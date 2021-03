A Morena se le complican las listas de pluris

A Morena se le hace tarde para avalar sus listas a candidatos para la Cámara de Diputados. Su Consejo General se canceló luego de que integrantes reventaran la sesión para provocar falta de quórum y reclamar a su presidente nacional, Mario Delgado, haberlos mantenido al margen del listado para candidatos a diputados federales al Congreso. En resumen, reclamaron haber sido ignorados.

La del viernes fue la quinta ocasión que la convocatoria ha sido aplazada. Y hoy algunos de estos consejeros consultados por La Silla Rota afirman que la sexta, todavía no tiene fecha.

Es real. Nadie dice les nada, no hay declaraciones oficiales. Los chat grupales con sus líderes (vía WhatsApp o Telegram) no muestran novedades y nadie les contesta el teléfono.

Los números celulares de Bertha Luján, presidenta del Consejo; Yeidckol Polevnsky, ex presidenta (y quién, trascendió, alcanzará una curul en la 65 legislatura como candidatura plurinominal); o el de Sergio Gutiérrez, diputado federal y representante del partido ante el INE; así como otros legisladores en funciones quienes son parte de este consejo, no responden, no contestan, solo dejan sonar su teléfono una y otra vez y los mensajes quedan en visto.

La señal es clara: la crisis interna del ahora partido en el poder no ha terminado y tiene como contrarreloj, un promedio de 80 horas para entregar el listado oficial a la autoridad electoral.

ENTRAMPADOS



Así está la elección de los 500 nombres de hombres y mujeres que podrían llegar al Congreso, y a los cuales Morena apostó sus cartas fuertes a los primeros cien, como garantía de pase automático a la Cámara de Diputados. Los demás han quedado al azar por ser candidaturas que tendrá que compartir con sus partidos aliados: del Trabajo, Verde y Encuentro Solidario.

"No han dicho nada se me hace que todavía están viendo qué estrategia o qué es lo que van a hacer porque hasta ahorita no hemos recibido ninguna notificación de la próxima sesión al consejo", declaró a La Silla Rota uno de los consejeros que asistió ayer a esta reunión virtual, y quién accede de nuevo a una entrevista con la condición de reservar su nombre.

-¡Vaya a saber qué nos van a decir o como vayan a resolver esta situación!

-¿Qué sensación le da este silencio?, se le pregunta.

-Pues una es que dejen correr los tiempos y sólo hagan alguna declaratoria el mero lunes, precisamente porque los tiempos están apretados con las fechas de campaña. Si lo hacen, sería terrible.

-¿Podría Morena registrar su lista de aspirantes al Congreso, sin consultarles a ustedes?

-Existe esa posibilidad, -reconoce-. Pero si lo hacen nosotros procederíamos por alguna estrategia judicial -dice refiriéndose a interponer algún recurso frente al tribunal electoral-. Estamos "futureando", porque hasta ahorita no se ha dicho nada.

Este consejero ha mantenido contacto telefónico con otros colegas y el sentimiento ahí sigue: disgusto con el mutis y el proceder de su presidente Mario Delgado, razón de peso por la que le reventaron la reunión en su cara.

Este publicó lo que ocurrido, un consejo, citado para las 18 horas y concluido 2 horas después, cuando no se reunieron 140 integrantes y sólo pasaron lista un promedio de 130. Fue intencional, no casualidad.

Relataron que, frente a los reclamos de las bases, Delgado guardó silencio sin perder la compostura; y que en ningún momento tomó la palabra, ni para bien ni para mal.

Por eso 3 de ellos aseguraron anoche que a su dirigente, ex secretario de finanzas capitalino con el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y ex diputado federal, le ha quedado grande el cargo. Reclaman que el presidente de su partido (quién llegó al Congreso por una candidatura "prestada" por el partido del Trabajo) no entiende todavía que en Morena no se puede hacer a un lado la militancia. Por eso uno de estos consejeros agregó en corto "acuérdense que así se cayó el PRI, cuando hicieron a un lado a la militancia en 2015 y Peña Nieto ya no vio lo duro sino lo tupido".

Falta de capacidad y de oficio político, son los "atributos" que ellos describieron en Mario Delgado, razones por las que no ha resuelto la división interna y malestar generalizado, causados por la indefinición de estas candidaturas desde diciembre. 120 días en la que los aspirantes a una curul en el Congreso, han buscado convencer a sus autoridades de porque ellos serían los mejores perfiles; pero su futuro se ha reducido a una tómbola.

Indirectamente, Delgado parece darles la razón. Su cuenta de Twitter ha estado activa en las últimas 24 horas: descalificando a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por haber retirado el registro a su candidato en Guerrero a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio; por haber cancelado un promedio de 40 candidaturas de sus a candidaturas a diputados federales; y defendiendo a su candidato a gobernador en Michoacán, Raúl Morón Orozco.

La prioridad de Mario Delgado en este momento es el debate mediático, las descalificaciones y la difusión de encuestas. En efecto, no ha tuiteado nada respecto a las candidaturas a diputaciones federales que mantienen en vilo a la mayor parte de las bases morenistas en todo el país.

Fuentes cercanas en el INE confirmaron a La Silla Rota que este partido registró ya a algunos candidatos a cuentagotas. Pero que desde ayer, tras el encontronazo político con los consejeros electorales, detuvieron el registro de sus aspirantes en la plataforma virtual que el órgano destino para tal fin.

Parecería que la competencia por una curul en el congreso, dentro del partido oficialista, continuará entrampada. "Para las bases, los militantes como nosotros, tendremos que esperar alguna noticia en los próximos tres días. Pero ¿Quién nos asegura que para los amigos y recomendados de Delgado, es tal vez un asunto ya resuelto?", concluyó.