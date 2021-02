A falta de tianguis… ¡Esquina! La "nueva normalidad" para comerciantes

Por mi parte aprendí que no se te cierran las puertas, si tú no quieres. Muchos compañeros del tianguis ya no están vendiendo porque lo que tenían de su inversión, lo guardaron para la cuarentena y ahora ya no tienen para volver a invertir. El supuesto apoyo del gobierno no llegó, a nadie le han dado nada. Yo decidí no acabarme ese dinero y seguir trabajando por eso aquí estamos. Todo está en la mente