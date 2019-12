¿A dónde y por qué se fue Evo Morales de México?

Por la tarde del viernes se dio a conocer que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, salió de México con destino a Cuba. Así lo confirmó Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien dijo que se fue como parte de un viaje temporal.

En un inicio, la salida de Evo Morales dejó muchos cuestionamientos, sobre si su salida era definitiva y las razones por las que lo hacía.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Imagen Noticias, el canciller Marcelo Ebrard, dijo que se trataba de un viaje temporal, pero que Evo no dio más motivos.

"Nos avisaron el lunes que iba a salir de viaje, pero no nos dijo ´ya me fui de manera permanente´, nos dijo que era un viaje, por eso se entiende que es temporal (...) pero no nos dijo nada más", explicó el secretario de Relaciones Exteriores.

Además señalo que Evo está en libertad de hacerlo, pero de haberse ido permanentemente, se habría despedido.

"Seguramente se habría despedido y eso no lo ha hecho. Solo nos dijo que iba a salir el día viernes; yo creo que si se hubiera ido de manera permanente se habría despedido, no solo de nosotros sino del pueblo mexicano", aseguró.

También se rumoró que el expresidente de Bolivia estaría preparando su salida definitiva del país que lo asiló en las últimas semanas para irse a vivir a Argentina, luego de que tome posesión como presidente Alberto Fernández.

Morales partió de México en un vuelo comercial. Además se fue el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linares, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Según información publicada por El País, tras conocerse el viaje, Montaño aseguró a Reuters que el motivo del mismo era una consulta médica con el equipo de médicos cubanos que ya le habían atendido en Bolivia.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y tener un contacto más cercano con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún con fecha por concretar.

Sin embargo, no se ha confirmado cuándo decidirá partir a Argentina. Pero las autoridades mexicanas han recomendado al exmandatario boliviano que se desplace siempre desde México en vuelo comercial.

Morales llegó como asilado político a México el 12 de noviembre, dos días después de renunciar a su mandato y tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México se hizo cargo de sacar al político boliviano de la región cocalera donde se había resguardado.