado a rango constitucional y se han establecido como derechos de observación obligatoria.

"Desde el principio emprendimos el apoyo al campo", a productores y pescadores. Se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero.

En dos años ha aumentado el salario mínimo en 30% en términos reales.

Se canceló la "mal llamada" reforma educativa, el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas ya se recibe de manera directa.

No han faltado libros de texto gratuitos y se trabaja en mejorar su contenido.

Terminadas o en proceso, 140 Universidades Públicas.

7,200 becas más becas de postgrado de investigadores. Hay 123 mil en total.

Se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca estudiar en el país o en el extranjero.

46 mil 783 comunidades ya cuentan con conexión a Internet; el próximo serán 122 mil, en 2022 todo el territorio nacional.

Sigue en expansión el Banco del Bienestar. Se han construido 362 sucursales y 400 en construcción, En los próximos dos años tendrá 2 mil 700 nuevas sucursales.

Se han publicado 46 títulos de grandes escritores, con 1 millón 840 mil ejemplares gratuitos o módicos precios.

Aeropuerto de Texcoco se cancelo por mandato popular. Aeropuerto Felipe Ángeles significa ahorro de 220 mil mdp y se inaugurará el 21 de marzo de 2022.

Se inició obra de Tren Maya y del Corredor del Istmo de Tehuantepec,

Desde enero se aplicará salario mínimo al doble y reducción de impuestos en la frontera norte del país. Chetumal vuelve a ser zona franca.

Se avanzó en el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

En 2023 se dejarán de importar gasolinas, se logrará la autosuficiencia energética con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y modernización de las seis ya existentes.

"La gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar".

En marzo de este año llegó la pandemia, que llevó al gobierno a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía, afectaron las actividades productivas e incidieron en un incremento del desempleo formal e informal.

"En vez de quedarnos con los brazos cruzados decidimos enfrentar la crisis sanitaria y económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad"

"A pesar de heredar un sistema de salud en ruinas" se construyeron 130 hospitales y reconvertir 971 para la atención de pacientes covid-19.

Gracias al apoyo del pueblo, médicos, enfermeras y directivos y encargados de dirigir la estrategia, "no nos hemos visto rebasados". "Hemos salvado miles de vidas".

Se establecieron acuerdos con farmacéuticas internacionales para aplicar "lo más pronto posible la vacuna contra el covid". No obstante, la enfermedad a causado la muerte de más de 100 mil personas "a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño y nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias".

"Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba".

Por medidas de austeridad, no se tuvo que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinan de manera directa.

Se adelantaron pagos de pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad.

Se mantuvo entrega de becas educativas y apoyo a productores.

Se amplió el programa de créditos a empresas del sector formal e informal.

En 8 meses se otorgaron 2 millones 750 mil créditos para actividades productivas y vivienda.

Se evitó una caída en el consumo de alimentos y otros bienes.

Remesas enviadas desde Estados Unidos aumentaron 10%. A pesar de la pandemia se logrará una suma récord de 40 mil millones de dólares, que beneficiarán a 10 millones de familias.

"Allá o acá, siempre nuestro pueblo es solidario".

De enero a noviembre, tiendas de autoservicio vendieron 8% más que el año pasado.

Se cumple pronóstico de que comportamiento de la crisis económica derivada de la covid sería en forma de "V". Se alcanzó fondo en abril.

Del millón 117 mil 500 empleos formales perdidos ya se han recuperado 555 mil 600. "Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo registrados ante el IMSS antes de la pandemia.

La moneda no se ha depreciado y los ingresos de la Hacienda Pública "han disminuido muy poco, 3% en relación al año pasado".

Se ha avanzado en "el grave problema de la inseguridad y violencia". La prioridad ha sido atender las cusas de la "descomposición social".

"Aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían".

En los 11 meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018, los delitos del fuero federal se redujeron 30%.

Los únicos delitos que han aumentado han sido el homicidio doloso, feminicidio y la extorción, que han aumentado en 3.8, 8.9 y 21% respectivamente.

"Las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos".

En dos años de gobierno, 631 personas han sido heridas y detenidas y han muerto en enfrentamientos con las fuerzas armadas 507. "A diferencia de antes, la proporción de muertos es inferior a la de heridos y detenidos".

"A pesar de los vicios, caos y la gravedad del problema que heredamos, con la nueva política de seguridad pública hemos ido avanzando para conseguir la paz".

"Las Fuerzas armadas están inaugurando una etapa nueva en su función de servicio a México", dijo antes de reconocer a los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional.

De 100 compromisos presentados hace dos años, se han cumplido 97, sólo pendientes la descentralización del gobierno federal y pulsar el desarrollo de fuentes de energías renovables al rehabilitar centrales hidroeléctricas y conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

Se han hecho cosas que no se incluían en los compromisos iniciales de su gobierno.

Se limpian de corrupción; Conagua, Capufe, Instituto Nacional de Migración, Aduanas, Puertos, SAPI y SAT.

Se atiende a víctimas del Estado en casos como la Guardería ABC y Pasta de Conchos.

Se mantiene programa para protección a periodistas.

Se rifó el Avión presidencial y se entregaron 100 premios de 20 millones de pesos.

Se ayuda a damnificados por inundaciones.

Gabinete se integra en 50% por mujeres.

504 conferencias matutinas de prensa

A visitado todos los estados del país.

Entró en vigor el T-MEC

Se aprobó la Reforma Laboral.

No se ha tenido problemas con el magistrado.

No se fabrican delitos ni se espía a opositores.

La inflación está controlada

No hay escasez de alimentos, materias primas o combustibles

Funciona normalmente el sistema financiero

Sólo han habido 18 huelgas de trabajadores.

Se han garantizado las manifestaciones de protesta y se han reducido al mínimo.

Créditos Infonavit y Fovissste se entregan directo a los trabajadores y no hay desalojos por deudas.

No tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo.

No se han violado derechos humanos de migrantes.

Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar al país sobre el cumplimiento de derechos humanos

No ha habido apagones ni falta de agua.

Se resolvió el problema de desabasto de gasolina.

México fue electo casi por unanimidad para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU.

Se celebraron actos cívicos de El grito y el desfile de Independencia; así como de la Revolución Mexicana.

925 deportistas y entrenadores recibieron apoyos directos para su preparación por un monto global de 500 mdp.

Se alista conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 de la intervención extranjera y Conquista española y 200 de la consumación de la Independencia.

Se aplica nuevo etiquetado para evitar el consumo de alimentos chatarra.

Se incorporó a la enseñanza pública la materia "Vida Saludable".

"A dos años de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo: sentar las bases para la transformación de México".

Consiste en respetar la constitución, garantizar las libertades y el derecho a disentir, transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal, el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos, se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se toleran la corrupción e impunidad, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, racismo y clasismo, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México.

"En la práctica no hay fueros ni privilegios".

"Es timbre de orgullo" que a pesar de las crisis provocadas por la pandemia, "y con todo el sufrimiento causado", no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México y es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar la peste de la corrupción".

"El dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo".

70% de los hogares recibe al menos un programa del bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional.

Al 30% restante, con mejores condiciones económicas y de trabajo, "tampoco los hemos dejado en el desamparo".

"No todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso, estamos consientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal de una auténtica democracia, máxima cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras".

"La mayoría de los mexicanos está apoyando a nuestro gobierno".

""71% de los ciudadanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos".

"No les he fallado y no les fallaré".

