A pesar de señalamientos, defiende AMLO a firmas invitadas a proyecto de refinería

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas son las mejores del mundo, de acuerdo con un estudio y una investigación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de los consorcios Technip, KBR, Bechtel, y Worley Parsons.

Al ser cuestionado sobre presuntos señalamientos de corrupción a dichas firmas, el mandatario federal indicó que cada una de ellas ha construido más de 100 refinerías en el mundo, en promedio, “son las de más experiencia en la construcción de refinarías”, pues el proyecto en Tabasco se debe terminar en tres años.

Son las mejores del mundo las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación, esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías”, lanzó.

Tras mencionar que México tenía 40 años sin construir una refinería y por ello se tuvo que recurrir a estas empresas para hacer bien la nueva refinería, López Obrador aseveró:

Somos codos, somos marros, cicateros, cuando se trata del presupuesto público. No vamos a permitir la corrupción ni el dispendio, que se vea a Pemex como un botín, queremos cuidar que no haya corrupción”.

"Somos codos, somos marros", dice @lopezobrador_ sobre defensa del presupuesto https://t.co/xw2z1tmlsK pic.twitter.com/NkjeGwydLc — La Silla Rota (@lasillarota) 19 de marzo de 2019



En conferencia de prensa, López Obrador explicó que se requerían compañías con capacidad profesional y económica, así como con “dimensión ética”.

No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido”, afirmó.



Se trata de hacer esta refinería en tres años, es una refinería grande con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares, entonces tenemos que actuar con responsabilidad”, agregó.

También apuntó que existe la posibilidad de que empresas nacionales colaboren en el proyecto de Dos Bocas, pero siempre bajo la dirección de las firmas privadas que han invitado.

Por otra parte, señaló que en el pasado se daban contratos a empresas con domicilio fiscal en una casa abandonada y sin experiencia, pues se involucraban las influencias dentro del gobierno.

lrc