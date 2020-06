A falta de tianguis... ¡Esquina! La "nueva normalidad" para comerciantes

No le quedó de otra y apechugó ¿Qué más podía hacer? Los líderes de los cuatro tianguis donde trabajaba a la semana como vendedor de abarrotes, le acababan de informar que él (como el resto de los comerciantes) ya no podrían instalarse durante varias semanas debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Entonces, David comprendió que oficialmente era ya un desempleado por tiempo indefinido.

"Me quitaron un sábado, el domingo estuve pensando qué iba a hacer; y el lunes empecé a trabajar aquí", relata a La Silla Rota mientras acomoda bolsas de azúcar y cartones con huevo. Pero no, él no fue el valiente en esta anécdota de su vida y con humildad lo reconoce.

Mi esposa fue la que me animó; de hecho, cuando nos paramos aquí yo nada más abrí la puerta de la camioneta y puse los letreros. Pero ella fue la que dijo ¡Vamos a bajar la mercancía! Aunque sea una caja. La verdad si tenía miedo de que nos fueran a quitar. Bajamos una caja y empezamos a vender, y luego otra y así hasta que ya empezamos a ponernos más en forma. Pero ella fue quien me animó

- ¿Me das un paquete de papel por favor?, nos interrumpe una clienta.

David atiende y cobra, pero quiere seguir contando su experiencia.

Poco a poco la clientela sigue llegando porque él supo cómo atraerlos en tiempos de covid, con sólo cuatro productos en venta y teniendo como competencia un mercado a casi 50 metros de distancia. "Me bajo tres pesos del kilo de huevo, lo doy a 30 en lugar de 33. Y el kilo de azúcar lo doy en 20 cuando está en 22", dice.

Para elegir una esquina

Aquella mañana de su primer día para trabajar en vía pública, David estuvo dos horas (de dos a diez de la mañana) recorriendo calles de Iztacalco por la cercanía con Iztapalapa. Vueltas y vueltas, hasta que una esquina le gustó y estudió el terreno. "La vi sola y dije aquí me paro por la sombra del árbol. Esperé y no había mucho movimiento de comercio porque si me iba más allá (señala hacia el mercado) está saturado. Y dije a ver si no hay problema".

En la camioneta estaban sus cinco cajas de huevo y cinco bultos de azúcar. "Son las que trabajo a diario", precisa. -A veces se vende todo, a veces menos, pero ya llevo aquí dos meses. Viene otra interrupción.

-Sí reina dígame ¿Qué va a llevar?

Mientras alista un pedido de huevo, David cuenta que no es el único en esta situación. Es cierto, un recorrido por la zona muestra que, en varias esquinas de las calles principales en esta demarcación, hay un tianguista de frutas y verduras, que lo mismo instala su puesto como si estuviera en un mercado de ruedas; o bien, no descarga nada y sólo abre las puertas traseras de su vehículo (camioneta o camión) y con letreros coloridos da señales para atraer clientela.

Así le hizo "El Junior", solo que él si instaló el puesto completo con atractivas manzanas, papayas, jitomates, chiles, uvas, chayotes y tomates. Se ubicó a unos metros de David, pero los dos hombres jóvenes que aquí trabajan rechazan dar una entrevista; no importa, sus clientas igual me cuentan que cuando le compran ahorran entre 20 o 30 pesos, a diferencia del mercado normal. Por eso "El Junior" es parte clave en la economía en estas familias que se invariablemente se "amarran el cinturón" para conjugar el verbo sobrevivir.

Voy diario a la Central de Abasto pese a los contagios de covid, no me dio miedo: por el hambre tienes que ir a fuerzas. Voy con cubrebocas, careta, los guantes; compro y me regreso a trabajar. Los puestos que igual se quedaron sin chamba ya se colocaron por acá; yo creo que les gusto esta esquina. A todos nos ha levantado parejo la camioneta de la alcaldía, a todos nos quitan, pero no se llevan la mercancía. Y así como nos quitamos, nos vamos un rato y luego nos volvemos a poner. Conforme pasan los días te acostumbras a que te estén quitando y poniendo

"Nos quitaban hasta 3 veces por día, pero mientras nos pedían que nos levantáramos yo pensaba no puedo porque tengo que comer".

- ¿Cuál es la diferencia entre estar en un mercado y una esquina?

- Batallo más con que ya te empieza a dar el sol, la lluvia, buscar un baño... Pero al final del día tengo que sacar a mi familia adelante. Gané más o menos el 80 por ciento de lo que ganaba normalmente; busqué la forma y aquí fue donde me gustó. Y ahora sé que sí se puede.

- ¿Y cuándo regresarás al tianguis?

-Tiene una semana que ya los reabrieron, sí voy a regresar; nada más que se normalice un poco porque está muy tranquilo y aquí hay un poco menos de competencia y más movimiento. Pero irá bajando la gente porque ya se va normalizando; por eso ahora que ya hice clientela creo que vendré para acá un día a la semana o dos, para no perderlos.

Por mi parte aprendí que no se te cierran las puertas, si tú no quieres. Muchos compañeros del tianguis ya no están vendiendo porque lo que tenían de su inversión, lo guardaron para la cuarentena y ahora ya no tienen para volver a invertir. El supuesto apoyo del gobierno no llegó, a nadie le han dado nada. Yo decidí no acabarme ese dinero y seguir trabajando por eso aquí estamos. Todo está en la mente

(María José Pardo)