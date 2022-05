A la fuerza limitarán operaciones del AICM... en beneficio del AIFA

Por decreto gubernamental el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) disminuirá sus salidas y llegadas de 61 a 51 por hora con el objetivo de reducir la saturación del puerto aéreo y así trasladar más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El subsecretario de transporte, Rogelio Jieménez Pons, señaló que esta modificación busca eliminar 11 operaciones por hora y estas enviarlas al AIFA.

"Es un decreto que nos va a permitir mejores condiciones de operatividad. Calculo que estamos hablando de entre 48 a 50 vuelos por hora", señaló Jiménez.

Asimismo las autoridades señalaron que se planea reducir en un principio 20 por ciento de las operaciones del AICM, sin embargo se buscará reducir hasta un 30 por ciento las operaciones.

Por su parte, el country manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en México, Cuitláhuac Gutiérrez, opinó que dicha reducción del 30 por ciento podría representar una problemática para las aerolíneas,

También comentó que que las líneas aéreas han dialogado con el gobierno para planificar un plan que contemple la desaturación de dicho aeropuerto de la CDMX.

El escenario de reducir el 30 por ciento es complicado, una reducción total y directa sería problemática. Hay que entender hacia dónde se migran las operaciones, las aerolíneas van a operar su vuelos en donde generen ganancias", apuntó Gutiérrez.

En la actualidad el aeropuerto Benito Juárez está facultado para realizar 61 operaciones por hora dentro de las cuales 58 de ellas son de aerolíneas comerciales y las otras tres de vuelos gubernamentales.

A partir de este mandato, de forma paulatina, los vuelos chárter y de carga tendrán que abandonar el AICM, por lo tanto el actual gobierno ha propuesto que dichas operaciones se lleven hacia los puertos aéreos de Santa Lucía y Toluca en donde hay poca actividad y la infraestructura suficiente para realizar estas acciones.

En torno a esto, Jiménez Pons ya anunció que Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico ya fueron notificadas sobre el decreto.

"Vamos a hacerlo conjuntamente, es un programa en conjunto, ellos se espantan, pero al final dicen ´vamos a colaborar´, es un programa de industria, que se tiene que trabajar con todos", señaló Pons.

Por su parte, el gobierno trabaja en paquetes de incentivos para poder así trasladar dichas operaciones al AIFA, sin embargo ha encontrado diversas restricciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con Hacienda con quienes aún negocia apoyo fiscal como descuentos en los costos aeroportuarios en donde va incluído el suministro de turbosina.

Por lo tanto, el plan de la actual administración es que a finales de este año, el recién inaugurado aeropuerto haya recibido a 2.6 millones de pasajeros, lo cual se une a que el subsecretario de Transportes comentó que estos traspasos de operaciones no se harán a la "fuerza", sin embargo dicho decreto hará que las líneas aéreas reduzcan sus itinerarios y busquen otras opciones en el centro del país.

¿HABRÁ TERMINAL 3 EN EL AICM?

En torno a este tema, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, dijo que el proyecto estaba cancelado, a pesar de que meses atrás él mismo informara que sí se llevarían a cabo estos trabajos.

"No va, hace un par de meses estaba en programa, pero no se va a realizar. No va a haber terminal 3", señaló el subsecretario.

Sin embargo, el gobierno está preparando una remodelación de la estación 2 la cual presenta fallas de ingeniería presentes desde la creación de la misma como pisos levantados además de hundimientos en una ala de dicha terminal aérea.

Asimismo se anunció que se realizarán mejoras a las instalaciones de la terminal 1 donde se presentan notables deficiencias en materia de baños, luminarias y otros elementos.

Dicho análisis estructural será realizado por ingenieros de la UNAM, para así poder presentar el presupuesto exacto que se utilizará.

CAO