A 27 años de la muerte de Colosio, Aburto vuelve a ser noticia

Mario Aburto Martínez vuelve a ser noticia a 27 años de la muerte del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio; los mismos que lleva en prisión federal, esta vez en un centro de readaptación social en Guanajuato. Hace una semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que iniciará una queja del caso por "presuntos actos de obstaculización, restricción o negación del derecho a la salud y por presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Aburto fue acusado y sentenciado en 1994 por el asesinato del entonces candidato presidencial priista, quién murió tras recibir un disparo en la cabeza en un mitin político en Lomas Taurinas, Tijuana. Durante los primeros años los expedientes del caso se integraron por testimonios de decenas de testigos, declaraciones ministeriales, videos, pruebas periciales. Incluso se creó una comisión especial para su análisis y por ahí desfilaron tres fiscales. Sin mayores resultados, Aburto fue sentenciado a 40 años de prisión, y el caso pasó al olvido mediático hasta ahora.

"La CNDH ha abierto el expediente de queja correspondiente y a la vez ha emitido medidas cautelares el favor de Mario Aburto Martínez, al titular del órgano desconcentrado administrativo de prevención y readaptación social, a efecto de que realice todas aquellas acciones urgentes que garantizan y protegen sus derechos a la salud y su integridad personal", informó la comisión.

También anuncia que emprenderá las acciones necesarias para reabrir el caso. "Que sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte", pidió.

REAPERTURA DIFÍCIL

Laura Sánchez Ley, periodista independiente y autora del libro "Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo" relata que esta no es la primera vez que se aborda el tema en la actual administración.

En entrevista cuenta que la familia Aburto ha enviado cartas a los últimos cuatro presidentes sea para pedir el indulto o la reapertura de la investigación. Sin embargo, consideró que esta última ocasión todo vuelve a quedar en papel.

"La CNDH invita a la Secretaría de Gobernación, aunque no la cite por su nombre, a que lleve el caso. Me parece una cuestión meramente política, no logró leer por qué", y argumenta que en el 25 aniversario de la muerte de Colosio logró desclasificar el expediente del caso que tenía la PGR. Entre las irregularidades encontró que a Aburto se le sentenció de manera "expres" después de 8 meses aunque las declaraciones del caso arrojan testimonios de testigos que se retractaron y policías qué declararon sin estar en el momento del asesinato.

Sería una gran cosa que reabrieran la investigación, aunque es casi imposible; o que por lo menos, crearán una comisión. En su momento el presidente dijo que este caso era un crimen desde las altas esferas de la política mexicana, sin embargo cuando pide a la Secretaría de Gobernación revise el caso, ésta asegura que se hará

Vía una solicitud de transparencia la periodista preguntó a esta dependencia qué ocurrió tras la petición del presidente. "Y me contestan que no tienen absolutamente ninguna información, que Segob ni siquiera hizo una revisión del caso. Que el único antecedente es la declaración de la Secretaria, pero que nunca se instruyó a ninguna área una investigación del caso Aburto".

Tras pedir un recurso de revisión, la respuesta de Segob fue más tajante: reserva la información del tema durante 5 años. "Lo hicieron porque no había nada, para no ventilar que no se ordenó nada. No hay transparencia. No creo que la CNDH no sepa que no hay ninguna investigación, y que tampoco se aperturó nada. Para mí esta lectura es política, quizás tiene que ver más con la candidatura de Colosio Riojas. No me parece que esto ocurre gratuitamente en un contexto electoral".

Sí deberían reabrir: José Luis Pérez Canchola

El miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y exprocurador de derechos humanos en Tijuana en aquellos años, recuerda bien la historia de Mario Aburto porque lo conoció y estuvo con él.

"Para mí fue un crimen de narcopolítica. Ahí es complicado para el Estado mexicano entrar a investigar esa parte de la relación narcopolítica en ese crimen. Pero en una democracia y en este momento, se abren todas esas posibilidades para darle la verdad histórica a la sociedad mexicana y eso es una gran deuda ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién estuvo detrás de esto?", pregunta.

Él coincide con Sánchez Ley en que no parece viable una reapertura del caso como lo pidió la CNDH. No obstante, dice, debería ocurrir.

"Fue una investigación muy caótica y poco profesional. Tres fiscales especiales, y la mayoría de los arrestos cometido de manera ilegal", resumió. "Primero dijeron que fue un crimen concertado, luego cambiaron a la teoría del asesino solitario, en fin, no fue debidamente investigado sino obstaculizado, desviado. Para mí Mario Aburto fue un chivo expiatorio con algún grado de responsabilidad como dijo la Procuraduría", consideró.

El experto en derechos humanos recuerda bien detalles de aquellos días en que estuvo con Aburto. "Cuando se le detuvo y se le presentó a declarar me consta que iba a sedado. No estaba plenamente consciente de la situación que estaba viviendo. Tengo testimonios de que en la camioneta donde lo trasladaron lo amenazaron, le dijeron que no declarará nada, no hablar del asunto, etcétera. El resto de los detenidos fueron para desviar o alterar el caso, todo fueron liberados menos él".

El libro de Sánchez Ley, relata en su página 88 una conversación de Mario Aburto con Jorge Mancillas, representante de la familia. En este se narra un episodio de tortura de los muchos que Aburto, afirma, vivió.

Sí, me estuvieron torturando hasta que se cansaron, yo les decía que era inocente, y me acuerdo perfectamente de los oficiales que estuvieron allí, los reconozco, viéndolos los reconozco; inclusive uno que me llevaba agarrado de un brazo, es de los que me torturaron, llevaba camisa rayada, y otra persona me llevaba con una pistola en la cara, creo que esa foto ya la vi a usted. Pero es cierto que me estuvieron torturando, yo les decía que no era cierto ve lo que me estaban acusando, Y decía que a mi mamá le estaban torturando en la playa; o sea, todo eso está en el expediente, pero es cierto

Canchola relata que "cuando los medios de comunicación confunden su identidad, el Secretario de Gobernación, el Doctor Carpizo, me pide ir a Almoloya para identificarlo. Estuve con él un mes después, cerca de hora y media. Revise marcas corporales que su mamá me describió y lo identifique como la persona que estuvo en el interrogatorio en la Procuraduría, cosa que es muy distinta al lugar de los hechos, Lomas Taurinas".

"LAS EVIDENCIAS SE ECHAN A PERDER"

Laura Sánchez Ley concluye su relato con un dato tan duro como frío. "Las evidencias del caso Colosio están en el juzgado primero de procesos penales en Toluca y se están echando a perder. Tuve acceso a la caja del expediente, los rollos fotográficos ya están echados a perder, las balas que le sacaron del cuerpo a Colosio las pude tomar de la bolsita de donde se salieron. Así que no creo que haya condiciones para reabrir el caso desde una perspectiva del expediente. Sí debería hacerlo la CNDH porque fue un proceso judicial completamente viciado. Desafortunadamente me parece una declaración de palabra, tal como lo dijo la Secretaría de Gobernación y el presidente, hace 2 años".

Pese a que Aburto cumplió ya con la mitad de su sentencia, no se le ha otorgado el beneficio de prelibertad. De los 45 años de sentencia que recibió, están por cumplirse 27 en tres semanas más.

Y en esas fechas el hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, estará en campaña como candidato a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Casualidad o no, el 11 de febrero acudió a Lomas Taurinas tal como informó en su cuenta de la red social Facebook. Y declaró haber perdonado ya a quienes le quitaron la vida a su padre para sacarlo de la contienda electoral.

Pero ese perdón, no es suficiente para reabrir legalmente el caso Aburto.