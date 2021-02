A integrantes de plantón de CEAV “los traen de aquí para allá”

Manifestantes del plantón instalado desde febrero pasado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudieron a las oficinas de la Naciones Unidas -ubicadas en Polanco- tras no recibir respuesta a una cita hoy que afirmaron tener agendada con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

#Nación | Manifestantes calificaron de “inservible” al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tras no recibir respuesta a una cita que el día de hoy él mismo convocó. *yn https://t.co/jFrk9CRai0 pic.twitter.com/JDNHILHlsa — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2020

“Nosotros agendamos una cita por medio de la ombudsperson Rosario Piedra, con Alejandro Encinas para el día de hoy a las 10 de la mañana. Estaba agendada desde el 2 de septiembre, pero llegamos a la cita y nadie nos atendió; dijeron que esa cita no estaba en su agenda; entonces comenzamos a manifestarnos ahí. Pasaron tres horas y no nos atendieron y cómo llegaron otros grupos preferimos movernos a la ONU. En este momento estamos en la calle de Alejandro Dumas 155; ya nos respondieron y nos remitieron al Centro Agustín Pro en la colonia San Rafael”, afirmó Delia Quiroa, integrante del colectivo de víctimas de desaparecidos a La Silla Rota.

Este portal has dado seguimiento en las últimas semanas a la historia de estas mujeres y hombres cuyos familiares desaparecidos las trajo a la CDMX donde instalaron un plantón afuera de CEAV pues buscan ser integrados al registro nacional de víctimas. Pero su extitular, Mara Gómez, no atendió sus peticiones; por eso interpusieran una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace una semana se emitió la recomendación a su favor, no obstante, ni CEAV ni Segob ha resuelto su petición.

“Queremos que nos atienda Encinas porque él es quien controla la CEAV”, afirmó Delia.

Los que están haciendo todos los cambios es Gobernación porque se quieren adjudicar el fondo de víctimas, controlarlo. Pero también tenemos problemas porque los expedientes están inflados, hay apoyos que nunca nos dieron y todos esos documentos están firmados por Karla Quintana, ahora Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces que Encinas nos atienda y nos resuelva que está pasando ahí con los expedientes en mano

LEE MÁS: Plantón del CEAV acudirá a ONU pese a recomendación CNDH

Las manifestantes confían en que la ONU tenga mayor sensibilidad a su problemática. “Que intervenga porque Segob y CEAV no le hacen caso a CNDH, se pasan por el arco del triunfo la recomendación que nos acaban de emitir. Necesitamos apoyo de organismos internacionales aparte de que tenemos casos de desaparición forzada, al menos la ONU puenteó para que nos reciban en otro lado, pero mire aquí tenemos ya hasta un problema internacional, imagínense”, concluyó.