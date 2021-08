A pesar de desabasto, la 4T niega recetas a padres de niños con cáncer en Veracruz

En el Hospital Pediátrico de Veracruz hay desabasto de algunos medicamentos oncológicos, pero "por instrucción del gobierno federal" las autoridades se niegan a expedir la receta a las madres de niños con cáncer para que puedan conseguir el tratamiento por su cuenta o con organizaciones civiles, denunció Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja.

"Se me hace inhumano que le quiten a la gente la posibilidad de tener el acceso al medicamento por sus propios medios, cuando conseguir esto era una obligación primaria del hospital", expresó Barbosa, en entrevista con La Silla Rota.

Relató que este martes las madres de familia tuvieron reunión con el subdirector médico del Hospital Pediátrico de Veracruz para informarle que nuevamente no hay medicamentos como etopósido, metotrexato e ifosfamida.

Debido a la falta de medicamentos a "estas niñas las dan de alta y van con el subdirector a decirle que por qué no les pueden facilitar una receta y ellos ir a buscar el medicamento por sus propios medios o con una ONG como con nosotros y el doctor les explica en el audio que hay una instrucción del gobierno federal de no expedir recetas y que no es una instrucción de ellos, que es una imposición de parte de las autoridades federales", explicó.

Barbosa señaló que esto ata de manos a los padres de niños con cáncer, pues para poder recibir el medicamento a través de Nariz Roja es imposibilita a los padres de familia el poder conseguir los medicamentos, pues uno de los requisitos para entregarles medicamento es que lleven la receta.

"Quisiéramos entregarlo directamente al hospital, pero no hay la voluntad de recibirlo, para no tener que andar paseando el medicamento de mano en mano. Nosotros desde que iniciamos actividades en Veracruz ofrecimos al hospital entregárselo a ellos, no que la gente vaya a un albergue que está a una cuadra del hospital", señaló.

Ante esta situación, las niñas, que viajan hasta Veracruz para recibir el tratamiento, regresaron a su casa sin haber accedido a su quimioterapia, lo que pone en riesgo su estado de salud.

"La señora (mamá de una de las niñas) ya está en su casa, cuando tuve oportunidad de hablar con ella ya iba de regreso en camión, Está decepcionada y preocupada, por que aquí la que está en riesgo es la vida de su hija, indistintamente del mitote que se arme alrededor de todo esto", indicó Barbosa.

Nariz Roja tiene medicamentos disponibles, pero el hospital no los acepta

El director de Nariz Roja recordó que recientemente hicieron una colecta en la que recaudaron más de 3 millones de pesos para la compra de fármacos en Veracruz "y de hecho, el medicamento que hoy hace falta en el hospital, nosotros lo tenemos, está a una cuadra del hospital, el etopósido, la ifosfamida, el metotrexato".

Asimismo, en una segunda colecta recaudaron un millón 800 mil pesos para comprar más fármacos, por eso criticó que el hospital se haya puesto en la postura de no recibir medicamento externo.

"Nunca vamos a tener medicamentos en tiempo y forma en los hospitales"

Aunque los padres de niños con cáncer y organizaciones de la sociedad civil llevan casi tres años luchando contra el desbasto, Barbosa advirtió que lamentablemente esta situación va a continuar, pues las compras que hizo el gobierno no son suficientes para cubrir la demanda de niños y adultos con cáncer.

"Esto apenas comienza, para la gente que dijo que esto ya se va a acabar porque el secretario de Salud dijo que ya compraron medicamentos, mentira. Por qué digo que es mentira, nosotros en las juntas de los miércoles tuvimos acceso a ver qué va a llegar y va a llegar en pedazos, y de aquí a marzo de 2022 lo que ahorita ya tienen pactado para comprar, pero nos va a llegar hasta diciembre, enero o hasta marzo, porque no hay producto", señaló.

El director de Nariz Roja recordó que lo que han comprado no es sólo para niños, sino para toda la población con cáncer en el país y que el 90% de los pacientes son adultos.

Para poner en contexto, Barbosa narró que un trabajador de Salud en Chihuahua le contó que antes tardaba semana y media en acomodar los medicamentos oncológicos que llegaban para el entonces Seguro Popular, pero ahora en media mañana acomoda todos los fármacos que le envía el Instituto de Salud para el Bienestar.

"La verdad yo sí estoy muy preocupado por lo que sigue, porque sabemos nosotros, los que tuvimos acceso a ver ese archivo de excel que nos mostraron que hasta ese momento, lo que nos mostraron era insuficiente, nunca vamos a tener el tratamiento en tiempo y forma en los hospitales, eso es tener toda la gama de medicamentos que necesitan los niños en cantidad y en su totalidad.

"Nosotros les decíamos a los de Insabi, tengan caridad, díganos qué es lo que tienen para nosotros hacer un plan B y poder comprar lo que tú no tienes y así entre todos tenemos el tratamiento completo de los niños, yo creo que es la manera básica y ordenada de trabajar en equipo, pero no, no nos dicen a futuro qué es lo que van a hacer", criticó.

Barbosa detalló que actualmente Nariz Roja apoya a padres de niños con cáncer en ocho estados del país y aunque el problema del desabasto está presente en toda la República, ha habido crisis fuertes en Chiapas y Oaxaca.

A pesar de la reticencia y negativa del gobierno a colaborar con las organizaciones civiles, Barbosa señaló que Nariz Roja va a seguir al pie del cañón mientras sea posible.

"Estamos agradecidos con la gente que ha ayudado a los niños con cáncer, porque sin la gente no habríamos salido adelante. Vamos a seguirle hasta donde nos permita la autoridad, nosotros trabajamos con todas las de la ley y ya que la autoridad no quiera que trabajemos porque no le caemos muy bien a la autoridad, pues dejaremos de hacerlo", enfatizó.





kach