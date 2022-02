A 100 años de su publicación, "Ulises" plantea nuevos enigmas

Aunque Joyce recibió un primer ejemplar de su novela cuando cumplió 40 años, el 2 de febrero de 1922, la publicación se anunció el 7 de diciembre de 1921 con una conferencia de Valery Larbaud, en la cual se revelaron algunos secretos de ese libro. El título exigía, por el relato, lectores familiarizados con la Odisea de Homero.

El personaje que Joyce centra en su novela es Leopold Bloom, al cual, compara con Odiseo, un héroe mítico astuto y aventurero. En Ulises, Odiseo aparece transformado en Bloom, sus padres son judíos que emigran a Irlanda y las aventuras de Odiseo estarán en el quehacer de Bloom en Dublín el 16 de junio de 1904.

Ulises: la novela que incluye todas las novelas. Narración mítica y realista. Los extremos se reconcilian en Ulises y el lector, el cual, es seducido por el canto de las sirenas queda hundido en la narración confusa o quizá, extraviado e el laberinto de las "Rocas flotantes".

En tanto, Carl Jung escribió un ensayo largo en 1934 titulado "Ulysses, A Monologue" en el cual, opinó lo siguiente:

"Lo objetivo y lo subjetivo, lo interior y lo exterior se entrelazan de manera constante y, a pesar de la lucidez de las imágenes, se nos deja en la duda si a lo que nos enfrentamos es una tenia física o trascendental".

Para Jung, el libro de Joyce puede reproducirse un sinfín de veces, sin embargo, nunca podrá transmitir su esencia. Además, deja saber la irritación que le produce el texto.

"Mis nervios se alteran al leer Ulises por la falta de consideración del escritor, por la falta de contenido del libro, por la irresponsabilidad del escritor hacia un lector inteligente, culto y bien intencionado que intenta entender la narración producto de una mente fría y discordante".

Por su parte, Richard Ellmann relata en su biografía que un neurólogo estadounidense llamado Joseph Collins, conoce a Joyce en París en 1921 y en 1923 publica en el New York Times el 28 de mayo de 1922 A Doctor Looks at Literature y el primer artículo en español sobre Ulises "La asombrosa crónica de James Joyce". Collins pide a dos de sus amigos, Richard Wallace y Myron Nutting, amigos también de Joyce, que se lo presentaran.

En el encuentro, Joyce le presta a Collins un capítulo de Ulises. Éste le comenta a Nutting después de haberlo leído "Tengo en mis archivos fragmentos, tan buenos como éste, escritos por dementes".

Después, Collins explica a Nutting el deterioro d la mente del artista. Al enterarse de esta conversación, Joyce incorporó a Collins en los recuerdos de Molly Boom en el monólogo final de Ulises.

Las opiniones de Jung y Collins son imprescindibles porque muestran el juicio sobre la obra: una novela incoherente y carente de un propósito definido. Sin embargo, otros comentaristas mencionaron que no era sencillo explicar los otros mensajes poéticos de Joyce en su obra.

Ulises ponía en duda los preceptos sobre una obra, la cual debe ser de fácil lectura, entretenida y moralizante, según las normas convencionales de la literatura.

Joyce pide al lector en Ulises que realice asociaciones y estructure los diferentes relatos in relación aparente. En tanto, algunos lectores consideran que Ulises es un texto sagrado mientras que otros lo aprecian aburrido.

En este sentido, es un texto difícil de leer de enseñar o de estudiar, no sólo por ser considerada fuera de proporción intelectual, sino porque en ella se encuentra una proporción visionaria que se concentra en la en la esencia de las cosas y va delante de la invención poética.

