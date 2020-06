"A mi compañera de cuarentena le encanta distraerme"

A mi compañera de home office le encanta distraerme. Estoy escribiendo en la computadora y de pronto me pone su patita sobre mi mano para que la acaricie y me mira con esos enormes ojos cafés para convencerme de que juegue con ella. Lo único bueno de la cuarentena es poder tener más tiempo para divertirme con mi perrita.

Durante todo el día, cada que doy un paso, escucho el sonido de unas pequeñas patitas que me siguen, no importa si voy del cuarto, al comedor, a la cocina o hasta al baño, que a final de cuentas son todos los recorridos que puedo hacer a lo largo del día, a excepción de cuando salimos a pasear al parque.

Cuando bajo la mirada, la veo a ella, con esos grandes ojos cafés que sabe usar para chantajearme, con sus orejas que a veces parecen dos coletas, las largas patas que le permiten brincar hacia mí para darme lengüetazos en la cara, su pequeña nariz en forma de corazón y con sus barbas y cejas color gris que cubren su carita.

A veces me parece increíble como un ser de tamaño pequeño puede ser una enorme compañía siempre y más en esta cuarentena, cuando es complicado estar con otros seres queridos.

Creo que nunca había pasado tanto tiempo al lado de mi perrita desde que compartimos la vida juntas. La adopté hace casi cinco años y normalmente pasábamos separadas varias horas al día por mi trabajo, por lo que al inicio de la sana distancia la rutina se volvió distinta.

Siempre he pensado que el departamento es en realidad de mi perrita y del perrito de mi roomie, un pequeño peludo blanco con dos ojitos que parecen botón y un copete esponjado que lo hace apapachable. A final de cuentas ellos son los que están más tiempo en casa, así que más bien ellos la comparten nosotras.

Los primeros días de la cuarentena me di cuenta que tenía dos nuevos compañeros de trabajo, una que se sentaba hecha bolita en una silla a mi lado y otro que se acostaba estirado en el suelo junto al escritorio.

Convivir con ambos me ha ayudado a mantener la estabilidad emocional, por que son la compañía perfecta. En este tema no puedo ser objetiva porque amo a los perros, pero tener uno es siempre una buena idea y en esta cuarentena más.

La soledad puede ser la parte más compleja del confinamiento, pero con un perrito nunca estás solo, ya que están a tu lado en las buenas, en las malas y en las peores. Además te ayudan a mantenerte positivo aún cuando tienes un día complicado.

No lo digo yo, lo indica la ciencia. Evan MacLean, antropólogo y psicólogo de la Universidad de Arizona, afirma que durante la cuarentena, tener un perrito es benéfico para la salud mental. Detalla que esto se debe a que ayudan a reducir el estrés y generan sensación de bienestar en las personas.

A esto se suma que tienes que sacarlos a pasear y jugar con ellos, actividades que permiten distraerte, relajarte y hacer un poco de ejercicio. Además, te ayudarán a que no subas tanto de peso porque en cuanto te vean que vas a comer algo correrán a tu lado y pondrán esa carita tierna que les permite convencer hasta al corazón más helado

Aunque la ciencia todavía no comprueba si los perritos reconocen las emociones de sus humanos, lo cierto es que cuando te ven triste, van a tu lado y se acercan a darte besitos en forma de lengüetazos, como una manera de reconfortarte.

En redes sociales había memes que hacían referencia a que los perritos planearon toda esta pandemia de covid-19 sólo para lograr que sus dueños se quedaran en casa con ellos. Aunque esto no es real, lo cierto es que lo único positivo de este tiempo en casa es poder estar con ellos por todas las veces que no pudimos. Ahora, me pregunto quién va a extrañar más a quién cuando tengamos que regresar a las actividades en la "nueva normalidad", si ellos a mí o yo a ellos.

