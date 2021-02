A autoridades del Mora les molesta que participe en medios: Gómez Bruera

El internacionalista Hernán Gómez Bruera interpuso una demanda administrativa contra el Instituto Mora, luego de que fue expulsado del centro académico a inicios de este mes, ya que según las autoridades, trabajaba afuera más horas de las permitidas, y además incumplió con la publicación de un libro.

Entrevistado por La Silla Rota, el analista, cuya presencia en los medios de comunicación ha sido más frecuente en el actual gobierno, con el cual simpatiza aunque también ha sido crítico, consideró que su expulsión no está apegada a los estatutos del propio instituto, y la atribuyó a sus participaciones en medios de comunicación. Está confiado en que ganará la demanda porque su expulsión está basada en “basura jurídica”, según le comentaron sus abogados.

“Les voy a ganar en los tribunales porque el acta de expulsión no está debidamente fundada y fundamentada y mis abogados la calificaron de basura jurídica porque no tiene pies ni cabeza y seguramente un juez lo va a tener que solventar. No tiene fundamento, no hicieron una decisión basada en la normatividad sino que fue basada en sus filias y fobias y miedos.

“Hay un ambiente entre los intelectuales de resquemor hacia la 4T y yo he quedado en medio de ese temor. He quedado como una especie de chivo expiatorio. Hay un ambiente de recelo porque han recortado sueldos, reducido presupuestos y hay mucho malestar en instituciones académicas y especialmente en centros públicos de investigación”, consideró.

Debido a que fue expulsado, aunque no le avisaron cuando llegó a su oficina ya no le dieron acceso, acusó.

SIN DEFINITIVIDAD

El 11 de noviembre, la Secretaría General del Instituto Mora dio a conocer un comunicado donde informó el proceso de evaluación del doctor Hernán Gómez Bruera, en el que se informa las razones de por qué no se le otorgó la definitividad.

Aunque el instituto informó su intención de no dirimir el caso en los medios, reveló que entre las razones para rechazar otorgarle la definitividad al investigador estaba que Gómez Bruera solicitó ser eximido de la carga docente para coordinar un plan de maestría.

“Sin embargo, su desempeño en el cargo fue altamente insatisfactorio e inclusive puso en riesgo la conclusión del plan de estudios por parte de los alumnos”.

Como agravante, realizó actividades remuneradas fuera del instituto a pesar de haber recibido un señalamiento al respecto, y a ello se sumó que en su plan de trabajo a dos años, en el que devengó el sueldo tabular de profesor investigador asociado A de tiempo completo, el libro que tenía comprometido con el instituto se lo llevó a una editorial privada, sobre el cual no se conocen los términos precisos bajo los cuales pretende publicarlo.

Gómez Bruera dio su versión sobre los motivos que él considera pesaron para ser expulsado del instituto dirigido por Gerardo Gurza Lavalle.

“Lo primero es que las autoridades del Mora no conocen los propios estatutos del Mora. Primero porque hacen una evaluación de funciones administrativas cuando lo que tienen que evaluar son tareas de tipo académico. Segundo, los Estatutos facultan a los investigadores a llevar a cabo tareas remuneradas fuera del instituto hasta por 8 horas semanales fuera de su horario laboral

“Es muy extraño que digan como una de las razones para expulsarme fue el tener actividades por fuera del Instituto Mora cuando parece que desconocen que en sus estatutos lo permite siempre y cuando no sean más de 8 horas. En ningún momento las autoridades han demostrado que yo trabajé más de 8 horas semanales”, explicó.

“Lo que les molesta es mi participación en los medios de comunicación quizá porque creen que los académicos no deben llevar esas actividades o quizá porque les molesta lo que digo en los medios. Porque además mis participaciones en los medios las que son remuneradas no superan las 8 horas, 20 minutos en un programa de Leo Zuckerman, una hora en Canal 11, ambos en horarios nocturnos no laborales, una columna que se puede escribir a cualquier hora.

“Entonces ellos mismos no conocen las normas y lo que están demostrando es que lo que les importa es el tipo de actividades que estoy haciendo pero que soy libre de desempeñar y eso hace pensar que lo que les molesta es mi participación y quizá mi tipo de participación que he tenido en los medios”, reiteró.





“Luego que digan que no puedo publicar un libro en una editorial privada es falso, los derechos patrimoniales los tiene el Mora pero los investigadores pueden publicar en cualquier editorial. El material que uno publica no se tiene que limitar o restringir únicamente a la editorial de la institución. Pareciera que uno solo se puede publicar en la editorial del Mora cuando yo podía publicar en una editorial más reconocida de mucho mejor distribución y no hay nada indebido en ello. El estatuto del Instituto no lo prohíbe.

“Entonces no conocen del Mora y sus estatutos y eso hace pensar que no se apegaron al debido proceso en la definición de definitividad y que ni siquiera cuidaron que se cumplieran las normas elementales. Este proceso deja muchísimas dudas sobre a su apego a las normas, por eso presenté una demanda ante los tribunales y voy a presentar una ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias”, adelantó.

“Estamos en eso, presentamos la primera ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa vienen otras en materia laboral y obviamente una derechos humanos. En ningún momento se me escuchó, se me integraron a mi expediente cosas que no pude ver y no pude contestar. Tuve una absoluta indefensión jurídica. Se hizo un juicio sumario, digamos”, aseguró.

-¿Le sorprende el boletín? ¿Es duro?

-Alguien que conoce la normatividad sabe que no tiene fundamento. Lo que hay que evaluar para un académico son sus tareas de docencia e investigación a partir de un plan de trabajo bianual y ese plan lo cumplí en exceso, hasta de más. Lo que tienen que evaluar especialmente de investigación no lo hicieron.

“Evaluaron otro tipo de cosas que no tiene que ver con el trabajo sustantivo. En otra institución de ese tipo no necesitas ir diario, ninguno de ellos va diario. Cuando voy toco puertas y nadie está en su oficina. Los investigadores no van diario a una oficina, es obvio que lo que es molesta es el tipo de actividades que yo tengo fuera. Ellos también tienen otras actividades fuera”.

-¿Les molesta que se ha vuelto conocido?

-Es posible pero en este momento no voy adelantar nada en ese sentido, pero sí es posible

-¿Las autoridades le comentaron algo antes del boletín? ¿Se siente exhibido?

-Me quieren exhibir porque sacan cosas selectivamente de un proceso que no tendrían por qué estar exhibiendo, están afectando mi reputación y presentando información que no tienen que hacer pública. Lo único que dije es que los iba a demandar por un proceso viciado y no me puse a darlos detalles pero además estos no tienen pies ni cabeza. Quien conoce la normatividad del Mora sabe que esos no son criterios. Hice una investigación en dos años que probablemente algunos académicos que tienen definitividad no hacen en cinco.

-El boletín dice que quiso ser eximido de carga docente…

-Me pidieron que hiciera trabajo administrativo, dije ‘perfecto pero entonces no me pongan carga docente’. No se los pedí, ellos me lo pidieron. Dije ‘ok’, ahí viene carga docente que era excesiva.

-¿lo han identificado como de la 4T?

-Pues sí. Soy de las personas que identifican por su cercanía con la 4T y ese estado de ánimo ha influido su decisión, aunque no los acuso directamente de que la decisión fue por mis opiniones políticas no me consta, lo que sí digo es que hay un estado de ánimo por eso.

-¿También por ser más conocido?

-Probablemente y que les preocupa la reputación de la institución por mis opiniones, posturas y cosas de ese tipo.

-¿Fue expulsado?

-Es de facto una expulsión porque ya estaba ahí, al no darte definitividad te sacan de la institución, de facto me están expulsando.

-Ya me negaron el acceso a oficina, el otro día llegue y cambiaron las claves de computadora y en cuanto llegue a mi oficina no dejaron entrar a mis becarios que tenían acceso a esa oficina y cerraron el acceso a las computadoras. Todo el proceso fue además opaco.

-¿Le avisaron?

-Bueno, mandaron el acta pero no me avisaron que no podía ir ni nada y de un día para otro llegue y mi oficina estaba clausurada.

-¿La demanda cuando la presentó?

-El viernes pasado (8 de noviembre).

-¿Qué sigue?

-Siguen muchas cosas, ahorita que se haga justicia hecho estoy hecho para enfrentarme a la injusticia y arbitrariedad y les voy a ganar la demanda ese es mi objetivo.

