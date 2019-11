"A nosotros nadie nos está pagando", así responde madre de niña con cáncer a senadora

"No tenemos por qué mentir, a nosotros nadie nos está pagando", así responde Sandra Gabriela López Castañeda, madre de la pequeña Evelyn Sofía Quesada López, a la senadora de Morena, Gricelda Valencia de la Mora, quien el martes pasado acusó a padres de niños con cáncer de mentir y de estar asociados a la oposición.

El martes los papás de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez tomaron el Senado de la República para evitar que se votara en el pleno el decreto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, esto porque les preocupa que no les hagan válidas sus pólizas del Seguro Popular y sus hijos se queden sin atención médica.

En la puerta 5 del Senado, la legisladora dialogó con los padres, pero al ver que no le permitían entrar la discusión aumentó de tono. Posteriormente, en la sesión del pleno Valencia de la Mora aseguró que "no son padres la mayoría que estaban bloqueando las puertas, no son padres con niños con cáncer, me tocó verlo.

"Es lamentable que utilicen ese tipo de personas para bloquear, para generar violencia. Estuvo a punto de golpearme una persona en la puerta cinco, traía un olor a tabaco que no podía con él, entonces, no creo que ella sea una madre de familia con un hijo con cáncer. Creo que lo que están haciendo los legisladores de oposición es reprobable. Deben de conducirse a la altura de lo que el país requiere", añadió.

En su cuenta de facebook, la legisladora subió la fotografía de uno de los padres y en la publicación dijo que son personas que utiliza el Partido Acción Nacional para bloquear el Senado. Estos hechos molestaron a las familias, quienes respondieron a los señalamientos.

Sandra Gabriela, acompañada de su pequeña Evelyn Sofía, explicó que la menor es hija de Jesús Quesada Martínez, quien aparece en la fotografía que publicó la senadora y que sí padece leucemia linfoblástica aguda.

En un video, esta joven mamá mostró que la niña sí tiene cáncer, no como dijo la legisladora ante el pleno. "Sí tiene (cáncer) y esta es la prueba, ella tiene un catéter puesto en donde recibe quimioterapia, ahí se ve. Cada semana recibe quimio. Ayer recibió quimioterapia, por eso trae su parchecito".

Asimismo, mostró el carnet de la menor con el sello del Hospital Infantil de México Federico Gómez y mostró las recetas en las que los especialistas les han indicado el tratamiento, las cuales tienen el membrete del Seguro Popular.

"No tenemos por qué mentir, a nosotros nadie nos está pagando, sólo estamos exigiendo un derecho que es fundamental para cualquier mexicano, que es el derecho a la vida y la salud. Son niños, no estamos lucrando con nuestros hijos, no estamos peleando absolutamente nada ajeno a lo que ellos necesitan en estos momentos que es su tratamiento", enfatizó Sandra.

La pequeña Evelyn, quien en el video tiene parte de su rostro tapado con un cubrebocas, está en la semana 45 de quimioterapia de un tratamiento de 120 sesiones, por lo que aún le queda más de la mitad de un camino por recorrer para recuperarse por completo.

"Donde la ven tan pequeña, chiquita, es una guerrera, y se merece que no le quiten la oportunidad de seguir luchando, quiere vivir, tiene ganas de vivir", afirma Sandra.

Los padres de niños con cáncer elaboraron una carta dirigida a la senadora Valencia de la Mora, en la cual expresaron que fue una difamación lo que dijo de ellos.

Aseguraron que sus hijos tienen leucemia linfoblástica aguda e hicieron un llamado a la senadora: "Le solicitamos enérgicamente que pruebe su dicho, de lo contrario le exigimos una disculpa pública debido al daño moral que nos han ocasionado sus palabras. Así, también nos reservamos el derecho a acudir a los tribunales competentes para hacer valer nuestros derechos respecto a este agravio".

MJP