A fines de 2020, internet en 13 mil sitios planteados por gobierno: SCT

Durante su comparecencia ante Comisiones del Senado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que “de inmediato” empezará a operar CFE Telecomunicaciones Internet para todos, prioridad del gobierno federal.

Dijo que a principios del año entrante “llegarán rápidamente” a las primeras comunidades apartadas y a finales de 2020 habrá conectividad en los 13 mil sitios de distribución (del Banco Bienestar), que el gobierno ha definido como puntos que facilitarán la operación de la nueva empresa para llevar conectividad a comunidades apartadas.

Mientras presentaba un mapa de la República con los puntos en los que aún no hay internet, Jiménez Espriú reconoció que llegar a otras comunidades tardará el resto del sexenio, ya que hay zonas de difícil acceso y de muy alto costo para el despliegue de infraestructura.

Además informó que las pistas ya construidas del Nuevo Aeropuerto internacional de México (NAIM) no podrían ponerse en operaciones, pues son incompatibles con las del AICM.

"El (aeropuerto) de Texcoco y los otros son absolutamente incompatibles, no cabe la posibilidad, pero además seguiría estando el problema físico del terreno en el aeropuerto de Texcoco", aseguró en comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.

Recordó que por esa razón se decidió que se cerraría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una vez que el NAIM estuviera en operaciones.

"Simple y llanamente tengo que contestarle, lacónicamente decirle que no, porque esto está más que estudiado", respondió al cuestionamiento del Senador Miguel Ángel Mancera acerca de la posibilidad de dejar en operaciones las pistas 2 y 3 que tenían avances de 69% y 52%, respectivamente.

Senadores cuestionaron que en cuanto al Tren Maya sea Fonatur el responsable de la obra, cuando es de la SCT, en este caso Rodrigo Jiménez Ponce, usted debe de saber que hay rumores de corrupción, involucrado con Pablo Cariaga Córdova, quien tiene una empresa hotelera y hay conflicto de intreses.

Promete SCT publicar información sobre Sta. Lucía

La información sobre la construcción del proyecto cívico-militar Santa Lucía será pública esta misma semana y no se ocultará nada al respecto, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. "No se reservará un solo documento a partir de estos días. No sé si ya hoy o mañana habrá un portal en la Secretaría de la Defensa Nacional donde estará toda la información", sostuvo en comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.

Imposible, negar permiso a Emirates Aislines

Jiménez Espriú consideró imposible negarle el permiso a Emirates Airlines para operar su ruta Dubai-Barcelona-México, salvo en un acto de arbitraje, dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia federal "La SCT ha considerado que no es posible negarle, salvo con acto de autoridad arbitraje (la dependencia aclaró que se refería a un arbitraje), que tampoco es conveniente con los Emiratos", sostuvo.

Sobre el accidente donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle, el titular de la SCT descartó que se haya tratado de un atentado.

El funcionario señaló que las autoridades de investigación extranjera “no tienen la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado”, respecto al accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. “No hay absolutamente nada”, insistió el funcionario.

