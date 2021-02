“¡A chillar Noroña!”, la disputa contra el PRI por presidir San Lázaro

“¡A chillar Noroña!”, le gritaron diputados priistas y panistas. Pero él los ignoró. Plantado en su discurso de “presidente legítimo” del Congreso, el legislador petista, desde su curul, repitió la misma estrategia que Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando se autonombró presidente legítimo tras los resultados de la elección presidencial en 2006. O tal vez sabía que la planilla única que presentó el PRI, encabezada por Dulce María Sauri, no alcanzaría los votos necesarios por lo que la panista Laura Rojas se mantendrá en el cargo hasta el 05 de septiembre.

Gerardo Fernández Noroña supo bien lo que hacía: capitalizar políticamente la pérdida de la Mesa Directiva tras acatar, contra su voluntad, la orden que llegó desde Palacio Nacional para que el PRI asumiera el cargo en el tercer año legislativo. Las fotos de los tableros de votación mostraron los resultados: 278 a favor de esa plantilla, 112 en contra y 64 abstenciones.

En las abstenciones, aunque fueron menos, hubo de todo según se apreció en el tablero electrónico: seis petistas; doce panistas; un legislador de Movimiento Ciudadano; dos de Encuentro Social; y dos perredistas, incluido Jesús Pool quien anunció su cambio a la bancada del PRI para que lograra alcanzar el número de 60 legisladores.

Y 23 morenistas entre ellos, Mario Delgado, Tatiana Clouthier, Aleida Alavez, Gabriela Cuevas, Sergio Gutiérrez y Porfirio Muñoz Ledo. Un costo político que no todos quisieron asumir.

El listado de quienes votaron en contra fue más amplio pues además de la mayoría de los integrantes de la bancada petista estuvo Manuel López, el legislador que anunció el viernes su paso de Morena al PT y que un día después regresó.

CUATRO PERREDISTAS EN PRÉSTAMO

El salvavidas de la bancada priista no llegó del PAN como se pensó hace tres días; sino del PRD, a menos de 24 horas de haber asumido la presidencia Jesús Zambrano. Fueron Guadalupe Almaguer, Antonio Ortega, Abril Alcalá y Jesús de los Ángeles Pool, pero solo en calidad de préstamo pues la bancada dejó claro que sería solo mientras el PRI asumía la elección de la Mesa Directiva. Luego, regresarían a su bancada. Sí, quedó claro en el política y matemáticas todo se vale.

La Silla Rota, al final de la Junta de Coordinación Política, encontró estas reacciones en los coordinadores parlamentarios al salir de la Junta de Coordinación Política. El priista René Juárez consideró que los nuevos integrantes de su bancada habían tomado una decisión madura y responsable.

-Estoy sumamente reconocido con ellos porque coincidimos en dos principios, cuidar la gobernabilidad de la cámara y respetar su legalidad, señaló.

-Históricamente se hubiera criticado que el PRD hubiera lanzado este salvavidas al PRI.

-Las condiciones en política cambian, respondió, las circunstancias se modifican. Esto no es una ferretería, es política y se hace política todos los días, respondió.

Por su parte Arturo Escobar, coordinador del partido Verde, dejó claro “solo tengo información de los perredistas que se fueron al PRI, nosotros nos quedamos igual”. Es decir, que no cedería ningún diputado de su bancada.

Noroña no desperdició su oportunidad en tribuna, al marcar el posicionamiento de su bancada. Por eso entre algunos gritos solitarios, uno que otro petista le abrió camino al grito de “¡Viva Noroña!”.

“¿Cómo se le llama a que cuatro diputados del PRD se sumen a las filas del PRI para darle mayoría? Sino es una maniobra burda, vulgar… Tengo aquí cuatro expedientes de compañeros de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria y está Manuel López, al cual le agradezco de corazón su apoyo… Y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena y la Junta de Coordinación Política… Seguiremos siendo aliados leales de la 4T”, dijo.

Después, en menos de un minuto, los petistas subieron a la tribuna poco a poco, uno por uno, justo para acompañarlo en el cierre sentimental de su discurso. “Les digo a los que se han estado burlando que esta historia no ha terminado, que falta la votación”, advirtió. “Y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI… Pero les digo más: yo soy presidente de la cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta”. Y aseguró estar en las oraciones y pensamientos de la gente, como también lo ha reiterado el titular del Ejecutivo.

En tribuna, el discurso del coordinador del PRI se resumió en dos frases: “Coincidir no es sucumbir, por eso saludo la expresión que hoy tuviera por la mañana el Presidente de México, de respeto a la legalidad… Amigas de Morena y amigos de Morena, les extiendo la mano amiga y el respeto permanente”.

EL QUE RÍE AL ÚLTIMO

Sin los resultados esperados, el pleno de la cámara votará de nuevo una nueva planilla para elegir la Mesa Directiva el 5 de septiembre. En tanto, continúa en el cargo la panista Laura Rojas. La jornada legislativa cerró con un tuit de Fernández Noroña: “¡Les ganamos, les ganamos!”.

¡Les ganamos! ¡Les ganamos! — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 1, 2020

(MJP)