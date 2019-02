A mí me vio López Obrador, seré independiente, no seré subordinada: Celia Maya

JORGE RAMOS PÉREZ 15/02/2019 07:31 p.m.

Su padre le dijo alguna vez, cuando era niña, a Celia Maya García que fuese abogada. "Tienes que defender a los demás". Pero ella pensaba otra cosa. Su maestra de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro una ocasión le preguntó qué quería ser de grande. "Yo quería ser maestra", le respondió Maya. Pero su profesora le dijo: "¡Nooo! Ve a la universidad, sé abogada".

Más tarde, Maya García pensó en ser médica, pero se percató que eso no era lo suyo cuando una ocasión fue a ver un cadáver en el forense y no aguantó lo que vio. Ahí se hizo abogada y ahora aspira a ministra de la Suprema Corte.

Al egresar de la carrera de Derecho, Celia Maya pidió a uno de sus maestros una oportunidad. Y la admitieron en la Procuraduría General de Justicia en Querétaro. Por eso en 1974 llegó a ser ministerio público, pero eso tampoco le convenció mucho y comenzó a litigar.

Poco después una amiga suya, magistrada, le encargó un juzgado: "Pero cómo, ya puse mi despacho y empiezo a tener clientes. ¿Cómo lo abandono? Entonces ella me dijo algo que considero muy importante, que cuando a uno le toca una gran responsabilidad, a quién recurre uno si no es a los amigos para que las cosas salgan bien. Y, si ella me tuvo confianza y me conocía, pensé ´me quedo, pero sólo unos dos años´. Y ya nunca me fui, me gustó aplicar el Derecho".

-¿En algún momento pensó en aspirar a ser ministra de la Corte?

-No...

-Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, es su paisano...

-Sí, Zaldívar es mi paisano....

-¿Lo conoce?

-No lo conozco. Sabemos quién es su familia, son queretanos.

-Ezequiel Montes también fue ministro...

-Sí, Ezequiel Montes también fue ministro...

-O sea que...

-Jajajaja tenemos oportunidad los de Querétaro. Zaldívar se vino a estudiar acá a la Escuela Libre de Derecho y se quedó al ejercicio profesional. Antes se fijaban sólo en lo que era el DF, hoy Ciudad de México, y pues uno está en la provincia y es más difícil que me vean, no me he ido a la UNAM, tampoco al extranjero.

-¿A usted quién la vio? Acá entre usted y yo nada más...

-Pues el único que podía ser es el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, él presenta una terna al Senado, y ellos con esa calidad deben determinar quién debe estar en la SCJN. Me vio el presidente (Andrés Manuel López Obrador).

-¿Y qué se siente que la haya visto el presidente?

-Pues un orgullo. El tache que me ponen es de que yo (participé) en una campaña política...

-Sí, usted aparece en fotos con la mano alzada a lado de López Obrador...

-Sí, en una campaña política, pero esto también es por ese interés de mejorar las cosas y los problemas del país. No hay empleo suficiente, no hay buenos sueldos. Entonces vas viendo y te vas haciendo más consciente de la problemática y por eso se me acercaron los partidos (en 2015).

-Y le entró...

-Sí, además ya vislumbraba que podía llegar un proyecto diferente, social, y estuve lista.

-Tengo una duda y aunque tengo mis dudas sobre el concepto de "fiscal carnal", por ser amigos del presidente, pero en su caso ¿no se ve como la "ministra carnala" del presidente?

-No. Yo creo que, como le dije de esa amiga mía que me llamó, nunca me dijo "oye, resuelve de esta manera". O "haz esto". No, ella me llamó por mis conocimientos. Hoy también pienso que el señor presidente me propone porque lo que vio es que tenía sensibilidad para los problemas, que tenía mucho tiempo trabajando, que era bien vista en mi tierra, que era respetable como magistrada. Yo me siento contenta de que me haya visto. Y que haya visto (López Obrador) a la provincia.

-El problema es que las otras dos candidatas, Loretta Ortiz y Jasmín Esquivel, y usted, son vistas como próximas al presidente López Obrador, y de ahí la idea de que sean vistas como "ministras carnalas"...

-Bueno, también es importante tomar en consideración cómo es la persona. Lo del "fiscal carnal" es porque muchas veces que como sociedad siempre reclamamos un procurador que respondiera a la sociedad. Pero veíamos que el procurador le servía al gobernador, en los estados, y al presidente de la república, en la nación. Y ya la sociedad no quería eso. Así, entre más amigo fuera, iba a proteger más al presidente. Y como hemos visto que en la función pública se abusa de esa función, que no proceden, no caminan los asuntos, ¿entonces quién me protege a mí como ciudadano? Por eso no se veían como independientes a esas personas...

-¿Y usted sí garantiza independencia?

-Claro, seré independiente...

-¿Por qué?

-Ah, pues nada más que volteen a ver mi trabajo, mi comportamiento. En 40 años no he tenido una queja. Es cierto que me acerqué a lo político, pero eso no está prohibido para nadie. Hay que prestigiar la política, pero eso sólo se hace con honradez, integridad y congruencia. Y yo soy congruente. Nunca resolví de manera tendenciosa o partidaria. Me queda claro que el equilibrio entre poderes es muy importante y que los poderes son pares y que la única manera de que no se exceda ninguna es que el otro haga contrapeso.

-¿Usted sería contrapeso de Andrés Manuel López Obrador?

-¡Claro! Esa sería mi función, para eso me está mandando, para eso me está pidiendo, para eso me está nombrando...

-¿No para obedecer lo que López Obrador le diga?

-No, porque él tiene una función y yo voy a tener la mía. Él va a estar muy orgulloso de haberme visto porque iba a realizar bien mi función como ministra. ¿Y cuál es mi función? Interpretar la Constitución. ¿Cómo voy a interpretar la Constitución? Pues a favor del pueblo. Esta nueva política que se está trazando que se diferencia de la anterior y es que ahora nos vamos a preocupar de que haya una mejor distribución del ingreso, que haya más oportunidades para todos. Y sobre todo: que haya justicia. El gran reclamo de este país es de justicia.

-¿Usted sería subordinada del presidente?

-No, no me dijo que sea su subordinada. Seré integrante de un poder del estado. Entiendo la dimensión. Voy a hacer lo que corresponda a la función, como lo he hecho toda mi vida.

-¿Ve una Suprema Corte progresista o conservadora?

-Yo la veo progresista y que se va a preocupar por los derechos sociales. Yo sería una ministra con visión social.

