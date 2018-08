A Chicago, niña lesionada en vuelo de Aeroméxico

REDACCIÓN 03/08/2018 02:30 p.m.

La menor de ocho años que sufrió quemaduras tras el accidente del vuelo AM2431 de Aeroméxico en Durango fue trasladada por ambulancia aérea la madrugada de este viernes a Chicago, Illinois, su ciudad de origen, acompañada por su familia.

Aeroméxico informó que los miembros de la tripulación se encuentran evolucionando satisfactoriamente.

"Únicamente uno de ellos continúa hospitalizado, y tras ser intervenido quirúrgicamente, su estado de salud mejora positivamente", dijo la aerolínea.

"¿HUBO MUERTOS", PREGUNTÓ PILOTO

Luego del susto que resultó el despiste que sufrió un avión de Aeroméxico, Carlos Galván, piloto que ahora es considerado un héroe, dio sus primeras palabras al neurocirujano Jesús Grijalva.

Grijalva, quien labora en el Hospital 450 del estado de Durango, precisó que Galván comentaba que quería hablar con su madre y preguntaba si alguien había muerto en el accidente sucedido al intentar despegar del aeropuerto de Durango.

"Quiero hablar con mi mamá, le dije deme su número yo se lo marqué y entonces le habló, le dice: ´¿Mamá cómo me escuchas?´, la mamá obviamente ya sabía que había habido un accidente, yo creo que la mamá le contestó pues bien... ´estoy bien mamá, no te preocupes´", dijo el piloto.

Posteriormente y entre grito de dolor, Carlos Galván preguntó:

"Me preguntó: ´¿hubo muertos?´, le preocupaba todo eso y luego me preguntó: ´¿cómo está mi tripulación?´", contó el neurocirujano que lo atendía.

Tras saber que todos habían salido con vida, al fin preguntó por su salud:

"Me preguntó: ´¿voy a volver a caminar?´ Le dije, no sé, porque le digo la médula va en medio; el ya no tenía sensibilidad en sus piernas, entonces le dije: ´no sé qué va a pasar, hay que operarlo porque la columna está destrozada", respondió Grijalva al herido.

DEMANDA PASAJERO A LA AEROLÍNEA

Un maestro de origen mexicano y residente en el área de Chicago que estaba a bordo del avión de Aeroméxico accidentado este martes en Durango (México) demandó a la compañía aérea por negligencia, según documentos judiciales.

Néstor Martínez, de 43 años, que se encontraba de vacaciones en el estado de Durango(norte de México), alega en los documentos presentados este jueves en la corte del condado Cook, en Chicago, que Aeroméxico fue negligente al permitir que despegara el vuelo 2431 en medio de una tormenta de fuertes vientos, lluvia y granizo.

El abogado Thomas A. Demetrio, que lo representa, declaró hoy a medios locales que Martínez busca una compensación monetaria no especificada.

Se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo de la manera apropiada, y en ese aspecto centramos la demanda", dijo.

La demanda fue presentada en Chicago dos días después del accidente, donde 49 personas resultaron heridas, pero no murió ninguno de los 103 ocupantes del avión.

