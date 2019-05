A pesar de bots y mensajes de odio, redes garantizan libertad: AMLO

REDACCIÓN 03/05/2019 08:00 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en las redes sociales hay mensajes de odio y campañas pagadas de bots, sin embargo, se pronunció a favor de estos medios de comunicación que dan garantía de libertad de expresión.

En conferencia matutina, López Obrador aseguró que ni él ni su movimiento han pagado publicidad en sus cuentas de Twitter o de Facebook.

Respetar la libertad (...) no me gusta lo de la tolerancia, me gusta más el respeto, respetar la libertad, las redes sociales han cumplido una función muy importante en la transformación de la vida pública, de manera especial en nuestro país, ayudaron mucho en el cambio, en la transformación, es indiscutible", apuntó.



También dijo que "quienes estuvimos en la oposición por mucho tiempo sabemos que se padeció por lo cercos informativos, el bloqueo que padecimos, las campañas de desprestigio, la guerra sucia, no podía uno defenderse, no había forma, ni siquiera había derecho de réplica".

No había manera de salirse del cerco cuando querían destruir a alguien", aseguró.



El presidente destacó que en las redes sociales se puede contestar a las calumnias y celebró que se toque este tema en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Los bots y las redes

El mandatario mexicano comentó que sucede que se comercializa la libertad de expresión pues hay empresas que ofertan tiempos y espacios en los que se incluye dentro de los contratos un paquete de cuentas falsas, bots, robots, lo que causa una distorsión.

Sin embargo, comentó que esos excesos son preferibles a que no haya libertad.

Hizo un llamado a estas empresas a actuar con ética, a cuidar que no existan redes ficticias o implementadas con robots, que usan cuentas falsas para agredir a opositores.

No obstante, López Obrador comentó que en México los robots no sirven, "gastan su dinero sin provecho, porque el mexicano es mucha pieza, hay mucha conciencia en la gente, logran un efecto de boomerang, no pasa mucho tiempo y se sabe".

LEA TAMBIEN Acepta Larrea colaborar en rescate de Pasta de Conchos: AMLO López Obrador comentó que Larrea aceptó colaborar en las labores de rescate de los 65 mineros atrapados desde 2006 tras el colapso en Pasta de Conchos

lrc