A la UNAM la defiendo en todas partes, dice Monreal tras ataques de AMLO

"Tengo una admiración por la UNAM, la defiendo en todas partes, no obstante, me tenga que arriesgar, aunque me llamen tibio", fueron las palabras con las que terminó su discurso Ricardo Monreal durante su reunión con el Claustro de Doctoras y Doctores en Derecho de la UNAM.

En el encuentro, el senador reconoció que, sin la UNAM, "México no hubiera avanzado hasta este desarrollo económico, político y social".

"En todo lugar, frente a cualquier institución, no deben de tener recato, hay que defender a la UNAM, siempre", pidió.

"Al final del día, la UNAM será mi casa, porque soy senador temporal, pero maestro permanente", agregó Monreal.

Después de meses de pandemia, me reuní con el Claustro de Doctoras y Doctores en Derecho de la @UNAM_MX, del cual formo parte. Me dio gusto saludar a las y los compañeros de enseñanza de nuestra alma mater. ¡Goya!

AMLO CONTRA LA UNAM

Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido contra la máxima casa de estudios en más de una ocasión, catalogándola como individualista y neoliberal por no haber defendido al país de dicho modelo a través de políticas públicas o propuestas economistas alternativas a este.

En sus declaraciones apuntó que la institución se ha derechizado y señaló entre los culpables al exrector José Narro Robles por su vínculo político con el PRI.

"Ya no hay economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional; el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto", dijo luego de asegurar que la Universidad perdió su esencia para formar a profesionales que sirvan al pueblo.

En este sentido, dijo que, aunque la UNAM es una gran universidad, "fue tomada al servicio del régimen".

"La UNAM es una gran universidad, no han podido destruirla, es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores, aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM, también por los jóvenes", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

"Luego ya fue tomada al servicio del régimen y se compró a académicos que se convirtieron en ideólogos, sobre todo en el gobierno de Salinas y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales", agregó.

MJP