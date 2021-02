"A CFE le irá mal con la iniciativa de AMLO", advierte México Evalúa

La CFE era ya monopolio en actividades de transmisión y distribución de energía, más no en términos de generación. (Cuartoscuro)

Mediante una carta abierta, la organización México Evalúa expondrá a legisladores federales sus argumentos para advertir que a la Comisión Federal de Electricidad le irá mal, de aprobarse la iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador el primero de febrero. "Es contraria al bienestar de los mexicanos" afirmó en entrevista con La Silla Rota, Fernanda Ballesteros, quien coordina el programa de Regulación y Competencia Económica de este centro de análisis.

En la Cámara de Diputados, este jueves y viernes se realizará un parlamento abierto sobre el tema, con miras a dictaminar el tema la próxima semana. "Nos interesa que a CFE le vaya bien, pero esta iniciativa no es la vía", planteó.

"Nosotros no representamos intereses privados... El modelo de libre competencia en el tema energético se encuentra en riesgo y la afectación será en lo económico y ambiental... Habrá consecuencias que costarán mucho a México en términos de amparos y arbitrajes internacionales porque es contrario a compromisos internacionales incluido el T-MEC", dijo.

En la última semana el tema ha sido polémico, no sólo porque los legisladores de la bancada oficialista advirtieron que aprobarán la iniciativa antes de que termine febrero; sino porque en general expertos consideran que la medida es inconstitucional y repercutirá económicamente en el bolsillo de los mexicanos porque pagarán más por el costo de la energía.

Esta mañana el presidente López Obrador afirmó es su conferencia mañanera que no cambiará "ni una coma" al texto que envió al legislativo. Y la semana pasada la secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que con la iniciativa el Estado recupera la rectoría en materia energética.

La directora de México Evalúa Edna Jaime, refutó a la exministra en una columna periodística. "La CFE no está en condiciones de ofrecer a los mexicanos electricidad barata, limpia y en suficiencia... Habrá que inyectarle mucho dinero para mantenerla cómo está, yo no digo para tratar de hacerla mejor... La CFE tuvo años de gloria y sería una empresa mejor, si se hubieran reforzado sus decisiones y su operación con un buen esquema de gobierno corporativo que la aislara de las decisiones políticas... El presidente no tiene argumentos sólo ideología".

El presidente ha querido echar para atrás la reforma energética de 2013 desde el día uno



Hoy busca consumarlo con una iniciativa de ley preferente a la industria eléctrica para que no se atore en los pasillos de las cámaras



Sin argumentos. Sólo ideología https://t.co/yUbPvV1Pbb — Edna Jaime (@EdnaJaime) February 8, 2021

CRECERÁ EL MONOPOLIO DE CFE

Ballesteros explicó que la Comisión era ya monopolio en actividades de transmisión y distribución de energía, más no en términos de generación. "CFE podía comprar energía más barata incluso, que si él mismo la generaba".

Destacó que al momento (tras la reforma energética de 2014) el criterio de despacho de energía se basa en un principio de costo eficiencia; es decir, que las energías que cuestan menos son los que van primero en el orden del despacho a los usuarios. Y que la gravedad de la propuesta presidencial radica en que se elimina ese criterio.

"Su iniciativa señala que este criterio está ayudando a las empresas privadas, pero en realidad no es eso; sino que está ayudando a quien es más eficiente en generar su energía", precisó. "Y no solamente es más barata, sino la más limpia para los mexicanos como clientes".

Agregó que el texto enviado al Congreso da prioridad a CFE sólo porque sí, sin una razón explícita. "Consideramos que el interés jurídico de la CFE no es equiparable al interés de los mexicanos, más allá de los temas técnicos y jurídicos o de interés público... Y aunque no se cierra el mercado de facto implicaría que CFE regrese a tener el monopolio en toda la cadena de producción".

TAMBIÉN LEE: El trasfondo del por qué la 4T busca pegarles a las energías renovables

México Evalúa consideró que CFE, por iniciativa propia, debería buscar la manera de generar mejor energía y más barata en lugar de pretender que se le favorezca mediante un decreto.

Si vamos a los números hay evidencia de que su energía es más cara y sucia. El Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) calcula cuál va a ser la empresa que genere energía de forma más barata. Allí no ven nombres, solo números; y eso es evidencia suficiente del servicio que se está brindando

Por último, Ballesteros consideró que el argumento del gobierno federal sobre los contratos legados a privados, es solo una justificación de su propuesta. "Nosotros creemos que lo que se debe impulsar es la competencia económica en el sector eléctrico porque es lo que trae beneficios a los usuarios y un cambio como el que se plantea, es contrario a ese principio".